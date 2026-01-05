Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lehullt a lepel: Ennyi pénzt kaptak a Stranger Things sztárjai az 5. évadért

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:35
Stranger Thingsfizetés
Az év első napján véget ért a Netflix szuperszériája. A Stranger Things a grandiózus fináléval abszolút megadta a módját, a készítők nem spóroltak semmin, így a fizetéseken sem.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Egy közel tíz évig tartó utazás ért a végéhez 2026. január 1-én a népszerű streamingszoltáltatón. A Stranger Things felfordított világa végleg bezárta kapuit a rajongók előtt. Noha a finálé fogadtatása már az utolsó évad novemberi debütálásakor sem volt a legkedvezőbb, a széria renoméja azóta pedig csak egyre romlott, a legutolsó epizód is csak keveset tudott finomítani a rajongók csalódottságán. A félresikerült finálé viszont egyáltalán nem a pénzen csúszott el, hiszen a Netflix úgy állt hozzá szerelemprojektjéhez, mint John Hammond a Jurassic Parkhoz: „Nem spóroltak semmin.”

STRANGER THINGS: SEASON 5: TV Series
A Stranger Things 5. évadának szereplői aligha szomorkodhatnak, elképesztő gázsit kaptak a Netflixtől (Fotó: Netflix)

Ennyit tehettek zsebre a Stranger Things szereplői

A szereplőbrigád, főleg annak gyereksztárjai a fizetésüket tekintve is igen hosszú utat jártak be, hiszen az első évadban még „csak” 20-25 dollárt kaptak epizódonként, ehhez képest az utolsó szezonban már ennek az összegnek több mint a negyvenszerese (!) járt nekik, de íme, a pontos számok:

  • Maya Hawke epizódonként 850 ezer, összesen 6 millió dollárt kapott.
  • Charlie Heaton szintén 850 ezret kapott egy epizódért, így neki is 6 millió dollár ütötte a markát.
  • Joe Kelly szintúgy a 850 ezer dollár/epizódos tábort erősíti, ő is 6 millió dollárt vihetett haza az évad végeztével.
  • A Nancy-t alakító Natalia Dyer nem veszhetett össze sorozatbéli szerelmével, Charlie Heatonnel, hiszen ő is ugyanúgy 850 ezer dollárt, összesen tehát 6 milliót kapott, mint színésztársa.
Stranger Things' Season 5 Final Celebration
A főszereplők közül többek között Natalia Dyer és Maya Hawke kapták a legkevesebbet, de még ők sem jártak rosszul (Fotó: RW)
  • A záróakkord jelentős részét kómában töltő Sadie Sinknek kifizetődő volt a sok fekvés, epizódonként kerek egymillió dollárral, azaz mintegy hétmillióval duzzadt a számlája.
  • Caleb McLaughlin már jobban megdolgozott a pénzéért, hiszen Sadie Sinkkel a karjaiban rohangált egy teljes részen át, de cserébe ugyanúgy egymilliót kapott minden részért, és 7 milliót az egész évadért.
  • A Stranger Things beszédhibás kisfiúja, Gaten Matarazzo is a hetesek klubját erősíti. Epizódonként egy, a teljes szezonért hétmillió szerepel a neve mellett.
  • A coming out-jelenettel népharagot kiváltó Noah Schnapp is egymilliót kapott minden részért, így hétmillió dollárral zárta a szériát.
  • A baráti körből Finn Wolfhard sem lógott ki: Neki is egymillió járt minden egyes epizódért és hétmillió a szezonért.
Stranger Things" fan event
A Stranger Things srácai ugyanannyi fizetést kaptak (Fotó: Annette Riedl)
  • A szintlépést David Harbour hozta el. A botrányhős apafigura 1,35 millió zsebelt be minden epizódért, ami végül már 9,5 millió dollárra rúgott.
  • Winona Rydernek is kifizetődő volt az aggódó édesanya szerepe, hiszen Harbourhoz hasonlóan 1 millió 350 ezret kapott/epizód, a végösszeg itt is 9 és félmillió lett.
  • A Stranger Things csúcsgázsiját a mimikáinak búcsút intő Millie Bobby Brown kapta, akinek fizetése nem publikus, hiszen ő a többiektől egy teljesen különálló szerződést kötött a Netflix-szel, így minden bizonnyal övé volt a legextrább gázsi, mely minimum annyi, mint Harbouré vagy Ryderé, azaz 1,35 millió/epizód, ami 9,5 millió dollár, ha a teljes évadot nézzük.
Entertainment News - November 13, 2025
Stranger Things Tizije kapta a legtöbb pénzt a fináléért (Fotó: ZUMAPRESS.com) 

Noha Netflix Stranger Things sztárjainak kiosztott pénzösszegei meghökkentőek lehetnek, ezek még mindig amatőr számok a szintén a vörös streamingóriást meghódító Tőrbe ejtve: Kelj fel, halott ember főszerepét eljátszó Daniel Craig fizetéséhez képest. Az egykori James Bond ugyanis mindössze 43 perces játékidőért cserébe nem kevesebb mint 50 millió dollárt kapott a Netflixtől, amivel több mint 1,1 milliót keresett percenként.

Mi jön a Stranger Things után?

Akik abban reménykednek, hogy a Stranger Things 6. évada egyszer mégiscsak felkerül a Netflix-sorozatok kínálatába, azoknak van egy rossz hírünk: A Stranger Things végleg véget ért! Öröm az ürömben viszont, hogy a széria megálmodói, a Duffer testvérek már javában dolgoznak egy spin-offon, mely ugyanebben az univerzumban játszódik, de Hawkins városkáját már örökre békén hagyják az alkotók.

Emellett pedig készül egy animációs sorozat is, melynek még ennél is több köze lesz a Stranger Things-hez, hiszen konkrétan a sorozat 2. és 3. évada között zajló eseményeket fog majd új köntösbe bújtatva elmesélni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu