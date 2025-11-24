Elhunyt a karakterszínészek királya – Ezek voltak Udo Kier legemlékezetesebb alakításai

Ahogy azt már a Bors is korábban megírta: 81 éves korában elhunyt Udo Kier. Bár a németországi Kölnben született színész nem feltétlen a valódi főszerepeivel szerzett nevet magának – no persze, ezekből is jutott neki bőven–, ismertebb filmjeiben inkább többnyire markáns mellékszerepekben tűnt fel. Arról azonban mindig gondoskodott, hogy a közönség az első pillanattól az utolsóig érezze a jelenlétét.
Karaktereiből szüntelen a mérhetetlen karizma és a nyugalom áradt, hűvös, ám mégis szúrós tekintete pedig örökre beleégett az emlékezetünkbe. Sok korosodó színésztársával ellentétben a karrierje során több, mint 200 alkotásban felbukkanó Kier képtelen volt békés nyugdíjas életet élni, a nyolcadik X után is gőzerővel dolgozott, csak idén három filmje jelent meg, és még további hét projekten dolgozott, amiket azonban már sajnos sosem fog tudni befejezni. Cikkünkben felidézzük, mely alakításai miatt fog még inkább hiányozni rajongóinak és minden filmfanatikusnak.
Noha Drakula hallatán rögtön Lugosi Béla, Christopher Lee vagy netalántán Gary Oldman neve ugorhat be először, a ’70-es évek egyik elfeledett vámpírhorrorjában Udo Kier hozta ránk a frászt. Paul Morrisey alkotása annyiban különbözik a többi Drakulától, hogy a hírhedt gróf ezúttal Olaszországot veszi célba áldozatokért, de volt, ami nem változott: a Kárpátok rettegett nemesétől itt is lever bennünket víz, köszönhetően Kier kegyetlenül félelmetes tekintetének.
A horrorok és drámák között azért megbújtak a vígjátékok is, és le mernénk fogadni, hogy a pár napja történelmi találkának örvendő Jim Carrey is rendkívül hálás a mai napig, hogy Udo Kier részese volt egyik legnépszerűbb komédiájának. Az Állati nyomozóban egy különös milliárdosként bukkant fel a színész, aki hamar a flúgos detektív célkeresztjében találja magát.
Bizony, Udo Kier még a mai kor legmenőbb franchise-ának alapkőletételénél is ott volt. A Penge ugyanis a Marvel egyik első akciómozija volt, melyben a német színésznek, természetesen Wesley Snipes-szal karöltve, elengedhetetlen érdemei voltak abban, hogy a képregényfilmes zsáner végre megkapja a kellő figyelmet és világhódító útjára induljon.
Mielőtt még megvetette volna a lábát a tengerentúlon, Kier a vasfüggöny keleti felére is több ízben ellátogatott, és díszes filmrepertoárját magyar alkotások is színesítette. Több honi projektben is láthattuk az évtizedek alatt, de a legemlékezetesebb egyértelműen a Weöres Sándor regénye alapján készített, kétrészes Bódy Gábor-mű volt, melynek főhősét ő alakíthatta, miközben olyan kiváló magyar színészek vették körül, mint Cserhalmi György vagy Tóth Éva.
A filmvilágban számtalanszor fordul elő, hogy egy színész és egy direktor legendás baráti és munkakapcsolatot köttetnek, elég csak Martin Scorsese és Robert De Niro vagy Quentin Tarantino és Samuel L. Jackson viszonyára gondolni. Valami hasonlóról volt szó Udo Kier és az egyik legmegosztóbb rendezőzseni, Lars von Trier között, akik 1987-től kezdődően nem kevesebb mint 9 alkalommal forgattak együtt, párosukhoz kötődnek olyan filmek, mint a Hullámtörés, a Dogville vagy a Melankólia.
A Nobel-díjas Krasznahorkai László által inspirált rendező, Gus Van Sant egyik első filmje nemcsak a tragikusan fiatalon elhunyt River Phoenix vagy a nemrégiben Magyarországon forgató Keanu Reeves játéka miatt emlékezetes. Ugyan Udo Kier csak a mozi utolsó szegmensében bukkan fel, karaktere mégis elengedhetetlen kulcsfigurája a főszereplő duó sorsának alakulása szempontjából.
A több mint 200 film közepette Udo Kiernek még a világot is volt ideje megmenteni. Michael Bay világvége-mozijában Kier egy pszichiátert alakított, akinek izzasztó perceket kellett eltöltenie a rosszfiúkból hősökké váló csapattal, hogy megállapítsa, az egyre rosszabb állapotban lévő Bruce Willis által alakított főhős és társai képesek lesznek-e megbirkózni ezzel az óriási feladattal.
