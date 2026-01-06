Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Feléledhet a Twilight: Kristen Stewart abszolút benne van, de mit szól hozzá Robert Pattinson?

Robert Pattinson
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 17:05
TwilightKristen Stewart
Az utóbbi évek egyik legnagyobb hype-ja kaphat újra lángra. Kristen Stewart maga rendezné a Twilight filmsorozat újragondolását, jóllehet, Robert Pattinson nem nagyon rajong az ötletért.
Bors
A szerző cikkei

Lassan már nem is emlékszünk rá, de 2010 környékén a csapból is Twilight ömlött szinte szüntelenül. Stephanie Meyer regénysorozata egy korszakot, annak fiataljait szólította meg mindennel, amit szerettek: fantasy, akció, tinédzser intrikák és románc, négy plusz egy regénybe sűrítve. Szinte kötelező jelleggel jöttek a filmfeldolgozások, melyek Kristen Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick, Taylor Lautner és még sok sztár számára elhozták a világi hírnevet. A 2012-es lezárás után viszont útjaik a szélrózsa különböző irányába vezették őket.

Kristen Stewart a tavalyi Governors Awards gálán
Kristen Stewartra rá se ismerünk ezzel a hajjal (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kristen Stewart nagyon szeretne új Twilight filmeket

A Bella Swant alakító 35 éves Kristen Stewart azóta nem csak színészként, hanem rendezőként is kipróbálta magát. Egészen eddig a pontig két zenei klip, két rövidfilm és egy hosszabb hangvételű alkotás bővíti a Kristen Stewart filmek palettáját. A színész-rendezőnek a mai napig megvan a saját lelkes rajongói közössége, akik jó szívvel vesznek bármit, ami hozzá köthető. Számukra kedvező lehet az Entertainment Tonightnak adott interjúja a Variety eseményén, ahol szóba került, hogy tapasztalatait alkalmazva visszatérne-e a franchise-hoz rendezőként.

Nagyon jó lenne! Imádtam, amit Catherine Hardwicke csinált, imádtam amit Chris Weitz csinált rendezőként ezekkel a filmekkel. Sikerült belevinniük önmagukat a maguk fura módján és annyira jelen voltak, hogy, bele se gondoltak mekkora nagy dolog készül, mielőtt felrobbantotta a piacot. Gondolj bele, ha lenne sok pénz, szeretet és támogatás, akkor szívesen újra adaptálnám. Naná, megcsinálom a remake-et. Megcsinálom!

— mondta hatalmas lendülettel Kristen Stewart.

A szélrózsa egy másik irányában az Edward Cullent alakító Robert Pattinson áll, aki azóta A világítótorony és a Batman filmjeivel továbbra is releváns tudott maradni. Nos, jól láthatóan Kristen Stewart számára ez egy igen újkeletű elhatározás, ezért a Twilight remake ötlete valószínűleg még nem jutott el Pattinsonhoz. Kérdés, hogy vajon akarna-e szerepet vállalni ebben a projektben.

Ez pedig a korábbi megszólalásai alapján nem tűnik valószínűnek

A 39 éves Robert Pattinson ugyanis soha nem gondolta igazán közel magához a történetet. Több interjúban is jelezte, hogy furcsának tartja az egész koncepciót, amelyben a fiú meg akarja enni a barátnőjét, furcsának tartotta az egész rajongói hype-ot és úgy összességében úgy tartozott a történet utálói közé, hogy közben ő is részese volt.

Én egy ítéletes és cinikus embernek gondolom magam, aki valószínűleg irdatlanul gyűlölné, akkor is, ha nem látta. Ez van, rossz ember vagyok

— ecsetelte humorral egy korábbi interjújában.

Persze, ez nem jelent semmit Kristen Stewart motivációját illetően. Ha sikerül fenntartania ezt a lendületet, és a megfelelő erőforrásokat is meg tudja szerezni hozzá, ki tudja — lehet újra Team Edward és Team Jacob hashtagekkel lesz tele a közösségi média.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu