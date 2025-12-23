Trükkös jelenet az Avatarban: Sigourney Weaver egy nála 55 évvel fiatalabb fiúval csókolózott!

Sigourney Weaver színésznő korát meghazudtoló formában van, és James Cameron legújabb filmje, az Avatar: Tűz és hamu forgatása során az is kiderült, hogy korát meghazudtoló dolgokat is tesz. A filmbeli karaktere, Kiri és egy Pandorán lakó emberfiú, Spider között elcsattan egy csók, amiben nem is lenne semmi különös, ha a Spidert alakító Jack Champion nem egy 21 éves fiatal fiú lenne. Weaver a People magazinnak mesélt az ominózus csókjelenetről.

Sigourney Weaver lerántotta a leplet az új Avatar film legvitatottabb jelenetéről (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Avatar kulisszatitkok Sigourney Weavertől

Az Alien-filmekből ismert Sigourney Weaver kénytelen volt lerántani a leplet James Cameron rendezésének jelenetéről, mert a moziból kisétáló közönségnél szinte közfelháborodást keltett a 76 éves színésznő és 21 éves kollégája, Jack Champion között elcsattant csók. Weaver a People magazinnak elárulta, hogy mindenki megnyugodhat, valójában nem csókolózott a nála 55 évvel fiatalabb fiúval, a jelenetet egy trükkel oldották meg.

Nagyon óvatosnak kellett lennünk ezzel a jelenettel a csók miatt. De úgy oldottuk meg, hogy Jack kiválasztott valakit, akit megcsókolhatok, és amikor én nem voltam ott, akkor neki is választottak valakit.

„Jack csak 14 vagy 15 éves lehetett akkoriban, úgyhogy egyértelmű volt, hogy nem fogom megcsókolni. De örülök, hogy a jelenet túlélte a vágóasztalt, mert egy igazán őszinte és szívmelengető pillanatot örökítettünk meg.”

Az Avatar első részében meghalt Sigourney Weaver Na'viként tért vissza a franchise-ba (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A korkülönbség mellett a magasság is komoly szerepet játszott a két karakter viszonyában. A Sigourney Weaver által alakított Kiri legalább másfél fejjel magasabb Spidernél, ami csak fokozza a fiatalok esetlen romantikus szárnybontogatásaiból fakadó humort. Ennek van magánéleti vonatkozása, erről maga a rendező, James Cameron mesélt.

“Ez abszolút a saját élményem középiskolás koromból. Imádom azt a jelenetet, amikor csókolóznak, és Kiri legalább egy fejjel magasabb a fiúnál. Én is jóval alacsonyabb voltam a lányoknál a suliban, de ez közel sem állított meg. Nagyon menőnek tartottam őket, még úgy is, hogy sokkal magasabbak voltak nálam.”