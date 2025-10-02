Zendaya ismét Budapesten: Tom Holland háta mögött, egy másik férfival ment reggelizni a világsztár

A magyar rajongók nagyon csalódottak voltak, mikor alig pár hétnyi itt tartózkodás után napjaink egyik legfelkapottabb színésznője, Zendaya júliusban elhagyta Budapestet. A Dűne 3. részét Timothée Chalamet, Robert Pattinson és Jason Momoa társaságában hazánkban forgató egykori Disney-sztár viszont továbbra sem tud elszakadni Magyarországtól, hiszen most egy népszerű fővárosi reggelizőben bukkant fel, de nem Tom Holland társaságában.
A Budapest belvárosában található reggeliző munkatársai bár már hozzászoktak ahhoz, hogy neves filmsztárok térnek be hozzájuk, legutóbb a Marvel-mozik és a Fegyverek színésze, Benedict Wong látogatta meg őket, de Zendayára még talán ők maguk sem számítottak. A Blueberry Brunch egyik alkalmazottja a Borsnak elárulta, hogy Pókember szerelme tegnap több mint két órát töltött éttermükben és a legnépszerűbb ételükre, a guacamolés-cheddar szószos röszti burgonyára esett a választása.
Csendes, szerény és visszahúzódó volt, nem sokat beszélt velünk és kerülte a feltűnést. Ugyanakkor végig kedves volt mindannyiunkkal, még egy képet is aláírt.
− árulta el a reggeliző egyik munkatársa.
Zendaya testőrök nélkül, de nem egyedül látogatott el a fővárosi brunchozóba, ugyanis egy férfi társaságát élvezte. Tom Hollandnak viszont nincs oka aggódni, hiszen a hamarosan 3. évaddal jelentkező Eufória Golden Globe- és Emmy-díjas színésznője a személyi asszisztensével, Darnell Applinggel tízóraizott, aki egyben a sztár legjobb barátja is.
A Zendaya-filmek és sorozatok szerelmesei nyáron nagy sikerrel eredhettek kedvencük nyomába Budapesten, hiszen Tom Holland kedvese előszeretettel rótta a várost, feltűnt több étteremben, ajándékboltban és parfümériában is. Sőt, az egyik lelkes rajongó még egy cuppanós puszival is megajándékozta őt már aznap este, hogy a gépe landolt a reptéren, de Zendaya minden esetben kedves és közvetlen volt a fanokkal, egy közös képpel bárkit megajándékozott.
A sorozatsztár egyébként nemrég fejezte be Nagy-Britanniában a Christopher Nolan-féle Odüsszeia, valamint a Robert Downey Jr-al kasszarobbantásra készülő Bosszúállók: Ítéletnap forgatását, így már csak a Tom Holland balesete miatt szünetelő Pókember 4., valamint a Dűne: Messiás munkálatai maradtak hátra, szóval nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal nem fog olyan gyorsan távozni hazánkból.
