Tombolnak az indulatok: ők az Oscar-jelölések legnagyobb vesztesei

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:39
A tegnap délutáni bejelentések után szinte felrobbantak a közösségi oldalak, ahol elszabadultak az indulatok. Az Oscar-jelölések megosztották az embereket, mutatjuk a legérdekesebb jelölések és mellőzéseket.
Tegnap bombaként robbant a hír, hogy minden eddigi rekordot megdöntött a Bűnösök című horror a filmtörténelemben. Legalábbis ami az Oscar-díj történetét illeti, ugyanis a vámpírfilm minden eddiginél több nominációt kapott. Vajon Michael B. Jordan sikerfilmje minden idők legtöbb elismerését elnyerő Oscar-díjas alkotása is lesz? Erre még március 14-ig várnunk kell, ugyanis akkor osztják ki az Oscar-díjakat. A bejelentés után azonban elszabadultak az indulatok a neten, mivel számos biztosra vett jelöltet mellőztek, miközben akadtak olyanok is, akik meglepetést okoztak vagy rekordot döntöttek.

oscar, 2025 - Song Sung Blue - Movie Set
Kate Hudson Oscar-jelölése hatalmas meglepetés (Fotó: Focus Features)

Oscar 2026: Nyertesek és vesztesek

Nyertes: Bűnösök

Minden idők legtöbbet jelölt filmje lett a Michael B. Jordan nevével fémjelzett vámpírhorror. A szuperprodukció 16 jelölést kapott az Oscaron, ezzel maga mögé utasítva az eddigi rekorder filmeket: a Bette Davis nevével fémjelzett Mindent Éváról, a Titanic és a Ryan Gosling–Emma Stone párost mennybe menesztő Kaliforniai álom egyaránt 14–14 jelöléssel büszkélkedhetett.

Minden rekordot megdöntött a Bűnösök (Fotó: imdb.com)

Vesztes: Wicked – 2. rész

Az első rész gigászi sikere, 10 Oscar-jelölése és 2 díja után mindenki arra számított, hogy a grandiózus finálé is legalább ekkora figyelmet kap. Mi is szerettük a második részt, ám több kritikus megjegyezte, hogy a történet feleslegesen lett elnyújtva. Ami viszont kiborította a fél világot, hogy a film nulla, azaz egyetlen nominációt sem kapott, pedig sokan számítottak Ariana Grande újbóli jelölésére és diadalmenetére is. A szakértők szerint a probléma az erőszakos marketingkampányban, valamint a Cynthia Erivo és Ariana Grande közösségi médiában tanúsított, sokak szerint már-már beteges viselkedésében keresendő.

Nyertes: Kate Hudson

A komika jó néhány év mellőzöttség után Hugh Jackman mellett robbant be újra a köztudatba a Song Sung Blue című zenés filmmel. Hudson egyértelműen az alkotás szíve-lelke, és ezt az Akadémia sem felejtette el: eddig minden fontosabb díjra jelölték, így 25 évvel az első után megkapta második Oscar-jelölését is, amelyet annak idején a Majdnem híres mellékszerepéért érdemelt ki.

Vesztes: Paul Mescal

A másik nagy felháborodás a Gladiátor II. sztárjának mellőzése miatt tört ki. A Hamnet című film nagy eséllyel Jessie Buckley diadalmenete lesz a női főszereplő kategóriában, ám Mescal olyan elementáris erővel alakítja William Shakespeare-t, hogy sokáig a legnagyobb esélyesek között tartották számon. Helyette azonban Delroy Lindo kapott, szinte a semmiből nominációt a Bűnösök című filmért.

2025 - Hamnet - Movie Set
Paul Mescal durván mellőzve lett (Fotó: Focus Features)

Nyertes: Timothée Chalamet

Most már hivatalos: a Marty Supreme sztárja korunk Leonardo DiCapriója (aki idén szintén jelölt), valamint James Deanje egy személyben. A 30 éves színész az első férfi, aki három legjobb főszereplő-jelöléssel büszkélkedhet, és DiCaprióval ellentétben nagy eséllyel nem is kell sokat várnia a díjra. A szakértők őt tartják a legesélyesebbnek az asztali teniszezőről szóló életrajzi filmért. Ráadásul Chalamet egy negyedik jelölést is begyűjtött, mivel a Marty Supreme a legjobb film kategóriában is esélyes, ő pedig az egyik producere az alkotásnak.

Timothée hivatalosan is Hollywood legnagyobb királya (Fotó: A24)

Vesztes: Jesse Plemons

A koravén arcú színész már számtalanszor megcsillogtatta tehetségét, ám élete legjobb alakítását a szürreális filmjeiről ismert Yorgos Lanthimos Bugonia című alkotásában nyújtotta. Miközben a filmet és Emma Stone alakítását Oscar-jelöléssel is elismerte az Akadémia, Plemons kimaradt az osztásból. Mentségükre szóljon, hogy idén a férfi főszereplő kategória rendkívül erős.

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

