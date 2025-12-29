„Lassan rosszabb lesz, mint Mickey Rourke!” – Az egész internet a Stranger Things sztárjának száján röhög

Szűk egy hónappal a Stranger Things 5. évadának debütálását követően a múlt héten újabb három epizódról rántották le a leplet a Duffer fivérek. Noha a Netflix ezúttal nem produkált akkora mértékű leállást, mint november végén, a fanatikusok mégsem lehettek maradéktalanul elégedettek, hiszen a látottak több mint csalódáskeltőek voltak. A főbb kritika az újabb három résszel kapcsolatban az volt ugyanis, hogy tulajdonképpen a rajongók a nagy semmit kapták a többhetes várakozásért cserébe, miután a cselekmény kongott az ürességtől, de emellett a 7. epizód coming out-jelenete is alaposan megosztotta a méretes fanbázist. Az internet nem is félt hangot adni véleményének, a legtöbb savat viszont nem Noah Schnapp „előbújós” jelenete, hanem Millie Bobby Brown kapta, akinek szinte minden képkockájából mém született.
A Stranger Things fináléja előtt színésztársával, David Harbourral komoly botrányba keveredő Millie Bobby Brown alaposan a rajongók célkeresztjébe került az 5. évad 2. részének bemutatását követően. Az idén édesanyává váló, mindössze 21 színésznővel kapcsolatban azt nehezményezik, hogy a Brown által több alkalommal is tagadott plasztikai beavatkozások miatt karaktere, Tizi mimikái mostanra már teljesen eltűntek, Jake Bongiovi feleségének színészi játéka pedig emiatt nevetségessé vált.
Lassan teljesen Mickey Rourke-ká alakul. Minden apró mimikája eltűnt, pedig még alig múlt 20 éves. A jeleneteit egész egyszerűen képtelen vagyok komolyan venni ebben az egész évadban
– írják egy emberként a kommentelők Brownról, akit már nem először találnak meg kinézete miatt a világháló bullyingolói.
Ám, ez még mindig nem minden. A rajongók elégedetlensége ugyanis nemcsak a Millie Bobby Brown eltűnő arckifejezéséig vagy Will ominózus jelenetéig terjed ki. A rémes színészi játék vádja szinte minden fiatal sztárjelöltet megtalált, emellett a sztorit is azzal támadják, hogy úgy sorakoznak benne az apró lyukacskák, mint az ementáli sajtban, a temérdek termékelhelyezésről pedig már ne is beszéljünk.
A Stranger Things 5. évadának eddig tehát sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja, nem véletlenül lett a széria történetének legalacsonyabbra értékelt évada. Ezt pedig már csak a magyar idő szerint 2026. január 1-én hajnali 2 órakor megjelenő grandiózus finálé mentheti meg, amiben talán már az a hősi haláljelenet is bekövetkezhet, amire a fanatikusok eddig hiába vártak.
