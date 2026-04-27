KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia Gyönyösfalunál: végzett a munkában, majd a vonat elé lépett László

Gyöngyösfalu
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 19:22
vonatbalesettragédia
A férfi kikerekezett az állomáshoz, majd az érkező vonat elé sétált. László a helyi vonatállomásnál vetett véget életének, a tragédiának azonban korábban nem látszottak az előjelei. Azt megelőzően ugyanis dolgozott, mint azt minden álló nap tette. Ismerősei értetlenül és döbbenten állnak a történtek előtt.

Hosszasan helyszíneltek a rendőrök minap a Vas vármegyei Gyöngyösfalu (április 22.) kicsiny, átlagos napokon nyugodt és békés vasútállomásánál. Aznap délután ugyanis egy férfi az állomáshoz ballagott, majd minden előjel nélkül a vonat elé lépett. A 112 Press akkor azt írta: nem baleset történt, ugyanis a férfi korábban biciklijén elkerekezett az állomásig, majd nyugodtan letámasztotta a kerékpárt, végül a fénysorompónál lépett a szerelvény elé.

vonat, vonatállomás, öngyilkos, bicikli
A középkorú László munkából sétált le a gyöngyösfalui vonatállomásra, ahol megvárta az érkező szerelvényt, majd elé lépett 
 Fotó: Google Maps

Munkából sétált a vonat elé László

A vonatnak már esélye sem volt vészfékezni, ugyanis úgy tudjuk, hogy a férfi a gázolás előtti másodpercekig rejtve maradt, csupán valóban az utolsó pillanatban sétált ki a monstrum elé. Az ütközés végzetes volt: a középkorú férfi a vonat alá került, a mentősök már hiába rohantak a helyszínre. A tűzoltók és a rendőrök még hosszú ideig az állomáson maradtak, a vonatközlekedés erre az időre teljesen leállt a szakaszon. 

Hogy a férfi miért dobta el magától az életét, egyelőre nem tudni. Úgy tudjuk, hogy a férfi ismerőseit és kollégáit is sokkolták a történtek.

Úgy értesültünk, hogy a férfi a közelben dolgozott immáron közel húsz éve, így azon a szörnyű napon is. Mint kiderült, aznap még elment dolgozni, letöltötte munkaidejét is, csupán ezután szánta el magát végső és szomorú tettére. Munkahelyén azonban nem látszott rajta, mire készül, kollégái ugyanolyannak látták, mint bármely más munkanapon is.

 Információink szerint volt olyan munkatársa, aki a délutáni órákban, alig fél órával a tragédia előtt össze is futott Lászlóval, azonban a férfi ekkor is pontosan ugyanúgy viselkedett, mint minden hétköznapi napon. 

Van segítség!

Ha úgy érzi Ön vagy ismerőse bajban van haladéktalanul hívja az ingyenes lelki elősegély vonalat: 116-123. Ha Ön vagy ismerőse szóbeli, lelki bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, jelentkezzen bármely rendőrkapitányságon, bármely Áldozatsegítő Központban, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon tegyen bejelentést. Az éjjel nappal elérhető áldozatsegítő telefonszámon is tehet bejelentést: 06 (80) 225-225.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
