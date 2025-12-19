„Na gyere haver, ha akarsz valamit” – David Harbour meglopta egy rajongóját, majd bele is kötött

David Harbour neve mostanában sajnos nem csak a Stranger Things ötödik évada kapcsán kerül elő. A sorozatban Jim Hopper szerepét játszó színész rendre újabb és újabb botrányokba keveredik. A napokban kiszivárgott egy biztonsági felvétel, amin a színész meglehetősen furcsa szituációban látható.

David Harbour újabb botránnyal vágja maga alatt a fát (Fotó: Nina Prommer)

David Harbour meglopott egy rajongót

Az eset az elmúlt hétvégén történt egy kaliforniai étteremben. A felvételen látszik, ahogy a Vérapó sztárja belép az étterembe, majd pár pillanat múlva kiszalad egy fehér kalappal a kezében. Kisvártatva megjelenik a kalap valószínűsített tulajdonosa, láthatóan zabosan. A szemtanúk elmondása alapján elég durva szóváltás alakult ki a felek között, ami kishíján verekedésbe torkollt.

Harbour kifele menet hátranézett és így szólt: „Na gyere, haver, ha akarsz valamit!”

Erre megjelent egy dühös férfi, és széttárt karokkal kérdőre vonta a színészt.

„Mit ártottam én neked?”

Ekkor már többen is kint álltak az utcán, egy nő pedig próbálta megakadályozni, hogy a két férfi összeverekedjen.

A szóváltást megelőzően állítólag David Harbour egy barátjával sétált el az étterem mellett, a kalap tulajdonosa pedig felismerte a színészt és csak oda akar menni köszönni. Erre a Harbourral lévő barát elmondta a férfinek, hogy lányokkal van találkozójuk, Harbour pedig közbeszólt, hogy inkább menjenek fel a férfi lakására. A rajongó ezt furcsának találta, úgyhogy visszament a bárba, a színész ekkor követte, majd levette a férfi fejéről a kalapot és kifutott vele. Egyes szemtanúk szerint a Stranger Things sztárja rendkívül furcsán viselkedett, ledobta a kalapot a földre, az iraki háborúról kérdezgette az embereket, aztán elérzékenyülten térdre rogyott és imádkozni kezdett. Egy közeli forrás szerint a színész bipoláris zavarral küzd, ez lehet az egyetlen magyarázat a viselkedésére. A diagnózisról már korábban is keringtek pletykák, ezzel az esettel azonban tulajdonképpen bizonyságot nyert, hogy David Harbour háza táján nincs minden rendben.

David Harbour és Millie Bobby Brown viszonya sem felhőtlen (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Ezt megelőzően a Stranger Things sorozatbeli kollégája, Millie Bobby Brown vádolta meg zaklatással, ami miatt ismét a címlapokra került, nem sokkal azután, hogy volt felesége, Lily Allen is alaposan kitálalt a színész viselt dolgairól. A zűrös válás még mindig zajlik, tetézve Harbour további botrányaival igencsak rájár a rúd a Hellboy sztárjára.