Gyászba borult Hollywood: meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja

Meghalt Catherine O'Hara, a TMZ értesülései szerint a hollywoodi ikon pénteken hunyt el. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A 71 éves O’Hara utoljára a szeptemberi Emmy-gálán jelent meg nyilvánosan, a hollywoodi ikon ekkot már nagyon lesoványodva jelent meg vörös szőnyegen.
Catherine O’Hara akkor vált világszerte ismertté, amikor Macaulay Culkin édesanyját alakította a Reszkessetek, betörők! első két részében, és elbűvölte a közönséget a különc Moira Rose szerepében a Schitt’s Creek mind a 80 epizódjában.
Komikusi tehetsége a Christopher Guest-féle kultikus áldokumentumfilmekben is megcsillant, köztük a Nem kutya (2000) és Egy húron (2003) című alkotásokban – Daily Mail.
A rajongók ugyanakkor Tim Burton Beetlejuice című filmjében nyújtott felejthetetlen alakítására is meleg szívvel emlékeznek.
