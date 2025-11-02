A fények örökre kihunytak: Ezektől a színészektől kellett végső búcsút vennünk 2025-ben

2025 különösen nehéz év volt a filmrajongók számára. A mozi világát itthon és Hollywoodban is sorra érték a veszteségek, hiszen igazi ikonok, kifogástalan színészek, rendezők és hamisítatlan showmanek távoztak, akik évtizedeken át határozták meg a nagy vászon arculatát. Néhányuk neve egyet jelentett egy-egy kor stílusával, míg mások csendesebben, de ugyanolyan mély nyomot hagytak a maguk módján. Halottak napja alkalmából alább össze is gyűjtöttük az év legfájóbb búcsúit, tisztelettel és szeretettel emlékezve mindannyiukra.

A halottak napja 2025-ben is hosszú listát hozott sajnos, idén David Lynch-től is búcsúznunk kellett (Fotó: PA)

Rájuk emlékszik halottak napja alkalmából a filmvilág

David Lynch

A filmvilág különc zsenije, akinek nevéhez a Twin Peaks, a Mulholland Drive vagy épp Az elefántember fűződik. Lynch 2025. január 20-án hunyt el, 78 évesen érte a halál, de nem hagyott itt bennünket üres kézzel és elmével. Filmjei ugyanis egy egész generációnak mutatták meg, hogy a mozi lehet álomszerű, bizarr és mégis igazán emberi. Nem túlzás azt mondani, hogy távozásával egy korszak is lezárult.

Gene Hackman

A legendás színész a klasszikus amerikai színjátszás egyik utolsó nagy alakja, a Francia kapcsolat és a Nincs bocsánat szúrós szemű sármőre 95 évesen hunyt el. Hackman hosszú betegeskedés után, szívproblémái és Alzheimer-kórja következtében hagyott itt minket, méghozzá igen különös körülmények között, de kiváló filmjeit, jellegzetes tekintetét és feszes játékát generációk sorának hagyta itt örökségül.

Gene Hackman halála igen rejtélyes körülmények között zajlott (Fotó: Mario Ruiz)

Michelle Trachtenberg

A Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl – A pletykafészek sztárja gyerekszínészként vált ismertté, majd felnőttként is több sorozatban és filmben tűnt fel, mosolyával pedig bárkit képes volt elbűvölni. Halála tavasszal rázta meg Hollywoodot, és ezzel együtt az egész világot, fiatal kora miatt pedig sokak számára a tragédia különösen megrázó volt.

Val Kilmer

A Top Gun szívtiprója és Gotham City örökös igazságosztója, Val Kilmer is itt hagyott bennünket, mindössze 65 éves volt, mikor utolérte őt a végzet. Halálát ugyan tüdőgyulladás okozta, de éveken át a torokrákkal való küzdelme keserítette meg az életét. Kilmer pályája egyszerre volt dicsőséges és tragikus, hiszen tehetsége vitathatatlan volt, de egészsége és visszavonultsága szomorkás árnyékot vetett a pályafutása alkonyára.