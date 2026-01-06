Feléledhet a Twilight: Kristen Stewart abszolút benne van, de mit szól hozzá Robert Pattinson?

Lassan már nem is emlékszünk rá, de 2010 környékén a csapból is Twilight ömlött szinte szüntelenül. Stephanie Meyer regénysorozata egy korszakot, annak fiataljait szólította meg mindennel, amit szerettek: fantasy, akció, tinédzser intrikák és románc, négy plusz egy regénybe sűrítve. Szinte kötelező jelleggel jöttek a filmfeldolgozások, melyek Kristen Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick, Taylor Lautner és még sok sztár számára elhozták a világi hírnevet. A 2012-es lezárás után viszont útjaik a szélrózsa különböző irányába vezették őket.

Kristen Stewartra rá se ismerünk ezzel a hajjal (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kristen Stewart nagyon szeretne új Twilight filmeket

A Bella Swant alakító 35 éves Kristen Stewart azóta nem csak színészként, hanem rendezőként is kipróbálta magát. Egészen eddig a pontig két zenei klip, két rövidfilm és egy hosszabb hangvételű alkotás bővíti a Kristen Stewart filmek palettáját. A színész-rendezőnek a mai napig megvan a saját lelkes rajongói közössége, akik jó szívvel vesznek bármit, ami hozzá köthető. Számukra kedvező lehet az Entertainment Tonightnak adott interjúja a Variety eseményén, ahol szóba került, hogy tapasztalatait alkalmazva visszatérne-e a franchise-hoz rendezőként.

Nagyon jó lenne! Imádtam, amit Catherine Hardwicke csinált, imádtam amit Chris Weitz csinált rendezőként ezekkel a filmekkel. Sikerült belevinniük önmagukat a maguk fura módján és annyira jelen voltak, hogy, bele se gondoltak mekkora nagy dolog készül, mielőtt felrobbantotta a piacot. Gondolj bele, ha lenne sok pénz, szeretet és támogatás, akkor szívesen újra adaptálnám. Naná, megcsinálom a remake-et. Megcsinálom!

— mondta hatalmas lendülettel Kristen Stewart.

A szélrózsa egy másik irányában az Edward Cullent alakító Robert Pattinson áll, aki azóta A világítótorony és a Batman filmjeivel továbbra is releváns tudott maradni. Nos, jól láthatóan Kristen Stewart számára ez egy igen újkeletű elhatározás, ezért a Twilight remake ötlete valószínűleg még nem jutott el Pattinsonhoz. Kérdés, hogy vajon akarna-e szerepet vállalni ebben a projektben.

Ez pedig a korábbi megszólalásai alapján nem tűnik valószínűnek

A 39 éves Robert Pattinson ugyanis soha nem gondolta igazán közel magához a történetet. Több interjúban is jelezte, hogy furcsának tartja az egész koncepciót, amelyben a fiú meg akarja enni a barátnőjét, furcsának tartotta az egész rajongói hype-ot és úgy összességében úgy tartozott a történet utálói közé, hogy közben ő is részese volt.

Én egy ítéletes és cinikus embernek gondolom magam, aki valószínűleg irdatlanul gyűlölné, akkor is, ha nem látta. Ez van, rossz ember vagyok

— ecsetelte humorral egy korábbi interjújában.