Nem hiszed el! Xena visszautasította a Gyűrűk Ura rendezőjét - Sokkal fontosabb szerepre készült

Eredetileg Lucille Frances Ryan néven született, de karrierje felfelé ívelő ágában volt együtt első férjével, Garth Lawless-szel, akitől végül csak egyetlen gyereküket és a vezetéknevét vitte tovább a színésznő. Meglepően jól illő név ez, fordíthatnánk úgy hogy „törvényen kívüli”, valami nagyon komoly, harcos imázst előrevetítve. Nem véletlen, hogy számára Xena szerepe ennyire kézenfekvőnek látszik, ugyanis Lucy Lawless hivatásában és magánéletében is rendíthetetlen, harcos szerepet tölt be.

Lucy Lawless korán okkal lepődhetünk meg - 10 évet legalább letagadhatna (Fotó: RW)

Lucy Lawless egykor Xenaként vált ismertté

Igazán bátor szerepet vállalt a Spartacusban

Napjainkban is aktív a filmgyártás terén

Lucy Lawless Xenaként lett a legnépszerűbb, pedig majdnem lecsúszott a szerepről

A Xena: A harcos hercegnő a kilencvenes évekbeli Herkules sztorinak a spin-off sorozata volt. Ennek megfelelően ugyanúgy a görög mitológiára épített azzal a csavarral, hogy ezúttal egy kifejezetten kemény csaj vert szét mindenkit. A főszereplőt Lucy Lawless alakította, akinek külseje egy életre beivódott emlékezetünkbe: egy kemény nő, kézzel varrt bőrcuccban, fémes pajzsbetétekkel. Az epizódok ékegyszerűek voltak, de pont elegendőek egy akciódús műsorhoz. A nap végén amúgy is csak az számított, hogy Xena beszaltózzon a képernyőbe, a falon megpattintsa fegyverét háromszor, mielőtt eltalálja pórul járt ellenfeleit. Persze, sokat adott a műsor minőségéhez, hogy a saját trükkjeit, kaszkadőrmutatványait a színésznő maga végezte el. Eredetileg egyébként is dublőrként csatlakozott a projekthez, de jobbnak bizonyult az eredeti castingnál.

Talán nem meglepő, de ez a fegyver, a chakram egy kitalált eszköz. A mai napig nem találtak fel a fizikát ilyen módon meghazudtoló fémkorongot, pláne nem harcos célból.

Lucy Lawless szerepeivel megszeretette magát a nézőkkel

A gyönyörű színésznő sokat tett azért, hogy sorozata kultikus státuszba emelkedjen. A Xena sorozat hat évadot élt meg, karaktere pedig az egyik legikonikusabb televíziós jelenség lett valaha. Szerepét máig kiemelten kezeli, olykor megjelenik a rajongói eseményeken, comic conokon, autogramokat osztogat és pódiumbeszélgetéseken fejti ki a Xena és a Csillagközi romboló forgatásain szerzett élményeit. Az egyik legszórakoztatóbb fan service az volt, amikor Lucy Lawless önmagát alakította a Simpson család egyik epizódjában. Amikor Xena ruhában repülni kezd, egy igen vicces párbeszéd hangzik el:

Lisa: Várjunk, de Xena nem is tud repülni! Lawless: Mondtam már, nem Xena vagyok, hanem Lucy Lawless!

Új-zélandi származása révén logikus lehet a kérdés, hogy volt-e valami köze a legendás Gyűrűk Ura-trilógiához. Nos, kevesen tudják, de valójában volt… Csak végül nem lett belőle semmi. Peter Jackson az első film kapcsán Galadriel szerepére kérte fel őt, azonban pont ebben az időszakban terhes volt és végül nem tudta elfogadni a felkérést a filmgyártás csúszásának veszélye miatt. A szerepet végül Cate Blanchett kapta meg.