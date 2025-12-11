Ember Márk: „Legénybúcsú helyett az esküvőt választottam”

Csütörtökön debütált Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú, a főszerepben Ember Márkkal, Fehér Tiborral és Kárpáti Rebekával. A két jó barát a filmben egy felejthetetlen esküvő előtti bulival próbálja megünnepelni az agglegény korszak lezárultát, a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. A srácok a magánéletben is nagyon jóban vannak egymással, a Borsnak pedig elárulták, hogyan zajlott a közös munka.
Ember Márk korábban a Hogyan tudnék élni nélküled című filmmel is nagy sikert aratott, jóllehet, ott épp a nagyszájú főhőst alakította, A Legénybúcsúban a visszahúzódó barát szerepet kapta, amit kifejezetten szeretett eljátszani. „Egyszer egy kollégám azt mondta, ő egy igazi hős, én meg inkább olyan “barát” típus vagyok” – kezdi nevetve Márk.
Akkor elkönyveltem magamban, hogy én mindig a jófiú leszek, de aztán úgy alakult, hogy eddig ezek a szerepek elkerültek. Nagyon örülök, hogy találkozhattam ezzel a típusú karakterrel, jó volt Tibi mellett visszahúzódónak lenni.
És hogy a srácok hogyan szerepeltek a saját legénybúcsújukon? Elmondásuk alapján sehogy, hiszen meglepő módon egyikőjüknek sem volt.
Én voltam már néhány alkalommal legénybúcsún, de nem igazán jött be, ezért egyszerűen nem volt igényem sajátra. A rögtönzött eseményeket szeretem, bár a szülinapomon mindig szeretek azért egy kicsit kiszakadni, alapvetően a jó társaságot és a spontán kialakuló jó hangulatot kedvelem, de ez ritkán alakul így. Szerencsére sokat dolgozom, a maradék szabadidőmet szeretem inkább otthon tölteni a feleségemmel, kettesben
– vallja Tibi.
Nekem pedig egyetlen szabadnapom volt a nyáron, dönthettem a legénybúcsú és az esküvő között. Az esküvőt választottam
– vágta rá hezitálás nélkül Márk.
A filmben Kárpáti Rebeka sok jelenetben fehérneműben, sőt mit több, ájult állapotban látható, a srácok pedig maximális elismeréssel nyilatkoztak a közös munkáról. Ember Márk szerint ilyen esetekben a legfontosabb a kommunikáció:
Amikor ennyire intim jeleneteket forgatunk, akkor az a legalapvetőbb, hogy előtte üljünk le közösen és beszéljük át, mi az, ami belefér. Főleg úgy, hogy ő bizonyos jelenetekben egy öntudatlan állapotú nőt alakít, nekünk pedig úgy kell egyik helyről a másikra helyezgetni a testét, mintha az tárgy lenne.
Márk szerint ez egy nagyon nehéz és érzékeny kérdés, amit hosszan tartó beszélgetés előzött meg és ha valami nem volt tökéletes, azonnal leálltak.
„Nagyon figyeltünk mindig, hogy semmi ne látszódjon ki, takarók voltak mindenhol bekészítve. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy Rebeka számára is a lehető legbiztonságosabb és legkomfortosabb legyen a forgatás.”
Fehér Tibi szintén úgy véli, hogy Kárpáti Rebeka fantasztikusan játszik, ami annak is volt köszönhető, hogy hármójuk között egy nagyon tiszteletteljes, bensőséges viszonyt tudtak fenntartani:
Nyilván mi egy kicsit óvatosabbak voltunk Márkkal, Rebekát folyamatosan kérdezgettünk, minden rendben van-e, előfordult, hogy megigazítottam a haját, mert úgy jobban takarta és nem volt ellene kifogása. Óriási volt a bizalom közöttünk, már a legelejétől kezdve.
Márk hozzátette: ők bizony tényleg jobban tartottak attól, hogy valami nem a tervezett módon sül majd el, de Rebeka minden várakozásukat felülmúlta:
Felnőttként és profiként viselkedett ebben a helyzetben.
