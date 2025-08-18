Férfi klimax? Így ismerheted fel a jeleit

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:15
A férfiaknál jelentkező hormonális változások egészen másképp zajlanak, mint a nőknél. Nézzük, mit mond a tudomány, mik a tünetek, és milyen kezelési lehetőségek léteznek férfi klimax idején.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az öregedés természetes velejárója, hogy a hormonháztartás felborul. Nőknél ez gyorsabb és kifejezetten látványos folyamat: a petefészek működése leáll, a hormonok szintje rövid idő alatt drasztikusan csökken, elmarad a menstruáció, beköszönt a menopauza. Férfiaknál viszont a hormonok, köztük a tesztoszteron mennyisége évek, évtizedek alatt, fokozatosan csökken. Ha a folyamatot kellemetlen tünetek is kísérik, akkor beszélhetünk férfi klimaxról.

A férfi klimax is okozhat hőhullámokat.
A férfi klimax is okozhat hőhullámokat.
Fotó:  Shutterstock 

Mi történik a férfitestben?

A köznyelvben gyakran használják a férfi menopauza vagy férfi klimax kifejezést, míg a szakemberek andropauzának nevezik a férfi változókort. Ez az állapot akkor jelentkezik, amikor a korosodás miatt a tesztoszteronszint tartósan és érezhetően csökken. Ez a változás nem minden férfinál jár panaszokkal, és a hosszú távú következményei sem teljesen ismertek.

A tesztoszteron lassú csökkenése

Negyvenéves kor után a férfiak tesztoszteronszintje évente átlagosan egy százalékkal esik. A legtöbb idős férfi értékei így is a normál tartományban maradnak, és csak mintegy tíz-huszonöt százalékuknál mérhető kórosan alacsony szint. A probléma gyakran rejtve marad, mert vérvizsgálat nélkül nehéz felismerni, és még az alacsony érték sem feltétlenül jár együtt tünetekkel. A panaszok ráadásul nem kizárólag a tesztoszteronhiány következményei lehetnek: az elhízás, bizonyos gyógyszerek vagy krónikus betegségek is hasonló problémákat okozhatnak.

A férfi klimax lehetséges tünetei

  • csökkent nemi vágy;
  • merevedési zavar, gyengébb erekciók;
  • mellfeszülés vagy mellnagyobbodás;
  • terméketlenség;
  • csonttömeg-vesztés, csontritkulás, gyakoribb csonttörések;
  • hőhullámok, izzadás.
    További panaszok lehetnek: fáradtság, depresszió, motiváció- és önbizalomhiány, levertség, koncentrációs nehézségek, fokozott álmosság vagy alvászavarok, ismeretlen eredetű vérszegénység, izomtömeg- és erőcsökkenés, megnövekedett testzsír.

A szakértők csak akkor javasolják a hormonvizsgálatot, ha tünetek is jelentkeznek. Ha a laboreredmény alacsony értéket mutat, a vizsgálatot érdemes megismételni, és ki kell zárni az olyan egyéb okokat, mint az alvási apnoe, az elhízás, a súlyos betegség vagy műtét utáni állapot, illetve az opioid fájdalomcsillapítók szedése. Ezeknek a problémáknak a kezelése sokszor önmagában normalizálhatja a tesztoszteronszintet. Ha a tesztoszteronszint tartósan alacsony, az orvos gyakran az agyalapi mirigyet is vizsgálja, mivel ez a hormonrendszer egyik kulcsfontosságú irányítója. Így kideríthető, hogy a változás az öregedés természetes része, vagy más hormonális ok áll a háttérben.

Kezelési lehetőségek és kockázatok

A tesztoszteronpótlás kérdésében a szakmai ajánlások nem teljesen egységesek. Egyes irányelvek szerint a kezelés megfontolandó azoknál, akiknél a hormonhiány szexuális zavarokat okoz, mások ennél szélesebb körben javasolják. A terápia többféle formában érhető el, például gél, injekció vagy tapasz formájában.

A kezelés egyeseknél jelentősen enyhíti a panaszokat, másoknál kevésbé látványos a változás. Ugyanakkor kockázatokkal is járhat: feltételezések szerint növelheti a prosztata- és mellrák, a vérrögképződés, valamint bizonyos szív- és érrendszeri események kockázatát, bár ezen betegségek és a tesztoszteronpótlás közötti összefüggés biztos kimutatásához még további kutatások szükségesek.

Hogyan segíthetünk életmód- és étrendváltoztatással?

A férfi klimax tünetei sokszor enyhíthetők tudatos életmód- és étrendbeli változtatásokkal. A rendszeres testmozgás nemcsak az izomtömeget növeli és a testzsírt csökkenti, hanem a hormonháztartásra is kedvezően hat. A pihentető alvás és a stressz kezelése szintén kulcsfontosságú, mivel a krónikus feszültség és a kialvatlanság rontja a hormontermelést. Emellett bizonyos vitaminok, ásványi anyagok és gyógynövények is támogathatják a szervezetet ebben az időszakban.

klimax, magnézium kapszula
A magnézium hiánya fokozhatja a változókori panaszokat.
Fotó: Gabriele Paoletti /  Shutterstock 

Magnézium

Több száz élettani folyamatban vesz részt, beleértve a tesztoszteron előállítását és az idegrendszer működésének szabályozását. Hiánya ronthatja a változókori tüneteket.

D-vitamin

Fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében, a hangulat javításában, és hozzájárulhat a tesztoszteronszint optimalizálásához.

Cink

Nélkülözhetetlen a tesztoszteron előállításához és a normál szintjének fenntartásához; hiánya hozzájárulhat a hormonális zavarokhoz.

Omega-3 zsírsavak

Közvetlenül nem befolyásolják a tesztoszterontermelést, de védenek a szív- és érrendszeri betegségektől, mérséklik a gyulladást, és segítenek megőrizni az izomtömeget és a csontsűrűséget.

Ginzeng

Ez az adaptogén gyógynövény támogatja a szervezet stressztűrő képességét és hozzájárul a hormonális egyensúly fenntartásához. Erősítheti az immunrendszert, növelheti az energiaszintet, és jótékonyan hathat a libidóra és a szexuális teljesítményre.

Görögszéna

Bizonyos vizsgálatok szerint elősegítheti a tesztoszterontermelést és fokozhatja a nemi vágyat.

Maca

Segíthet mérsékelni az andropauza során tapasztalt libidócsökkenést és energiahanyatlást.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

