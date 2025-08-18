Férfi klimax? Így ismerheted fel a jeleit

Az öregedés természetes velejárója, hogy a hormonháztartás felborul. Nőknél ez gyorsabb és kifejezetten látványos folyamat: a petefészek működése leáll, a hormonok szintje rövid idő alatt drasztikusan csökken, elmarad a menstruáció, beköszönt a menopauza. Férfiaknál viszont a hormonok, köztük a tesztoszteron mennyisége évek, évtizedek alatt, fokozatosan csökken. Ha a folyamatot kellemetlen tünetek is kísérik, akkor beszélhetünk férfi klimaxról.

A férfi klimax is okozhat hőhullámokat.

Fotó: Shutterstock

Mi történik a férfitestben?

A köznyelvben gyakran használják a férfi menopauza vagy férfi klimax kifejezést, míg a szakemberek andropauzának nevezik a férfi változókort. Ez az állapot akkor jelentkezik, amikor a korosodás miatt a tesztoszteronszint tartósan és érezhetően csökken. Ez a változás nem minden férfinál jár panaszokkal, és a hosszú távú következményei sem teljesen ismertek.

A tesztoszteron lassú csökkenése

Negyvenéves kor után a férfiak tesztoszteronszintje évente átlagosan egy százalékkal esik. A legtöbb idős férfi értékei így is a normál tartományban maradnak, és csak mintegy tíz-huszonöt százalékuknál mérhető kórosan alacsony szint. A probléma gyakran rejtve marad, mert vérvizsgálat nélkül nehéz felismerni, és még az alacsony érték sem feltétlenül jár együtt tünetekkel. A panaszok ráadásul nem kizárólag a tesztoszteronhiány következményei lehetnek: az elhízás, bizonyos gyógyszerek vagy krónikus betegségek is hasonló problémákat okozhatnak.

A férfi klimax lehetséges tünetei

csökkent nemi vágy;

merevedési zavar, gyengébb erekciók;

mellfeszülés vagy mellnagyobbodás;

terméketlenség;

csonttömeg-vesztés, csontritkulás, gyakoribb csonttörések;

hőhullámok, izzadás.

További panaszok lehetnek: fáradtság, depresszió, motiváció- és önbizalomhiány, levertség, koncentrációs nehézségek, fokozott álmosság vagy alvászavarok, ismeretlen eredetű vérszegénység, izomtömeg- és erőcsökkenés, megnövekedett testzsír.

A szakértők csak akkor javasolják a hormonvizsgálatot, ha tünetek is jelentkeznek. Ha a laboreredmény alacsony értéket mutat, a vizsgálatot érdemes megismételni, és ki kell zárni az olyan egyéb okokat, mint az alvási apnoe, az elhízás, a súlyos betegség vagy műtét utáni állapot, illetve az opioid fájdalomcsillapítók szedése. Ezeknek a problémáknak a kezelése sokszor önmagában normalizálhatja a tesztoszteronszintet. Ha a tesztoszteronszint tartósan alacsony, az orvos gyakran az agyalapi mirigyet is vizsgálja, mivel ez a hormonrendszer egyik kulcsfontosságú irányítója. Így kideríthető, hogy a változás az öregedés természetes része, vagy más hormonális ok áll a háttérben.