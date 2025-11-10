Jim Carrey 25 év után találkozott a Grincs tündéri kislányával: sátáni rocksztár lett belőle – Hihetetlen fotók

Igazán nagy találkozásnak lehettünk szemtanúi a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ceremónián. A Grincs sztárjai, Jim Carrey és Taylor Momsen 25 év elteltével találkoztak újra az eseményen, ahol a Chris Cornell által alapított Soundgarden zenekar került be a halhatatlan rocksztárok csarnokába. A beiktatásra Jim Carrey-t kérték fel, aki örömmel eleget tett a kérésnek. Carrey és a Soundgarden viszonya egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor a színész együtt szerepelt a zenekarral a Saturday Night Live televíziós műsorban. Az adás után a zenekar akkori frontembere, az azóta tragikus körülmények között elhunyt Chris Cornell odaajándékozta a színésznek a gitárját. A beiktatási ceremónián számos zenész közreműködött a Soundgarden fellépésében, köztük Taylor Momsen is, így történhetett meg a nagy karácsonyi újraegyesülés.

Jim Carrey és Taylor Momsen 25 év után találkoztak újra a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ceremóniáján (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Jim Carrey és Taylor Momsen újra együtt

Jim Carrey és Taylor Momsen találkozása már most november elején megidézte nekünk a karácsonyi hangulatot. A két sztár 25 évvel ezelőtt játszott együtt a Dr. Seuss meséje alapján készült A Grincs című filmben. Taylor Momsen még aranyos szőke kislányként szerepelt a zöld maskarába bújt Jim Carrey-vel, ám útjaik azóta egyszer sem keresztezték egymást.

A Grincs több okból is kiemelkedő, sőt rekorder film a karácsonyi mozik között. Ez volt Dr. Seuss művei közül az első, mely élőszereplős adaptációként készült el. A mesebeli Kifalva teljes díszlete a Universal Stúdió legnagyobb forgatási helyszíne volt és a Reszkessetek betörők óta A Grincs volt az a karácsonyi film, ami a legnagyobb bevételt generálta a mozipénztáraknál.

Jim Carrey-nek nem kis feladat volt a Grincs bőrébe bújni. Minden forgatási napon 2 órába telt, mire a színész jelmeze és sminkje elkészült. A jelmez alapját egy zöld latex kezeslábas képezte, ami olyan kényelmetlen és fojtogató volt, hogy A Maszk sztárja felkeresett egy CIA ügynököt, akitől kínvallatás elleni kiképzést kért. Ha a latex nem lett volna elég, a szőr, ami a Grincset borítja, egy jak bundájáról származik, amit zöldre festettek és rávarrtak a latex alapra. A Grincs sárga szemeit színezett kontaktlencsével oldották meg, azonban Jim Carrey sokszor képtelen volt viselni a lencséket, így bizonyos jelenetekben utómunkával végeztél el a színezést. Ezek alapján nem meglepő, hogy az 1939-es Óz, a csodák csodája után a Grincs volt a legtöbb jelmezes szereplőt felvonultató film.