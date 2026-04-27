Tragédia Gyönyösfalunál: végzett a munkában, majd a vonat elé lépett László

Hosszasan helyszíneltek a rendőrök minap a Vas vármegyei Gyöngyösfalu (április 22.) kicsiny, átlagos napokon nyugodt és békés vasútállomásánál. Aznap délután ugyanis egy férfi az állomáshoz ballagott, majd minden előjel nélkül a vonat elé lépett. A 112 Press akkor azt írta: nem baleset történt, ugyanis a férfi korábban biciklijén elkerekezett az állomásig, majd nyugodtan letámasztotta a kerékpárt, végül a fénysorompónál lépett a szerelvény elé.

A középkorú László munkából sétált le a gyöngyösfalui vonatállomásra, ahol megvárta az érkező szerelvényt, majd elé lépett

A vonatnak már esélye sem volt vészfékezni, ugyanis úgy tudjuk, hogy a férfi a gázolás előtti másodpercekig rejtve maradt, csupán valóban az utolsó pillanatban sétált ki a monstrum elé. Az ütközés végzetes volt: a középkorú férfi a vonat alá került, a mentősök már hiába rohantak a helyszínre. A tűzoltók és a rendőrök még hosszú ideig az állomáson maradtak, a vonatközlekedés erre az időre teljesen leállt a szakaszon.

Hogy a férfi miért dobta el magától az életét, egyelőre nem tudni. Úgy tudjuk, hogy a férfi ismerőseit és kollégáit is sokkolták a történtek.

Úgy értesültünk, hogy a férfi a közelben dolgozott immáron közel húsz éve, így azon a szörnyű napon is. Mint kiderült, aznap még elment dolgozni, letöltötte munkaidejét is, csupán ezután szánta el magát végső és szomorú tettére. Munkahelyén azonban nem látszott rajta, mire készül, kollégái ugyanolyannak látták, mint bármely más munkanapon is.

Információink szerint volt olyan munkatársa, aki a délutáni órákban, alig fél órával a tragédia előtt össze is futott Lászlóval, azonban a férfi ekkor is pontosan ugyanúgy viselkedett, mint minden hétköznapi napon.