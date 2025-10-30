"Azt hittem, míg világ a világ, Ő itt lesz" – Feldolgozhatatlan a gyász! Szabó Győző megszólalt Kassai Ilona haláláról

A magyar színház- és filmvilág ikonikus alakját veszítettük el Kassai Ilona eltávozásával.

Kassai Ilona szinkron- és filmszerepeiben örök marad az utókornak

(Fotó: Földi Tamás © Wikipédia)

Kassai Ilona hangja, amely soha nem némul el

Kassai Ilona 1928-ban látta meg a napvilágot, Hiller Ilona néven. Mióta eszét tudta, azt álmodta, hogy primadonna lesz, de hamar ráébredt: a drámai színészet az ő útja. Még tíz éves sem volt, mikor nemcsak az arcát, de hangját is ismerte az egész ország: sokan talán nem tudták a nevét, de azt igen, hogy „ez a hang”.

Kassai Ilona sikerei egész pályáját lefedik

(Fotó: Zih Zsolt / MTI)

Színpadra készült, de az élet nagy színpadán is helyt állt

Egészen fiatalon részesítették a rangos Jászai Mari-díj elismerésében 1961-ben, majd két évvel később Kossuth-díjban is. Ezáltal hosszú ideig ő volt az egyik legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő is. Szavai igazolják múlhatatlanságát:

Nem a díjak tartanak életben, hanem az emberek, akik azt mondják: ‘Emlékszem a hangodra'

– mesélte korábban.

„Egy igazi művész volt, és a legjobb anya”

Szülőként is ragyogott – Kassai Ilona fia nem más, mint Zana Zoltán, azaz Ganxsta Zolee, aki az egyik legcsodálatosabb nőként emlékszik édesanyjára.

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében

– írta Ganxsta Zolee a közösségi médiában.

Kassai Ilona és Ganxta Zolee anya-fia kapcsolata példaértékű volt

Szabó Győzőt megdöbbentette Kassai Ilona elvesztése

A színésztársadalom, és a nézők egésze zárta szívébe a legendás művésznőt. A kiemelkedő színész, Szabó Győző eképpen emlékszik vissza Kassai Ilonára:

Nagyon-nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Tüneményes, cuki hölgy, aki folyamatosan ugyanolyan fiatalos friss volt mindig, lepipálva minden fiatal színészt. Nagyon-nagyon jó energiái voltak... csodálatos! Nagyon szép kort megélt színésznő volt. Én azt hittem, míg világ a világ, Ő itt lesz, aztán rácáfolt az elmúlás. Igazi profi színésznő volt

– nyilatkozta a Borsnak a Valami Amerika filmek sztárja.

Szabó Győző csodálva emlékszik vissza Kassai Ilonára, akivel a Valami Amerika 3-ban is együtt dolgozhatott

(Fotó: Thália Színház / Bodnár Zsófia / hot! magazin)

Az emlék nem halványul el, Kassai Ilona alakja az örök fénybe lépett... de filmekben feltűnve, legendás hangját hallva újra velünk lehet a magyar kultúrát is meghatározó színművésznő, aki oly sok legendás karaktert keltett életre.