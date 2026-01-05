Lehullt a lepel: Ennyi pénzt kaptak a Stranger Things sztárjai az 5. évadért

Egy közel tíz évig tartó utazás ért a végéhez 2026. január 1-én a népszerű streamingszoltáltatón. A Stranger Things felfordított világa végleg bezárta kapuit a rajongók előtt. Noha a finálé fogadtatása már az utolsó évad novemberi debütálásakor sem volt a legkedvezőbb, a széria renoméja azóta pedig csak egyre romlott, a legutolsó epizód is csak keveset tudott finomítani a rajongók csalódottságán. A félresikerült finálé viszont egyáltalán nem a pénzen csúszott el, hiszen a Netflix úgy állt hozzá szerelemprojektjéhez, mint John Hammond a Jurassic Parkhoz: „Nem spóroltak semmin.”
A szereplőbrigád, főleg annak gyereksztárjai a fizetésüket tekintve is igen hosszú utat jártak be, hiszen az első évadban még „csak” 20-25 dollárt kaptak epizódonként, ehhez képest az utolsó szezonban már ennek az összegnek több mint a negyvenszerese (!) járt nekik, de íme, a pontos számok:
Noha Netflix Stranger Things sztárjainak kiosztott pénzösszegei meghökkentőek lehetnek, ezek még mindig amatőr számok a szintén a vörös streamingóriást meghódító Tőrbe ejtve: Kelj fel, halott ember főszerepét eljátszó Daniel Craig fizetéséhez képest. Az egykori James Bond ugyanis mindössze 43 perces játékidőért cserébe nem kevesebb mint 50 millió dollárt kapott a Netflixtől, amivel több mint 1,1 milliót keresett percenként.
Akik abban reménykednek, hogy a Stranger Things 6. évada egyszer mégiscsak felkerül a Netflix-sorozatok kínálatába, azoknak van egy rossz hírünk: A Stranger Things végleg véget ért! Öröm az ürömben viszont, hogy a széria megálmodói, a Duffer testvérek már javában dolgoznak egy spin-offon, mely ugyanebben az univerzumban játszódik, de Hawkins városkáját már örökre békén hagyják az alkotók.
Emellett pedig készül egy animációs sorozat is, melynek még ennél is több köze lesz a Stranger Things-hez, hiszen konkrétan a sorozat 2. és 3. évada között zajló eseményeket fog majd új köntösbe bújtatva elmesélni.
