Gyászba borult Hollywood: meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 19:36 / FRISSÍTÉS: 2026. január 30. 19:48
A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Meghalt Catherine O'Hara, a TMZ értesülései szerint a hollywoodi ikon pénteken hunyt el. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt Catherine O'Hara
Meghalt Catherine O'Hara Fotó: PA

A 71 éves O’Hara utoljára a szeptemberi Emmy-gálán jelent meg nyilvánosan, a hollywoodi ikon ekkot már nagyon lesoványodva jelent meg vörös szőnyegen.

Catherine  O’Hara akkor vált világszerte ismertté, amikor Macaulay Culkin édesanyját alakította a Reszkessetek, betörők! első két részében, és elbűvölte a közönséget a különc Moira Rose szerepében a Schitt’s Creek mind a 80 epizódjában.

Komikusi tehetsége a Christopher Guest-féle kultikus áldokumentumfilmekben is megcsillant, köztük a Nem kutya (2000) és Egy húron (2003) című alkotásokbanDaily Mail.  

A rajongók ugyanakkor Tim Burton Beetlejuice című filmjében nyújtott felejthetetlen alakítására is meleg szívvel emlékeznek.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
