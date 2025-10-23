A rajzfilm, amely megmentette a Disney meséket — 84 éve mutatták be a Dumbót

Egyesek szerint nem is annyira gyerekmese, de mégis úgy emlékszünk rá. Na, meg ismert az egyik legtraumatizálóbb jelenetéről a Disney történelmében... Dumbo meséjét ezen a napon, 84 éve mutatták be.

A Disney mesék között Dumbo az egyik legaranyosabb és ironikus módon a legfélelmetesebb is (Fotó: Disney)

Dumbo — tényleg gyerekeknek való?

A mese középpontjában Dumbo, a kiselefánt áll, aki hatalmas füleivel kitűnik a társai közül. A gyermeket idő előtt különválasztják édesanyjától, ami miatt egyedül kényszerül szembenézni a cirkusz megpróbáltatásaival, némi furkálódó és pletykás elefántasszony mellett. Megismeri Timothyt, a porondmester kisegeret, aki folyamatosan biztatja és igyekszik ötleteket adni neki, hogy miben lehet tehetséges. Megannyi kudarc után kiderül, hogy Dumbo képes repülni a fülével és így nem csak a cirkusz, hanem a világ egyik legnagyobb attrakciójává válik. Mindezt úgy, hogy a filmben egyetlen szót sem szól — ezzel egyébként az első és egyetlen ilyen főhős marad a Disney filmjeiben.

A Dumbo bár a felszínen gyerekmese, mai szemmel azért vannak jelenetek benne, melyektől a szülők lehet óva intenék a legkisebbeket. A gyerekeknek nehezen befogadható részlet lehet az anya elvesztésének gondolat, és a film vége felé látható részeges lázálmot az ezer színű elefántokkal szintén nem könnyű feldolgozni. Ez azóta is az egyik legvitatottabb jelenet a Disney történelmében.

A film fő témája egyébként sem feltétlen a kicsiknek szól. Dumbo katarzisa leginkább a felnőtté válás, önkeresés és kialakult hibáink elfogadásának szimbóluma, mely legkorábban tinédzserkorban lehet aktuális egy embernek — ami a gyerekeknek marad, az inkább az aranyos megközelítés és a burleszk humor.

Az akkori rajzfilm mágnás, Walt Disney némileg visszafogta a film költségeit, mivel a Dumbót megelőzően két projekt — a Pinokkió és a Fantázia — drága voltuk ellenére mindkettő pénzügyi bukás volt. A kiselefánt története némi pénzügyi és produkciós nehézségekkel indult útnak, emiatt is is ilyen rövid, egy órás a film. A visszaszorított büdzsé ellenére mégis egy minőségi és meglepően mély történet lett belőle, mely népszerűvé vállt a közönség körében, a szakma pedig legjobb zenei Oscar-díjjal jutalmazta a meglehetősen széles skálán mozgó musicalbetétei miatt.