Megint Sydney Sweeney melleiről beszél mindenki: melltartó nélkül kapták le – Fotó!

Tegnap este a nőkre volt a főszerep a Variety Los Angeles-i gáláján. A Power of Women névre keresztelt eseményen az olyan nőket díjazzák, akik az elmúlt esztendőben nagy hatást tudtak gyakorolni tevékenységükkel a kultúrára és a társadalomra. Az estén olyan művészeket és közéleti személyiségeket jutalmaztak ezzel a kitüntetéssel mint Nicole Scherzinger, Kate Hudson, Wanda Sykes vagy a Nem férek a bőrödbe 2-vel hamarosan Disney+-ra költöző Jamie Lee Curtis. A rivaldafényt viszont az ötödik díjazott csente el, aki nem más volt mint az idén botrányt botrányra halmozó Sydney Sweeney. A szőke bombázó ugyanis ismét nem bírta ki, hogy ne körülötte forogjon minden az este folyamán, ezt pedig olyan dresszel érte el, ami egyáltalán nem takarta hatalmas kebleit.
A világhálót letaroló, átlátszó ruhát választó Sydney Sweeney-t a gálára Christy Martin, az egykori világbajnok ökölvívó is elkísérte, akit a színésznő egy hamarosan megjelenő életrajzi moziban, a látványos átalakulást igénylő Christy-ben fog eljátszani, így nem meglepő, hogy köszönőbeszédét a bokszlegenda köré építette:
Nem vagyok harcos a ringben, de valamit mégis felismertem magamból Christyben. Tudom, milyen érzés, amikor alábecsülnek, amikor mások leírnak téged, mielőtt még lehetőséged lenne magadat megmutatni. Mindannyiunknak megvan a maga harca, és Christy emlékeztet bennünket arra, hogy az erő nem mindig hangos. Az ő megformálása megtanított arra, hogy a túlélés nem a történet vége, hanem annak kezdete
− hangzott el az új frizurát is villantó Sweeney köszönőbeszédében.
Úgy tűnik, tényleg szüksége volt a szinte minden filmszerepet elvállaló színésznőnek a mentális hadviselés-tréningre, mivel az utóbbi időben egyre több rosszindulatú szóbeszéd indult a világhálón Sydney Sweeney kinézetével kapcsolatban. A színésznőt ugyanis azzal vádolják, hogy az elmúlt években megváltozott külseje annak köszönhető, hogy rendszeresen látogatta a különféle plasztikai sebészeket.
Azonban ezeken a vádakon az Eufóriától könnyek között búcsúzó szépség csak nevetni tud, hiszen elmondása szerint egy dolog van, amitől halálosan fél, és ez pedig a tű. Emellett pedig azt különösen nevetségesnek találja, bizonyos emberek nem értik, hogyan is zajlik az emberi test öregedése, mely változást hozhat el a kinézetünkben.
