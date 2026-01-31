Gyászol Macaulay Culkin: "Mama, azt hittem, van még időnk"

Catherine O'Hara halála megrázta a világot. A Reszkessetek, betörők! filmek sztárja a filmvilág legkedveltebb édesanyja volt. Most filmbéli fia, Macaulay Culkin szívszorító szavakkal búcsúzott tőle.

Gyászol a filmvilág! Catherine O'Hara halála mindenkit megrázott

Fotó: Photo12 via AFP

A világhírű Reszkessetek, betörők! a filmtörténet egyik legörökzöldebb alkotása, amivel Catherine O'Hara is hatalmas népszerűségre tett szert. Mindannyian ezerszer láthattuk már az ikonikus jelenetet, amikor "Keviiin"-t kiáltva összeesik a repülőtéren. Nincs kétség, hogy az 1990-es alkotás az egyik leghíresebb karácsonyi film lett.

A hollywoodi ikon pénteken, 71 éves korában hunyt el, miután súlyos állapotban egy Los Angeles-i kórházba szállították.

A mentőket a színésznő otthonához riasztották, majd egy közeli kórházba vitték, ahol később életét vesztette. Ügynöksége szerint egy rövid lefolyású betegség után hunyt el, de a halál hivatalos okát még nem hozták nyilvánosságra.

Macaulay Culkin, akit a színésznő mindig csak "kamufiának" szólított, most szívszorító búcsút vett tőle egy Instagram-bejegyzésben.

Catherine O'Hara 71 éves volt

Mama. Azt hittem, még van időnk

– írta posztjában a színész.

Többet akartam. Szerettem volna melletted ülni egy széken. Hallottalak, de még annyi mindent akartam mondani. Szeretlek. Később találkozunk

A New York Post szerint a színésznő egy ritka betegséggel küzdött, úgynevezett dextrocardiával. Ugyan egyelőre nem állapították meg, ez okozta volna-e a halálát, ám kétségtelen: a ritka szívbetegség hatással volt Catherine O'Hara életére.

A dextrocardia egy ritka veleszületett rendellenesség, amelynek során a mellkasban és a hasüregben található szervek a normális anatómiához képest tükörképszerűen helyezkednek el. Például a lép a bal oldal helyett a jobb oldalon van, vagy a máj a jobb oldal helyett a bal oldalon.

A színésznő csak felnőttkorában tudta meg a diagnózist.