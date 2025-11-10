Jim Carrey 25 év után találkozott a Grincs tündéri kislányával: sátáni rocksztár lett belőle – Hihetetlen fotók

Igazán nagy találkozásnak lehettünk szemtanúi a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ceremónián. A Grincs sztárjai, Jim Carrey és Taylor Momsen 25 év elteltével találkoztak újra az eseményen, ahol a Chris Cornell által alapított Soundgarden zenekar került be a halhatatlan rocksztárok csarnokába. A beiktatásra Jim Carrey-t kérték fel, aki örömmel eleget tett a kérésnek. Carrey és a Soundgarden viszonya egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor a színész együtt szerepelt a zenekarral a Saturday Night Live televíziós műsorban. Az adás után a zenekar akkori frontembere, az azóta tragikus körülmények között elhunyt Chris Cornell odaajándékozta a színésznek a gitárját. A beiktatási ceremónián számos zenész közreműködött a Soundgarden fellépésében, köztük Taylor Momsen is, így történhetett meg a nagy karácsonyi újraegyesülés.
Jim Carrey és Taylor Momsen találkozása már most november elején megidézte nekünk a karácsonyi hangulatot. A két sztár 25 évvel ezelőtt játszott együtt a Dr. Seuss meséje alapján készült A Grincs című filmben. Taylor Momsen még aranyos szőke kislányként szerepelt a zöld maskarába bújt Jim Carrey-vel, ám útjaik azóta egyszer sem keresztezték egymást.
A Grincs több okból is kiemelkedő, sőt rekorder film a karácsonyi mozik között. Ez volt Dr. Seuss művei közül az első, mely élőszereplős adaptációként készült el. A mesebeli Kifalva teljes díszlete a Universal Stúdió legnagyobb forgatási helyszíne volt és a Reszkessetek betörők óta A Grincs volt az a karácsonyi film, ami a legnagyobb bevételt generálta a mozipénztáraknál.
Jim Carrey-nek nem kis feladat volt a Grincs bőrébe bújni. Minden forgatási napon 2 órába telt, mire a színész jelmeze és sminkje elkészült. A jelmez alapját egy zöld latex kezeslábas képezte, ami olyan kényelmetlen és fojtogató volt, hogy A Maszk sztárja felkeresett egy CIA ügynököt, akitől kínvallatás elleni kiképzést kért. Ha a latex nem lett volna elég, a szőr, ami a Grincset borítja, egy jak bundájáról származik, amit zöldre festettek és rávarrtak a latex alapra. A Grincs sárga szemeit színezett kontaktlencsével oldották meg, azonban Jim Carrey sokszor képtelen volt viselni a lencséket, így bizonyos jelenetekben utómunkával végeztél el a színezést. Ezek alapján nem meglepő, hogy az 1939-es Óz, a csodák csodája után a Grincs volt a legtöbb jelmezes szereplőt felvonultató film.
Taylor Momsen a 2000-es években a nagysikerű tinidráma-sorozatban, a Gossip Girl-A pletykafészekben játszott, ám a széria forgatása közben már más karrier felé kacsintgatott. 2009-ben, alig 16 évesen megalapította a The Pretty Reckless rockzenekart, színészi ambícióit pedig szögreakasztotta. A The Pretty Reckless volt az első női frontemberű zenekar, akik 7 alkalommal végeztek az amerikai rockzenei toplista első helyén. 2011-ben az Elle magazinnak adott interjúban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy teljes mértékben felhagy a színészkedéssel és a zenének szenteli az életét. Nem véletlen, hogy ilyen döntést hozott. Visszatekintve gyerekszínész-karrierjére több alkalommal is beszámolt arról a zaklatási hadjáratról, ami A Grincsben játszott szerepe miatt indult ellene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.