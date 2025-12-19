Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Na gyere haver, ha akarsz valamit” – David Harbour meglopta egy rajongóját, majd bele is kötött

Stranger Things
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 20:45
David HarbourMillie Bobby Brownbotrány
A Stranger Things sztárja újabb balhé miatt került címlapra. David Harbour egy étteremben rendezett csúnya jelenetet!
Bors
A szerző cikkei

David Harbour neve mostanában sajnos nem csak a Stranger Things ötödik évada kapcsán kerül elő. A sorozatban Jim Hopper szerepét játszó színész rendre újabb és újabb botrányokba keveredik. A napokban kiszivárgott egy biztonsági felvétel, amin a színész meglehetősen furcsa szituációban látható.  

David Harbour a Stranger Things ötödik évadának londoni premierjén.
David Harbour újabb botránnyal vágja maga alatt a fát (Fotó: Nina Prommer)

David Harbour meglopott egy rajongót 

Az eset az elmúlt hétvégén történt egy kaliforniai étteremben. A felvételen látszik, ahogy a Vérapó sztárja belép az étterembe, majd pár pillanat múlva kiszalad egy fehér kalappal a kezében. Kisvártatva megjelenik a kalap valószínűsített tulajdonosa, láthatóan zabosan. A szemtanúk elmondása alapján elég durva szóváltás alakult ki a felek között, ami kishíján verekedésbe torkollt.

Harbour kifele menet hátranézett és így szólt: „Na gyere, haver, ha akarsz valamit!”

Erre megjelent egy dühös férfi, és széttárt karokkal kérdőre vonta a színészt.

„Mit ártottam én neked?”

Ekkor már többen is kint álltak az utcán, egy nő pedig próbálta megakadályozni, hogy a két férfi összeverekedjen.

A szóváltást megelőzően állítólag David Harbour egy barátjával sétált el az étterem mellett, a kalap tulajdonosa pedig felismerte a színészt és csak oda akar menni köszönni. Erre a Harbourral lévő barát elmondta a férfinek, hogy lányokkal van találkozójuk, Harbour pedig közbeszólt, hogy inkább menjenek fel a férfi lakására. A rajongó ezt furcsának találta, úgyhogy visszament a bárba, a színész ekkor követte, majd levette a férfi fejéről a kalapot és kifutott vele. Egyes szemtanúk szerint a Stranger Things sztárja rendkívül furcsán viselkedett, ledobta a kalapot a földre, az iraki háborúról kérdezgette az embereket, aztán elérzékenyülten térdre rogyott és imádkozni kezdett. Egy közeli forrás szerint a színész bipoláris zavarral küzd, ez lehet az egyetlen magyarázat a viselkedésére. A diagnózisról már korábban is keringtek pletykák, ezzel az esettel azonban tulajdonképpen bizonyságot nyert, hogy David Harbour háza táján nincs minden rendben. 

David Harbour és Millie Bobby Brown a Stranger Things ötödik évadának egy jelenetében.
David Harbour és Millie Bobby Brown viszonya sem felhőtlen  (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Ezt megelőzően a Stranger Things sorozatbeli kollégája, Millie Bobby Brown vádolta meg zaklatással, ami miatt ismét a címlapokra került, nem sokkal azután, hogy volt felesége, Lily Allen is alaposan kitálalt a színész viselt dolgairól. A zűrös válás még mindig zajlik, tetézve Harbour további botrányaival igencsak rájár a rúd a Hellboy sztárjára.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu