"Üdv a világomban... rib*nc" – Jim Carrey lehet a következő Freddy Krueger!

Vannak szerepek, amik olyannyira összenőttek az őket megformáló színészekkel, hogy mást nehezen tudunk elképzelni a helyükre: Robert Downey Jr. mint Vasember, Daniel Radcliffe mint Harry Potter, Anthony Hopkins mint Hannibal Lecter, egyebek közt. Pontosan ilyen a Rémálom az Elm utcában című klasszikus horrorsorozat Freddy Krueger karaktere, akit évekig Robert Englund alakított. Englund azonban nem kíván visszatérni a szerephez — itt jöhet be a képbe Jim Carrey, aki új színt vihet a szériába.

A Jim Carrey filmek legjavában a színész szeret bohóckodni, de komoly szerepeiben is imádjuk (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Ezen a ponton már biztos, hogy Jim Carrey nem vonult nyugdíjba

Jim Carrey a jelek szerint csak szóban ment nyugdíjba, valójában viszont azóta is gyártja a filmeket. Három Sonic, a sündisznó film után — melyekben egyébként zseniális alakítást nyújtott — most őt hozták szóba, mint az élőszereplős Jetson család főszereplőjét, ezzel új életet lehelve az évtizedek óta pihenőpályán lévő címbe. Sőt, a legújabb információk szerint nem ez az egyetlen újraélesztésre váró projekt, amely révén szemeznek a gumiarcú humoristával.

A Rémálom az Elm utcában 3. — Álomharcosok rendezője, Chuck Russell pontosan tudja, milyen Jim Carreyvel együtt dolgozni, hisz a hasonlóképp fantáziadús Maszk filmet is közösen forgatták le. Elképzelése szerint Jim Carrey lehet a legközelebb ahhoz, hogy magára öltse a vörös-fekete csíkos pulcsit.

Szerintem Jim bármit képes lenne eljátszani, ha beleadja magát. Ahhoz, hogy Jimet beszervezzünk, valami nagy ugrást kellene véghez vinnünk a Rémálom az Elm utcában sorozatban — hasonlóképp, mint amit Wes csinált a hetedik részben. Szerintem Jim fontolóra venné és én is szívesen forszíroznám nála, ha lenne egy olyan friss irány amibe érkezhet.

Egyetlen film kivételével eddig az összes Rémálom az Elm utcában iterációban (plusz a Freddy vs. Jasont) Robert Englund játszotta Freddy Kruegert, tőle viszont nem érdemes várnunk a visszatérést. Englund egy korábbi interjújában elmondta, hogy egyszerűen túl idős már a szerephez:

Nincs már több Freddy bennem. Szinkronként még talán visszatérhetnék egy minőségibb animációban. Az egy jó lépés lehetne, de a harcjelenetek egynél több snittnél már nem mennének tovább. A nyakam se úgy mozog már, vagy bármi ilyesmi. Vén kutya vagyok, tudjátok jól!

Visszatérve Jim Carreyhez, mint Freddy: ez a párosítás pont az a fajta, amire eddig nem gondoltunk, de mégse tűnik távolinak. Freddy Krueger komikus jelenléte tökéletes lehet valakinek, aki munkája során az Ace Ventura, Grincs, A kábelbarát filmeket hozta le. A humoros oldalához már csak némi parát kell társítani és a Rémálom az Elm Utcában filmsorozat máris felélénkül.