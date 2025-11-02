A fények örökre kihunytak: Ezektől a színészektől kellett végső búcsút vennünk 2025-ben

2025 különösen nehéz év volt a filmrajongók számára. A mozi világát itthon és Hollywoodban is sorra érték a veszteségek, hiszen igazi ikonok, kifogástalan színészek, rendezők és hamisítatlan showmanek távoztak, akik évtizedeken át határozták meg a nagy vászon arculatát. Néhányuk neve egyet jelentett egy-egy kor stílusával, míg mások csendesebben, de ugyanolyan mély nyomot hagytak a maguk módján. Halottak napja alkalmából alább össze is gyűjtöttük az év legfájóbb búcsúit, tisztelettel és szeretettel emlékezve mindannyiukra.
A filmvilág különc zsenije, akinek nevéhez a Twin Peaks, a Mulholland Drive vagy épp Az elefántember fűződik. Lynch 2025. január 20-án hunyt el, 78 évesen érte a halál, de nem hagyott itt bennünket üres kézzel és elmével. Filmjei ugyanis egy egész generációnak mutatták meg, hogy a mozi lehet álomszerű, bizarr és mégis igazán emberi. Nem túlzás azt mondani, hogy távozásával egy korszak is lezárult.
A legendás színész a klasszikus amerikai színjátszás egyik utolsó nagy alakja, a Francia kapcsolat és a Nincs bocsánat szúrós szemű sármőre 95 évesen hunyt el. Hackman hosszú betegeskedés után, szívproblémái és Alzheimer-kórja következtében hagyott itt minket, méghozzá igen különös körülmények között, de kiváló filmjeit, jellegzetes tekintetét és feszes játékát generációk sorának hagyta itt örökségül.
A Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl – A pletykafészek sztárja gyerekszínészként vált ismertté, majd felnőttként is több sorozatban és filmben tűnt fel, mosolyával pedig bárkit képes volt elbűvölni. Halála tavasszal rázta meg Hollywoodot, és ezzel együtt az egész világot, fiatal kora miatt pedig sokak számára a tragédia különösen megrázó volt.
A Top Gun szívtiprója és Gotham City örökös igazságosztója, Val Kilmer is itt hagyott bennünket, mindössze 65 éves volt, mikor utolérte őt a végzet. Halálát ugyan tüdőgyulladás okozta, de éveken át a torokrákkal való küzdelme keserítette meg az életét. Kilmer pályája egyszerre volt dicsőséges és tragikus, hiszen tehetsége vitathatatlan volt, de egészsége és visszavonultsága szomorkás árnyékot vetett a pályafutása alkonyára.
A keményfiú-szerepek nélkülözhetetlen és utánozhatatlan arca, Quentin Tarantino egyik legkedvencebb színésze, akit a Kutyaszorítóban és a jövőre új formában jelentkező Kill Bill tette halhatatlanná. Madsen 67 évesen hunyt el malibui otthonában, szívroham következtében. A színész egész életében küzdött függőségekkel, de mindig maradt benne valami mélyen emberi. A hangjában és finom manírjaiban meglapuló nyers erő, valamint a sebzett lélek, amit kevesen tudtak úgy megmutatni, mint ő.
A Black Sabbath nevű legendás zenekar még legendásabb frontembere, a „Sötétség Hercege” is idén, 76 éves korában távozott örökre. Halálát szívroham, illetve a Parkinson-kór szövődményei okozták, rajongók millió gyászolják őt a mai napig. Az életrajzi filmet is megihlető Ozzy nemcsak a rock, hanem a popkultúra szerves részévé, egyik legnagyobb ikonjává tudott válni, hiszen realitysztár, hobbiszínész és önmaga paródiája is volt egyszerre.
A sportszórakoztatás királya, aki a ringben elkövetett akrobatamozdulatainak köszönhetően a ’80-as években igazi szuperhősnek számított a gyerekek szemében. Hulk Hogan, miután a pankrációban mindent elért, filmekben is feltűnt, és a showbiznisz, valamint a videótékák meghatározó arca lett. 71 éves korában hunyt el, szívroham következtében. Halála pedig szórakoztatószféra számos rétegét és annak fanatikusait is sokkolta.
A Keresztapa és az Annie Hall sztárja, Woody Allen egyik leginspirálóbb múzsája, 79 évesen hunyt el kaliforniai otthonában. A színésznő halálát gyorsan kialakuló betegség okozta, a pontos részletek azonban még mindig nem ismertek, pedig már több közeli hozzátartozó is megszólalt az ügyben. Keaton sajátos stílusa, humoros öniróniája és természetes bája generációkat inspirált, vele együtt egy darab Manhattanből és a filmromantikából is eltávozott.
A tragikus életű színész-rendező, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A nagy balhé, valamint A suttogó csillaga az amerikai film aranykorának egyik utolsó mohikánja, klasszikus ikonja volt. Robert Redford 89 évesen hunyt el, utahi otthonának melegében, ágyban, párnák közt érte a halál. Az ezerarcú Redford személyében egyébként nemcsak Oscar-díjas művészt, hanem a neves Sundance Filmfesztivál alapítóját is tisztelhettük, hatása generációkon ível át a független filmkészítés világában.
A magyar szinkron koronázatlan királynője, aki több mint hetven évig volt a szakma egyik legmeghatározóbb hazai alakja. Maggie Smith, Angela Lansbury és Betty White hangjaként magyarok milliói ismerték a hangját, még ha az arcát kevesen is. A hírhedt fenegyerek, Ganxsta Zolee mindig mosolygós, a fiatalokat még idősebb korában is lepipáló édesanyja 97 éves korában hunyt el, és vele a magyar szinkrontörténelem egyik utolsó aranykori művésze távozott.
