„Örülök, hogy nem szenved tovább” – Jennifer Aniston már a halála előtt elgyászolta Matthew Perryt

Matthew Perry tragikus távozása máig érezhető a filmes közhangulatban. A Jóbarátok Chandler Bingje és a Bérgyilkos a szomszédom közkedvelt sztárja 2023. október 19-én hunyt el, 54 évesen. A színész már a sorozat futása alatt bevallotta, hogy drogproblémákkal küszködik, amik olykor a forgatásokat is megnehezítették. Leépülését kollégái, a Jóbarátok stábja testközelből követhették, közülük nemrég Jennifer Aniston - aki Rachel Greent játszotta - A Vanity Fair-nek nyilatkozott arról, hogyan élte meg a tragédiát.

Jennifer Aniston Matthew Perryt gyászolja évek óta - Fotó: ZUMA Press

Egy részem azt gondolja, jobb így - Jennifer Aniston

Jennifer Aniston és Matthew Perry nem csak kollégák, de nagyon jó barátok is voltak. A színésznő az interjúban elmondta, hogy már halála előtt gyászos volt a hangulat körülötte.

Megtettünk mindent amit tudtunk és akkor amikor tudtuk, mégis majdnem olyan érzés volt, mintha már régóta gyászoltuk volna Matthewt, mert nagyon nehéz volt harcolnia a betegséggel. Bármennyire nehéz is volt nekünk és a rajongóknak, egy részem azt gondolja, hogy jobb ez így. Örülök, hogy nem szenved tovább.

A Jóbarátok már soha nem lesz ugyanaz - Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency

Az utolsó percig fenntartották a reményt

A halált követően Aniston egy Variety interjúban arról beszélt, hogy már kezdte azt hinni, hogy javulni kezd az állapota, ezért is érte váratlanul a tragédia.

Boldog volt. Egészséges volt. Leállt a dohányzással. Kezdett formába jönni - ez minden amit tudok. Leveleztem is vele aznap reggel, vicces volt. Nem voltak fájdalmai. Nem szenvedett. Boldog volt. (...) Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy egészséges volt, kezdett egészséges lenni. Sokat dolgozott érte. Nagyon hiányzik mindannyiunknak.

A színésznő Instagram-üzenetben egy rövid, szívszorító chatrészletet is megosztott a rajongókkal. A régi időket is megidéző képpel mellékelt üzenet jól jelzi közeli kapcsolatát Anistonnal. Az üzenetben Matthew Perry azt írta:

Örülök, hogy meg tudtalak nevettetni. Feldobta a napom :)

Aniston és Perry még a halála napján is leveleztek - Forrás: Instagram

Matthew Perry halála kapcsán öt embert vádoltak azzal, hogy ketamint árultak a színésznek, ebből négyet elítéltek az évek során. Az utolsó, Ketamin Királynőként is ismert Jasveen Sangha szeptemberben áll bíróság elé.