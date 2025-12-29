„Lassan rosszabb lesz, mint Mickey Rourke!” – Az egész internet a Stranger Things sztárjának száján röhög

Szűk egy hónappal a Stranger Things 5. évadának debütálását követően a múlt héten újabb három epizódról rántották le a leplet a Duffer fivérek. Noha a Netflix ezúttal nem produkált akkora mértékű leállást, mint november végén, a fanatikusok mégsem lehettek maradéktalanul elégedettek, hiszen a látottak több mint csalódáskeltőek voltak. A főbb kritika az újabb három résszel kapcsolatban az volt ugyanis, hogy tulajdonképpen a rajongók a nagy semmit kapták a többhetes várakozásért cserébe, miután a cselekmény kongott az ürességtől, de emellett a 7. epizód coming out-jelenete is alaposan megosztotta a méretes fanbázist. Az internet nem is félt hangot adni véleményének, a legtöbb savat viszont nem Noah Schnapp „előbújós” jelenete, hanem Millie Bobby Brown kapta, akinek szinte minden képkockájából mém született.

A Stranger Things 5. évad 7. részében Noah Schnapp és Millie Bobby Brown is kiborította a bilit a rajongók körében (Fotó: PA)

A Stranger Things főhősnője felismerhetetlen lett az 5. évadra

A Stranger Things fináléja előtt színésztársával, David Harbourral komoly botrányba keveredő Millie Bobby Brown alaposan a rajongók célkeresztjébe került az 5. évad 2. részének bemutatását követően. Az idén édesanyává váló, mindössze 21 színésznővel kapcsolatban azt nehezményezik, hogy a Brown által több alkalommal is tagadott plasztikai beavatkozások miatt karaktere, Tizi mimikái mostanra már teljesen eltűntek, Jake Bongiovi feleségének színészi játéka pedig emiatt nevetségessé vált.

Lassan teljesen Mickey Rourke-ká alakul. Minden apró mimikája eltűnt, pedig még alig múlt 20 éves. A jeleneteit egész egyszerűen képtelen vagyok komolyan venni ebben az egész évadban

– írják egy emberként a kommentelők Brownról, akit már nem először találnak meg kinézete miatt a világháló bullyingolói.

Millie Bobby Brown botoxoltatásán nevet az egész világháló (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Netflix mindent elszúrt a Stranger Things utolsó szezonjában?

Ám, ez még mindig nem minden. A rajongók elégedetlensége ugyanis nemcsak a Millie Bobby Brown eltűnő arckifejezéséig vagy Will ominózus jelenetéig terjed ki. A rémes színészi játék vádja szinte minden fiatal sztárjelöltet megtalált, emellett a sztorit is azzal támadják, hogy úgy sorakoznak benne az apró lyukacskák, mint az ementáli sajtban, a temérdek termékelhelyezésről pedig már ne is beszéljünk.