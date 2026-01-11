Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A díj, amit csak egy négy magyar tudott elnyerni: Ők a mi Golden Globe-győzteseink

Golden Globe
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 17:45
Lukács PálAdrien BrodySaul fia
Már csak órák kérdése és kiosztásra kerül az Oscar kistestvére. A több mint 80 éves múltra visszatekintő Golden Globe-gála históriája ugyan nem dúskál magyar nyertesekben, ám mégis elmondhatjuk magunkról, hogy már a kezdetektől fogva jelen vagyunk a díj történelmében.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Magyar idő szerint 2026. január 12-én, a hajnali órákban derül ki, ki távozhat arannyal a kezében a Golden Globe-gáláról. Az Oscar előszobájaként is emlegetett díjátadón a sztárvilág színe java gyűlik össze minden évben, hogy piedesztálra emeljék az elmúlt év legjobb filmjeivel előálló színészeket, rendezőket és a szakma más nagyjait. Ugyan az 1944 óta megrendezésre kerülő gála házigazdái már számtalan alkalommal olvastak fel magyar neveket a jelöltek között, a tényleges nyertesek listája viszont egy zsebkendőn is elférne, de ettől csak még édesebb a siker, amit egy egész országgal tudtak megosztani. Most pedig fel is elevenítjük, hogy kikről van szó!

Golden Globe 2026 Adrien Brody
A Golden Globe 2026-os gáláján nincs magyar érdekelt, de tavaly még Adrien Brody győzelmének örülhettünk (Fotó: CraSH)

Magyarok, akik nem távoztak üres kézzel a Golden Globe-ról:

Lukács Pál

Hihetetlen, de már az első Golden Globe-gálán volt magyar nyertes, és nem is akármilyen kategóriában. A legjobb férfi főszereplőnek járó Aranyglóbuszt ugyanis nem más vehette át, mint Lukács Pál, aki az Őrség a Rajnán című filmjéért részesült ebben a megtiszteltetésben. Nem mellékesen pedig Lukács pár hónappal később még az Oscart is átvehette alakításáért.

1944 - Address Unknown - Movie Set
Az egyetlen Oscar-díjas magyar színész, Lukács Pál még Golden Globe-bal is büszkélkedhetett  (Fotó: ZUMA Press)

Benedek László

A következő győzelemre nem is kellett olyan sokat várni. Mindössze 7 évvel később, igaz már más fronton, de érkezett az újabb siker, mikor is Benedek László rendezőként jutott a csúcsra Az ügynök halála című Arthur Miller-adaptációjával.

USA - CINEMA - RECOURS EN GRACE
Benedek László 1951-es mozijáért, Az ügynök haláláért kapott Aranyglóbuszt (Fotó: Roger-Viollet via AFP)

Saul fia

Ha nagyon szigorúan vesszük, az első magyar győzelem a Golden Globe-díj történetében csak 2016-ban érkezett el. Ekkor vehette át Nemes Jeles László az egész ország nevében a Saul fia című háborús drámáért járó Aranyglóbuszt, melyet a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában zsebelt be. Nemes egyébként Lukács Pálhoz hasonlóan nem sokkal később az Oscar pódiumán is átvehette a kitüntetést.

NBC's "73rd Annual Golden Globe Awards" - Show
2016-ban az egész ország ugrott fel a foteléből a tévé előtt, mikor a Saul fia elnyerte a Golden Globe-ot (Fotó: Handout)

Adrien Brody

2025-ben az egész ország Golden Globe-lázban égett, de ez nem meglepő, hiszen A brutalista ezer szállal kötődött Magyarországhoz. Ám leginkább Adrien Brody Timothée Chalamet feletti diadalát érezhettük magunkénak, tekintve, hogy a színész édesanyja a világhírű magyar fotóművész, Sylvia Plachy, Brody pedig egy Tóth László nevű építészt formált meg a lélektipró drámában, ráadásul több sornyi magyar nyelvű szövege is volt a streamingen is elérhető filmben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu