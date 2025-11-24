Elhunyt a karakterszínészek királya – Ezek voltak Udo Kier legemlékezetesebb alakításai

Ahogy azt már a Bors is korábban megírta: 81 éves korában elhunyt Udo Kier. Bár a németországi Kölnben született színész nem feltétlen a valódi főszerepeivel szerzett nevet magának – no persze, ezekből is jutott neki bőven–, ismertebb filmjeiben inkább többnyire markáns mellékszerepekben tűnt fel. Arról azonban mindig gondoskodott, hogy a közönség az első pillanattól az utolsóig érezze a jelenlétét.

Az Udo Kier-filmek hat évtizedes múltra tekinthetnek vissza (Fotó: Horst Ossinger)

Karaktereiből szüntelen a mérhetetlen karizma és a nyugalom áradt, hűvös, ám mégis szúrós tekintete pedig örökre beleégett az emlékezetünkbe. Sok korosodó színésztársával ellentétben a karrierje során több, mint 200 alkotásban felbukkanó Kier képtelen volt békés nyugdíjas életet élni, a nyolcadik X után is gőzerővel dolgozott, csak idén három filmje jelent meg, és még további hét projekten dolgozott, amiket azonban már sajnos sosem fog tudni befejezni. Cikkünkben felidézzük, mely alakításai miatt fog még inkább hiányozni rajongóinak és minden filmfanatikusnak.

Udo Kier meghalt, de felejthetetlen karakterinek köszönhetően a vásznon örökre velünk marad (Fotó: Zhang Cheng Xinhua / eyevine)

Ezek voltak a kedvenceink Udo Kiertől:

Vér Drakulának

Noha Drakula hallatán rögtön Lugosi Béla, Christopher Lee vagy netalántán Gary Oldman neve ugorhat be először, a ’70-es évek egyik elfeledett vámpírhorrorjában Udo Kier hozta ránk a frászt. Paul Morrisey alkotása annyiban különbözik a többi Drakulától, hogy a hírhedt gróf ezúttal Olaszországot veszi célba áldozatokért, de volt, ami nem változott: a Kárpátok rettegett nemesétől itt is lever bennünket víz, köszönhetően Kier kegyetlenül félelmetes tekintetének.

Ace Ventura: Állati nyomozó

A horrorok és drámák között azért megbújtak a vígjátékok is, és le mernénk fogadni, hogy a pár napja történelmi találkának örvendő Jim Carrey is rendkívül hálás a mai napig, hogy Udo Kier részese volt egyik legnépszerűbb komédiájának. Az Állati nyomozóban egy különös milliárdosként bukkant fel a színész, aki hamar a flúgos detektív célkeresztjében találja magát.

Udo Kier Ace Ventura ellenségeként is emlékezeteset alakított (Fotó: IMDb)

Penge

Bizony, Udo Kier még a mai kor legmenőbb franchise-ának alapkőletételénél is ott volt. A Penge ugyanis a Marvel egyik első akciómozija volt, melyben a német színésznek, természetesen Wesley Snipes-szal karöltve, elengedhetetlen érdemei voltak abban, hogy a képregényfilmes zsáner végre megkapja a kellő figyelmet és világhódító útjára induljon.