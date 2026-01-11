A díj, amit csak egy négy magyar tudott elnyerni: Ők a mi Golden Globe-győzteseink

Magyar idő szerint 2026. január 12-én, a hajnali órákban derül ki, ki távozhat arannyal a kezében a Golden Globe-gáláról. Az Oscar előszobájaként is emlegetett díjátadón a sztárvilág színe java gyűlik össze minden évben, hogy piedesztálra emeljék az elmúlt év legjobb filmjeivel előálló színészeket, rendezőket és a szakma más nagyjait. Ugyan az 1944 óta megrendezésre kerülő gála házigazdái már számtalan alkalommal olvastak fel magyar neveket a jelöltek között, a tényleges nyertesek listája viszont egy zsebkendőn is elférne, de ettől csak még édesebb a siker, amit egy egész országgal tudtak megosztani. Most pedig fel is elevenítjük, hogy kikről van szó!

A Golden Globe 2026-os gáláján nincs magyar érdekelt, de tavaly még Adrien Brody győzelmének örülhettünk (Fotó: CraSH)

Magyarok, akik nem távoztak üres kézzel a Golden Globe-ról:

Lukács Pál

Hihetetlen, de már az első Golden Globe-gálán volt magyar nyertes, és nem is akármilyen kategóriában. A legjobb férfi főszereplőnek járó Aranyglóbuszt ugyanis nem más vehette át, mint Lukács Pál, aki az Őrség a Rajnán című filmjéért részesült ebben a megtiszteltetésben. Nem mellékesen pedig Lukács pár hónappal később még az Oscart is átvehette alakításáért.

Az egyetlen Oscar-díjas magyar színész, Lukács Pál még Golden Globe-bal is büszkélkedhetett (Fotó: ZUMA Press)

Benedek László

A következő győzelemre nem is kellett olyan sokat várni. Mindössze 7 évvel később, igaz már más fronton, de érkezett az újabb siker, mikor is Benedek László rendezőként jutott a csúcsra Az ügynök halála című Arthur Miller-adaptációjával.

Benedek László 1951-es mozijáért, Az ügynök haláláért kapott Aranyglóbuszt (Fotó: Roger-Viollet via AFP)

Saul fia

Ha nagyon szigorúan vesszük, az első magyar győzelem a Golden Globe-díj történetében csak 2016-ban érkezett el. Ekkor vehette át Nemes Jeles László az egész ország nevében a Saul fia című háborús drámáért járó Aranyglóbuszt, melyet a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában zsebelt be. Nemes egyébként Lukács Pálhoz hasonlóan nem sokkal később az Oscar pódiumán is átvehette a kitüntetést.

2016-ban az egész ország ugrott fel a foteléből a tévé előtt, mikor a Saul fia elnyerte a Golden Globe-ot (Fotó: Handout)

Adrien Brody

2025-ben az egész ország Golden Globe-lázban égett, de ez nem meglepő, hiszen A brutalista ezer szállal kötődött Magyarországhoz. Ám leginkább Adrien Brody Timothée Chalamet feletti diadalát érezhettük magunkénak, tekintve, hogy a színész édesanyja a világhírű magyar fotóművész, Sylvia Plachy, Brody pedig egy Tóth László nevű építészt formált meg a lélektipró drámában, ráadásul több sornyi magyar nyelvű szövege is volt a streamingen is elérhető filmben.