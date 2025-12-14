Felébredt a halott ember: Daniel Craig visszaadta a krimikbe vetett hitünket

A streamingszolgáltatók évről évre gyártják a középszerű, ugyanarra a kaptafára készült krimiket. 2019-ben azonban az újdonság erejével hatott Daniel Craig James Bondtól mentes kalandja: a Tőrbe ejtve nemcsak hatalmas siker lett, hanem Rian Johnson csavaros történetének köszönhetően az évtized egyik legjobb krimije is. A titok a színes szereplőgárda és Benoit Blanc kissé piperkőc, Poirot-paródiába hajló figuráján túl a rendező-író témaválasztásában rejlik. Johnson filmjei olyanok, mintha Agatha Christie klasszikus „whodunnit” történeteit idéznék meg, miközben a krimi műfaján belül univerzális társadalmi kérdéseket figuráz ki. Az első részben a család és az idegengyűlölet, az Üveghagymában a high-tech milliárdosok világra gyakorolt félelmetes befolyása, míg a legfrissebb, Ébredj fel, halott ember című epizódban a hit kérdése kerül górcső alá. Daniel Craig Tőrbe ejtve-trilógiája talán legjobb darabja debütált a Netlfixen.

Daniel Craig hite is meginog a Tőrbe ejtve új részében (Fotó: Netlfix)

Daniel Craig Benoit Blanc-ja megtér?

A hit és a vallás kérdése évről évre érzékenyebb téma, a filmkészítők pedig gyakran szélsőségesen közelítik meg ezt az összetett problémát. Miben hihetünk még 2025-ben? Istenben? Magunkban? Vagy esetleg a csodákban? Blanc, az örök racionalista nem hisz sem a túlvilágban, sem a csodákban, ám legújabb ügye a megingathatatlannak hitt, objektív világképét is próbára teszi. Egy kisvárosi közösségbe fiatal pap érkezik, akit egy korábbi túlkapás miatt helyeztek át. A helyi vallási közösség egyre fogyatkozik, elsősorban a vezető pap drasztikus módszereinek köszönhetően. A maroknyi hívő között megtaláljuk a kertészt, az ügyintéző-orgonistanőt, egy ügyvédet fogadott fiával, egy súlyosan beteg zenészt, egy sci-fi írót és egy alkoholista orvost – ők alkotják a keménymagot. A húsvéti istentiszteleten azonban gyilkosság történik, ráadásul olyan módon, ahogyan elvileg nem is történhetett volna meg. Ekkor érkezik Benoit Blanc, aki az idővel és saját hitével versenyt futva próbálja bebizonyítani, hogy nagyon is evilági gonosztevő áll a háttérben.