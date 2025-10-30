"Azt hittem, míg világ a világ, Ő itt lesz" – Feldolgozhatatlan a gyász! Szabó Győző megszólalt Kassai Ilona haláláról

A magyar színház- és filmvilág ikonikus alakját veszítettük el Kassai Ilona eltávozásával.
Kassai Ilona 1928-ban látta meg a napvilágot, Hiller Ilona néven. Mióta eszét tudta, azt álmodta, hogy primadonna lesz, de hamar ráébredt: a drámai színészet az ő útja. Még tíz éves sem volt, mikor nemcsak az arcát, de hangját is ismerte az egész ország: sokan talán nem tudták a nevét, de azt igen, hogy „ez a hang”.
Egészen fiatalon részesítették a rangos Jászai Mari-díj elismerésében 1961-ben, majd két évvel később Kossuth-díjban is. Ezáltal hosszú ideig ő volt az egyik legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő is. Szavai igazolják múlhatatlanságát:
Nem a díjak tartanak életben, hanem az emberek, akik azt mondják: ‘Emlékszem a hangodra'
Szülőként is ragyogott – Kassai Ilona fia nem más, mint Zana Zoltán, azaz Ganxsta Zolee, aki az egyik legcsodálatosabb nőként emlékszik édesanyjára.
Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében
– írta Ganxsta Zolee a közösségi médiában.
A színésztársadalom, és a nézők egésze zárta szívébe a legendás művésznőt. A kiemelkedő színész, Szabó Győző eképpen emlékszik vissza Kassai Ilonára:
Nagyon-nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Tüneményes, cuki hölgy, aki folyamatosan ugyanolyan fiatalos friss volt mindig, lepipálva minden fiatal színészt. Nagyon-nagyon jó energiái voltak... csodálatos! Nagyon szép kort megélt színésznő volt. Én azt hittem, míg világ a világ, Ő itt lesz, aztán rácáfolt az elmúlás. Igazi profi színésznő volt
– nyilatkozta a Borsnak a Valami Amerika filmek sztárja.
Az emlék nem halványul el, Kassai Ilona alakja az örök fénybe lépett... de filmekben feltűnve, legendás hangját hallva újra velünk lehet a magyar kultúrát is meghatározó színművésznő, aki oly sok legendás karaktert keltett életre.
