Megtörte a csendet: Ezért maradt ki Hollywood vérkeringéséből két évig Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a múlt évtized egyik legkeresettebb és ezzel együtt legkedveltebb színésznője volt. Ilyen filmek után, mint az Éhezők viadala, a Napos oldal, az Amerikai botrány és az X-Men: Az elsők, okkal vívta ki a közönség szeretetét addig a pontig, amíg a világ legjobban kereső színésznője lett 2015 és 2016 között. Ugyanakkor történt valami ezután, egyre rosszabb értékeléseket kapott és pénzügyileg se teljesítettek túl jól a filmjei... mire végül fogta magát és 2019-ben szabadságra ment két évre.

Jennifer Lawrence azóta visszatért Hollywood vérkeringésébe (Fotó: Mario Cartelli)

Mi okozhatta Jennifer Lawrence elvonulását?

A színésznő legutóbb a The Graham Northon Showban adott interjújában beszélt a két éves szünetéről:

Kivettem egy kis szünetet. A húszas éveimet végigdolgoztam és úgy voltam vele, hogy... mi van ezen túl? Mi folyik a világban?

A színésznőt arról is kérdezték, hogy mi lett volna akkor, hogyha a szünet miatt teljesen kiesik a filmgyártásból. Lawrence elmondása szerint nem döntötte volna le a lábáról, ha így történik:

Teljesen belenyugodtam ebbe a lehetőségbe. Hollywood nagyon sok tud lenni. Szerintem meglettem volna vele, de valószínűleg ideges is lettem volna. Nem tudom.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jennifer Lawrence 2019 előtt három nagyobb filmes bukásban is szerepet játszott. Ilyen pénzügyi bukások után, mint az Utazók, az Anyám!, a Vörös veréb és az X-Men spin-offja, a Vörös főnix, közel sem tűnik kizártnak, hogy az önmagának adott szabadság mögött lehetett némi krízis, amit fel kellett dolgoznia, mielőtt visszatér. A színésznőről 2019 és 2021 között keveset lehetett hallani és ez nem volt véletlen.

Mindenesetre 2021-ben visszatért a Ne nézz fel! című filmjével Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill és Meryl Streep mellett. Minden bizonnyal megérte a kivett kreatív szabadság, mert az év egyik legjobb filmjét hozta le. A film premierje előtt a Vanity Fairnek adott interjújában még így nyilatkozott a kimaradásról:

Szerintem az emberek rámuntak. Magamra is rámuntam. Addig fajult ez a dolog, hogy már nem tudtam semmit se jól csinálni. Ha sétáltam a vörös szőnyegen, azt kérdezték: 'Miért nem szaladsz?' [...] Soha nem viseltem el, ha az emberek utálnak. Azt éreztem, hogy az embereknek már nem elég a puszta jelenlétem. Ez valamennyire kirázott engem abból az elképzelésből, hogy a munka vagy a karrier békét teremt a lelkedben.