Ember Márk: „Legénybúcsú helyett az esküvőt választottam”

Csütörtökön debütált Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú, a főszerepben Ember Márkkal, Fehér Tiborral és Kárpáti Rebekával. A két jó barát a filmben egy felejthetetlen esküvő előtti bulival próbálja megünnepelni az agglegény korszak lezárultát, a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. A srácok a magánéletben is nagyon jóban vannak egymással, a Borsnak pedig elárulták, hogyan zajlott a közös munka.

Ember Márk és Fehér Tibor alakítják a főszereplőket a Legénybúcsú című filmben (Fotó: Török Gergő)

Ember Márk: „Korábban azt mondták rólam, hogy a “barát” szerep állna nekem jól

Ember Márk korábban a Hogyan tudnék élni nélküled című filmmel is nagy sikert aratott, jóllehet, ott épp a nagyszájú főhőst alakította, A Legénybúcsúban a visszahúzódó barát szerepet kapta, amit kifejezetten szeretett eljátszani. „Egyszer egy kollégám azt mondta, ő egy igazi hős, én meg inkább olyan “barát” típus vagyok” – kezdi nevetve Márk.

Akkor elkönyveltem magamban, hogy én mindig a jófiú leszek, de aztán úgy alakult, hogy eddig ezek a szerepek elkerültek. Nagyon örülök, hogy találkozhattam ezzel a típusú karakterrel, jó volt Tibi mellett visszahúzódónak lenni.

Fehér Tibor feleségével érkezett a Legénybúcsú premierjére (Fotó: Török Gergő)

És hogy a srácok hogyan szerepeltek a saját legénybúcsújukon? Elmondásuk alapján sehogy, hiszen meglepő módon egyikőjüknek sem volt.

Én voltam már néhány alkalommal legénybúcsún, de nem igazán jött be, ezért egyszerűen nem volt igényem sajátra. A rögtönzött eseményeket szeretem, bár a szülinapomon mindig szeretek azért egy kicsit kiszakadni, alapvetően a jó társaságot és a spontán kialakuló jó hangulatot kedvelem, de ez ritkán alakul így. Szerencsére sokat dolgozom, a maradék szabadidőmet szeretem inkább otthon tölteni a feleségemmel, kettesben

– vallja Tibi.

Nekem pedig egyetlen szabadnapom volt a nyáron, dönthettem a legénybúcsú és az esküvő között. Az esküvőt választottam

– vágta rá hezitálás nélkül Márk.

Ember Márk feleségül szerelmét (Fotó: Török Gergely)

Az intim jelenetek forgatása nagyon flottul zajlott

A filmben Kárpáti Rebeka sok jelenetben fehérneműben, sőt mit több, ájult állapotban látható, a srácok pedig maximális elismeréssel nyilatkoztak a közös munkáról. Ember Márk szerint ilyen esetekben a legfontosabb a kommunikáció:

Amikor ennyire intim jeleneteket forgatunk, akkor az a legalapvetőbb, hogy előtte üljünk le közösen és beszéljük át, mi az, ami belefér. Főleg úgy, hogy ő bizonyos jelenetekben egy öntudatlan állapotú nőt alakít, nekünk pedig úgy kell egyik helyről a másikra helyezgetni a testét, mintha az tárgy lenne.

Márk szerint ez egy nagyon nehéz és érzékeny kérdés, amit hosszan tartó beszélgetés előzött meg és ha valami nem volt tökéletes, azonnal leálltak.