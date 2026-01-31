Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Macaulay Culkin: "Mama, azt hittem, van még időnk"

Catherine O ' Hara
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 07:45
Reszkessetek betörőkMacaulay Culkin
Nem marad száraz a szem Macaulay Culkin bejegyzésének olvasása közben. Így búcsúztatja Catherine O'Harát.

Catherine O'Hara halála megrázta a világot. A Reszkessetek, betörők! filmek sztárja a filmvilág legkedveltebb édesanyja volt. Most filmbéli fia, Macaulay Culkin szívszorító szavakkal búcsúzott tőle.

Gyászol a filmvilág! Catherine O'Hara halála mindenkit megrázott
Gyászol a filmvilág! Catherine O'Hara halála mindenkit megrázott
Fotó: Photo12 via AFP

A világhírű Reszkessetek, betörők! a filmtörténet egyik legörökzöldebb alkotása, amivel Catherine O'Hara is hatalmas népszerűségre tett szert. Mindannyian ezerszer láthattuk már az ikonikus jelenetet, amikor "Keviiin"-t kiáltva összeesik a repülőtéren. Nincs kétség, hogy az 1990-es alkotás az egyik leghíresebb karácsonyi film lett.

A hollywoodi ikon pénteken, 71 éves korában hunyt el, miután súlyos állapotban egy Los Angeles-i kórházba szállították.

A mentőket a színésznő otthonához riasztották, majd egy közeli kórházba vitték, ahol később életét vesztette. Ügynöksége szerint egy rövid lefolyású betegség után hunyt el, de a halál hivatalos okát még nem hozták nyilvánosságra.

Macaulay Culkin, akit a színésznő mindig csak "kamufiának" szólított, most szívszorító búcsút vett tőle egy Instagram-bejegyzésben.

Catherine O'Hara 71 éves volt

Mama. Azt hittem, még van időnk

– írta posztjában a színész.

Többet akartam. Szerettem volna melletted ülni egy széken. Hallottalak, de még annyi mindent akartam mondani. Szeretlek. Később találkozunk

A New York Post szerint a színésznő egy ritka betegséggel küzdött, úgynevezett dextrocardiával. Ugyan egyelőre nem állapították meg, ez okozta volna-e a halálát, ám kétségtelen: a ritka szívbetegség hatással volt Catherine O'Hara életére.

A dextrocardia egy ritka veleszületett rendellenesség, amelynek során a mellkasban és a hasüregben található szervek a normális anatómiához képest tükörképszerűen helyezkednek el. Például a lép a bal oldal helyett a jobb oldalon van, vagy a máj a jobb oldal helyett a bal oldalon.

A színésznő csak felnőttkorában tudta meg a diagnózist.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu