3 sminkhiba, ami garantáltan öregít – Ezeket kerüld el, vagy búcsút inthetsz a fiatalos ragyogásnak

5. A kontúrozás 50 felett felejtős

A kontúrozás – akár csak a baking technika –, óriási trend, mióta berobbantak a Kardashianok a köztudatba, mindenki kontúrozik, pedig nem mindenkinek kéne! A kontúrozástól egészen múmia fejed is lehet, ha túlzásba viszed. Az idősebb, megereszkedett bőrre felvitt erős kontúr inkább ijesztő, mint fiatalos. Használj inkább krémes bronzosítót az orcák felső részén, és vigyél fel egy kevés pirosítót is. Ennyi bőven elég, a vad kontúrozást hagyd meg a bakfisoknak! Majd ők is kinövik!

A smink nem csak arról szól, hogy szépnek lássanak — hanem arról, hogy jól érezd magad a bőrödben, és megtámogasd az önbizalmad. Szóval, ha legközelebb a tükörbe nézel, kérdezd meg magadtól: „Ez a smink tényleg a barátom, vagy az ellenségem?" Ha a válasz az utóbbi, akkor ideje újragondolni a stratégiát.

Az alábbi videóban egy tuti sminket találsz:

