Emilia Clarke magyar színészekkel veszi fel a harcot a KGB-vel: A Ponies letarolta a streaminget

A magyar Trónok harca-rajongók jobban tették a tavalyi évben, ha nyitott szemmel jártak az utcán, mert nem tudhatták, mikor futnak bele véletlen Daenerys Targaryenbe. Tudniillik az HBO közkedvelt sorozatának főhősnője hetekig, sőt hónapokig élvezte hazánk vendégszeretetét, méghozzá azért, hogy ezúttal egy másik streamingszolgáltatóra ugyan, de egy hasonlóképp rendkívül szórakoztató produkcióval örvendeztesse meg az Emilia Clarke-filmek és sorozatok szerelmeseit.

Emilia Clarke nyakig merül a slamasztikába a Ponies-ban (Fotó: Peacock / gettyimages)

Különös „pónikra” kattantak rá a SkyShowtime nézői

Január 30-án startolt el a SkyShowtime kínálatában a Ponies. A 8 epizódos miniszéria címe csak annak árulkodó, aki jártas a hidegháborús szakzsargonban, hiszen a 20. század puskaporos hangulatú, kémkedéssel és kételyekkel teli második felében használták a PONI, a Persons of No Interest, azaz érdektelen személy kifejezést.

Ez a terminus technicus pedig remekül illik az All her Fault mellett a SkyShowtime-sorozatok egyik legnézettebb darabjának főszereplőire, az Emilia Clarke és Haley Lu Richardson által alakított Beatrice-re és Twilára, akiket férjeik halál után a CIA egy különös feladattal bíz meg: menjenek Moszkvába, és vegyék fel a harcot a KGB-vel, mivel ők tökéletes PONI-k, hiszen ki gyanakodna egy nőre?

Ez a kérdés mai szemmel már igen sértő, de ne feledjük, a Ponies a 70-es évek Szovjetuniójába repíti vissza a nézőket. Akiket nem mozgat meg a történelmi téma, ne aggódjanak, miután a széria egyáltalán nem „könyvtárszagú”, tele van humorral, iróniával és szerethető karakterekkel.

A humor mellett a drámából is van szép számmal Emilia Clarke Ponies című sorozatában (Fotó: Peacock / gettyimages)

Emilia Clarke magyar színészek gyűrűjében

Ha pedig már a karaktereknél tartunk, senki se lepődjön meg, ha jól ismert arcokat lát feltűnni a Dunaújváros utcáin vagy épp a Hősök terén, ráadásul nem is kis szerepben. Mácsai Pál kiképzőtisztként, magyarba hajló orosz akcentussal mutatja meg Emilia Clarke-éknak, merre is van az arra. Mácsai mellett a Drakulics elvtársa és az Űrpiknik Walters Lilije is gyakran bukkan fel főhősnőink jeleneteiben, de már csak a nemrég még magyar menyegzőt tartó Törőcsik Franciska emlékezetes vendégszereplése miatt is érdemes egy próbát adni a Ponies-nak.