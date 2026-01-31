Megható sorokkal búcsúznak kollégái Catherine O'Hara színésznőtől

Egykori kollégái és tisztelői is gyászolják a tegnap 71 éves korában elhunyt Catherine O'Hara színésznőt és komikát. A Reszkessetek, betörők! Kevinjét alakító Macaulay Culkin, Michael Keaton, Pedro Pascal és még sokan mások emlékeztek meg a közös munkáról és O’Hara kivételes humoráról, tehetségéről.

Catherine O'Hara színésznőt gyászolja a filmvilág

Az elmúlt években Catherine O'Hara feltűnt néhány sorozatban is, például a Pedro Pascal főszereplésével készült The Last of Us szériában, és a Schitts Creek című szatírában, melyben Moira Rose karakterével lopta be magát a rajongók szívébe. Pedro Pascal a tőle megszokott kedvességgel rótta le tiszteletét egykori kollégája előtt.

„Ó, zseniális volt a közeledben lenni. Most kicsit kevesebb fény van a világomban, ebben az iszonyú szerencsés világban, amiben léteztél, és ami mindörökre meg fog tartani téged.”

Michael Keatonnel a Tim Burton rendezte Beetlejuice – Kísértethistóriában játszottak együtt, de barátságuk korábbra nyúlik vissza. A Birdman sztárja megemlékező posztjában is a szerteágazó közös munkára és az igaz barátságra utal.

„Már az első Beetlejuice előtt ismertük egymást. Játszotta a feleségemet, az ellenségemet, de a valóságban igaz barátom volt. Basszus... nagyon hiányozni fog.”

A sors tragikus fintora, hogy a színésznő jelenleg A Stúdió című sorozatban nyújtott alakításáért egy SAG Award várományosa, de a díjátadó napját sajnos már nem élheti meg. A humoros, filmszakmáról szóló sorozatban többek között Ike Barinholtz-al is együtt játszott, aki szintén megemlékezett kollégájáról.

„Soha életemben nem gondoltam volna, hogy valaha lehetőségem lesz együtt dolgozni Catherine O’Hara-val, sőt, hogy egy nap a barátomnak mondhatom őt. Végtelenül szomorú vagyok, hogy már nincs köztünk.”

Kevin az elsők között búcsúzott „anyukájától”

Macaulay Culkin soraitól nekünk is könnybe lábad a szemünk. A Reszkessetek, betörők! című karácsonyi vígjátékban Catherine O’Hara alakította Kate McCallister, Kevin anyukájának szerepét az első, 1990-es filmben, majd két évvel később a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című folytatásban is. Kapcsolatuk rendkívül szorossá vált a forgatás alatt, és az évek múlásával sem gyengült. 2014-ben egy interjúban O’Hara elárulta, hogy Macaulay Culkin a mai napig anyának szólítja. Így érthető, hogy Culkin teljesen összetört a hír hallatára, közösségi oldalán így búcsúzott pótanyukájától: