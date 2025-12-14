Felébredt a halott ember: Daniel Craig visszaadta a krimikbe vetett hitünket

A streamingszolgáltatók évről évre gyártják a középszerű, ugyanarra a kaptafára készült krimiket. 2019-ben azonban az újdonság erejével hatott Daniel Craig James Bondtól mentes kalandja: a Tőrbe ejtve nemcsak hatalmas siker lett, hanem Rian Johnson csavaros történetének köszönhetően az évtized egyik legjobb krimije is. A titok a színes szereplőgárda és Benoit Blanc kissé piperkőc, Poirot-paródiába hajló figuráján túl a rendező-író témaválasztásában rejlik. Johnson filmjei olyanok, mintha Agatha Christie klasszikus „whodunnit” történeteit idéznék meg, miközben a krimi műfaján belül univerzális társadalmi kérdéseket figuráz ki. Az első részben a család és az idegengyűlölet, az Üveghagymában a high-tech milliárdosok világra gyakorolt félelmetes befolyása, míg a legfrissebb, Ébredj fel, halott ember című epizódban a hit kérdése kerül górcső alá. Daniel Craig Tőrbe ejtve-trilógiája talán legjobb darabja debütált a Netlfixen.
A hit és a vallás kérdése évről évre érzékenyebb téma, a filmkészítők pedig gyakran szélsőségesen közelítik meg ezt az összetett problémát. Miben hihetünk még 2025-ben? Istenben? Magunkban? Vagy esetleg a csodákban? Blanc, az örök racionalista nem hisz sem a túlvilágban, sem a csodákban, ám legújabb ügye a megingathatatlannak hitt, objektív világképét is próbára teszi. Egy kisvárosi közösségbe fiatal pap érkezik, akit egy korábbi túlkapás miatt helyeztek át. A helyi vallási közösség egyre fogyatkozik, elsősorban a vezető pap drasztikus módszereinek köszönhetően. A maroknyi hívő között megtaláljuk a kertészt, az ügyintéző-orgonistanőt, egy ügyvédet fogadott fiával, egy súlyosan beteg zenészt, egy sci-fi írót és egy alkoholista orvost – ők alkotják a keménymagot. A húsvéti istentiszteleten azonban gyilkosság történik, ráadásul olyan módon, ahogyan elvileg nem is történhetett volna meg. Ekkor érkezik Benoit Blanc, aki az idővel és saját hitével versenyt futva próbálja bebizonyítani, hogy nagyon is evilági gonosztevő áll a háttérben.
A Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember hangulatában első pillantásra a Szeánsz Velencében című Poirot-történetet idézi, ahol a belga detektív a túlvilág kérdésével szembesül egy nagyon is valóságos bűntény kapcsán. Ami a Kenneth Branagh nevével fémjelzett all-star filmben nem működött, az maga a rejtély volt: a film felénél már bárki számára egyértelművé vált a spiritiszta szeánszon elkövetett gyilkosság indítéka. Johnson azonban mesteri író, és három hatalmas trükköt is bevet, hogy a 146 perces film utolsó pillanatáig megtévessze a nézőt:
A már említett Josh O’Connor az exbokszoló pap szerepében méltó partnere Daniel Craignek, aki ezúttal visszafogottabb, kevésbé excentrikus Blancot alakít, hiszen karaktere élete legösszetettebb, szinte megoldhatatlan ügyével szembesül. Az igazi színészi bravúr azonban a 78 évesen is lenyűgöző Glenn Close-é, aki a bigott Martha szerepében egyszerűen ellopja a show-t: rémisztő, esendő, és a film legjobb poénjai is hozzá köthetők. A mellékszereplők közül Josh Brolin iszákos papja és a súlyos balesete után első komoly filmszerepét vállaló Jeremy Renner emelkedik ki, míg Mila Kunis, Andrew Scott és Kerry Washington intelligensen asszisztálnak a történethez és a nagy fináléhoz.
A Tőrbe ejtve legújabb része szinte tökéletes, felér az első epizód színvonalához, és csak remélni tudjuk, hogy a Netflix újabb zsíros szerződést köt a Rian Johnson–Daniel Craig párossal. Ennek a két krimizseninek ugyanis biztosan van még néhány csavaros története a világ számára.
10/9,5
A Tőrbe ejtve trilógia mindhárom része elérhető a Netflix kínálatában.
