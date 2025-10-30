Megint Sydney Sweeney melleiről beszél mindenki: melltartó nélkül kapták le – Fotó!

Tegnap este a nőkre volt a főszerep a Variety Los Angeles-i gáláján. A Power of Women névre keresztelt eseményen az olyan nőket díjazzák, akik az elmúlt esztendőben nagy hatást tudtak gyakorolni tevékenységükkel a kultúrára és a társadalomra. Az estén olyan művészeket és közéleti személyiségeket jutalmaztak ezzel a kitüntetéssel mint Nicole Scherzinger, Kate Hudson, Wanda Sykes vagy a Nem férek a bőrödbe 2-vel hamarosan Disney+-ra költöző Jamie Lee Curtis. A rivaldafényt viszont az ötödik díjazott csente el, aki nem más volt mint az idén botrányt botrányra halmozó Sydney Sweeney. A szőke bombázó ugyanis ismét nem bírta ki, hogy ne körülötte forogjon minden az este folyamán, ezt pedig olyan dresszel érte el, ami egyáltalán nem takarta hatalmas kebleit.

Sydney Sweeney botrányai számát növelte a Variety-gálára választott ruhakölteményével (Fotó: AFP / AFP)

A ring tanította meg a túlélésre Sydney Sweeney-t

A világhálót letaroló, átlátszó ruhát választó Sydney Sweeney-t a gálára Christy Martin, az egykori világbajnok ökölvívó is elkísérte, akit a színésznő egy hamarosan megjelenő életrajzi moziban, a látványos átalakulást igénylő Christy-ben fog eljátszani, így nem meglepő, hogy köszönőbeszédét a bokszlegenda köré építette:

Nem vagyok harcos a ringben, de valamit mégis felismertem magamból Christyben. Tudom, milyen érzés, amikor alábecsülnek, amikor mások leírnak téged, mielőtt még lehetőséged lenne magadat megmutatni. Mindannyiunknak megvan a maga harca, és Christy emlékeztet bennünket arra, hogy az erő nem mindig hangos. Az ő megformálása megtanított arra, hogy a túlélés nem a történet vége, hanem annak kezdete

− hangzott el az új frizurát is villantó Sweeney köszönőbeszédében.

A Sydney Sweeney-filmek következő darabja, a Christy nagyban hozzájárult, hogy a színésznő díjat vehessen át tegnap este (Fotó: AFP / AFP)

Sydney Sweeney csak nevet a mocskolódó pletykákon

Úgy tűnik, tényleg szüksége volt a szinte minden filmszerepet elvállaló színésznőnek a mentális hadviselés-tréningre, mivel az utóbbi időben egyre több rosszindulatú szóbeszéd indult a világhálón Sydney Sweeney kinézetével kapcsolatban. A színésznőt ugyanis azzal vádolják, hogy az elmúlt években megváltozott külseje annak köszönhető, hogy rendszeresen látogatta a különféle plasztikai sebészeket.