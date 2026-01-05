Lehullt a lepel: Ennyi pénzt kaptak a Stranger Things sztárjai az 5. évadért

Egy közel tíz évig tartó utazás ért a végéhez 2026. január 1-én a népszerű streamingszoltáltatón. A Stranger Things felfordított világa végleg bezárta kapuit a rajongók előtt. Noha a finálé fogadtatása már az utolsó évad novemberi debütálásakor sem volt a legkedvezőbb, a széria renoméja azóta pedig csak egyre romlott, a legutolsó epizód is csak keveset tudott finomítani a rajongók csalódottságán. A félresikerült finálé viszont egyáltalán nem a pénzen csúszott el, hiszen a Netflix úgy állt hozzá szerelemprojektjéhez, mint John Hammond a Jurassic Parkhoz: „Nem spóroltak semmin.”

A Stranger Things 5. évadának szereplői aligha szomorkodhatnak, elképesztő gázsit kaptak a Netflixtől (Fotó: Netflix)

Ennyit tehettek zsebre a Stranger Things szereplői

A szereplőbrigád, főleg annak gyereksztárjai a fizetésüket tekintve is igen hosszú utat jártak be, hiszen az első évadban még „csak” 20-25 dollárt kaptak epizódonként, ehhez képest az utolsó szezonban már ennek az összegnek több mint a negyvenszerese (!) járt nekik, de íme, a pontos számok:

Maya Hawke epizódonként 850 ezer, összesen 6 millió dollárt kapott.

epizódonként 850 ezer, összesen 6 millió dollárt kapott. Charlie Heaton szintén 850 ezret kapott egy epizódért, így neki is 6 millió dollár ütötte a markát.

szintén 850 ezret kapott egy epizódért, így neki is 6 millió dollár ütötte a markát. Joe Kelly szintúgy a 850 ezer dollár/epizódos tábort erősíti, ő is 6 millió dollárt vihetett haza az évad végeztével.

szintúgy a 850 ezer dollár/epizódos tábort erősíti, ő is 6 millió dollárt vihetett haza az évad végeztével. A Nancy-t alakító Natalia Dyer nem veszhetett össze sorozatbéli szerelmével, Charlie Heatonnel, hiszen ő is ugyanúgy 850 ezer dollárt, összesen tehát 6 milliót kapott, mint színésztársa.

A főszereplők közül többek között Natalia Dyer és Maya Hawke kapták a legkevesebbet, de még ők sem jártak rosszul (Fotó: RW)