„Na gyere haver, ha akarsz valamit” – David Harbour meglopta egy rajongóját, majd bele is kötött

David Harbour neve mostanában sajnos nem csak a Stranger Things ötödik évada kapcsán kerül elő. A sorozatban Jim Hopper szerepét játszó színész rendre újabb és újabb botrányokba keveredik. A napokban kiszivárgott egy biztonsági felvétel, amin a színész meglehetősen furcsa szituációban látható.
Az eset az elmúlt hétvégén történt egy kaliforniai étteremben. A felvételen látszik, ahogy a Vérapó sztárja belép az étterembe, majd pár pillanat múlva kiszalad egy fehér kalappal a kezében. Kisvártatva megjelenik a kalap valószínűsített tulajdonosa, láthatóan zabosan. A szemtanúk elmondása alapján elég durva szóváltás alakult ki a felek között, ami kishíján verekedésbe torkollt.
Harbour kifele menet hátranézett és így szólt: „Na gyere, haver, ha akarsz valamit!”
Erre megjelent egy dühös férfi, és széttárt karokkal kérdőre vonta a színészt.
„Mit ártottam én neked?”
Ekkor már többen is kint álltak az utcán, egy nő pedig próbálta megakadályozni, hogy a két férfi összeverekedjen.
A szóváltást megelőzően állítólag David Harbour egy barátjával sétált el az étterem mellett, a kalap tulajdonosa pedig felismerte a színészt és csak oda akar menni köszönni. Erre a Harbourral lévő barát elmondta a férfinek, hogy lányokkal van találkozójuk, Harbour pedig közbeszólt, hogy inkább menjenek fel a férfi lakására. A rajongó ezt furcsának találta, úgyhogy visszament a bárba, a színész ekkor követte, majd levette a férfi fejéről a kalapot és kifutott vele. Egyes szemtanúk szerint a Stranger Things sztárja rendkívül furcsán viselkedett, ledobta a kalapot a földre, az iraki háborúról kérdezgette az embereket, aztán elérzékenyülten térdre rogyott és imádkozni kezdett. Egy közeli forrás szerint a színész bipoláris zavarral küzd, ez lehet az egyetlen magyarázat a viselkedésére. A diagnózisról már korábban is keringtek pletykák, ezzel az esettel azonban tulajdonképpen bizonyságot nyert, hogy David Harbour háza táján nincs minden rendben.
Ezt megelőzően a Stranger Things sorozatbeli kollégája, Millie Bobby Brown vádolta meg zaklatással, ami miatt ismét a címlapokra került, nem sokkal azután, hogy volt felesége, Lily Allen is alaposan kitálalt a színész viselt dolgairól. A zűrös válás még mindig zajlik, tetézve Harbour további botrányaival igencsak rájár a rúd a Hellboy sztárjára.
