Ozzy Osbourne meghalt, de azonnal jön az életéről szóló mozifilm! Mutatjuk, mikben tűnt fel a képernyőn a Sötétség Hercege – Galéria

Ahogy azt a Bors korábban megírta, a tegnapi nap folyamán nemcsak a zenei szférát, hanem az egész szórakoztatóipart érte óriási veszteség: meghalt Ozzy Osbourne. A Sötétség Hercege imádott szerepelni, a Black Sabbath frontembereként és szóló előadóként is sokkoló dolgokat művelt a színpadon, és persze azon kívül is. Amellett, hogy 2002 és 2005 között The Osbournes néven a családjával kiegészülve saját realityműsort indított, különböző filmekben is feltűnt. A popkultúrában hagyott öröksége megkérdőjelezhetetlen, mely hamarosan tovább fog gazdagodni.

Ozzy Osbourne meghalt ugyan, de kulturális öröksége velünk marad mindörökké (Fotó: Ross Pelton/MediaPunch)

Már készül az Ozzy Osbourne-mozi

A zeneipar nagy ikonjai közül szinte alig tudnánk olyan nevet mondani, akinek az életét ne dolgozta volna fel a mozgókép világa. Freddie Mercury (Bohém rapszódia), Elvis Presley (Elvis), és Elton John (Rocketman) után hamarosan Michael Jackson is életrajzi filmet kap (Michael). Így a Black Sabbath-rajongók körében jogosan üthette fel a fejét a felháborodás, hogy „és Ozzy-filmje hol marad?”. Erre a kérdésre pedig az ikonikus rocklegenda fia adta meg a választ, édesapja búcsúkoncertjének estéjén a The Sunnak:

A film már úton van! Az életrajzi mozi rengeteg emlékezetes momentumot tartogat majd. Nyers lesz és egyáltalán nem fogjuk vissza magunkat. A szkript már kész, a rendező is megvan, akinek a nevét nem árulhatom el, és a Sony égisze alatt fog majd megjelenni a produkció

– árulta el édesapja búcsúkoncertjén Jack Osbourne, aki még azt is hozzáette, a forgatás jövőre kezdetét is veszi, az Ozzy Osbourne-film pedig 2027-ben mozikba is kerülhet.

Ozzy Osbourne 2025. július 5-én tartotta búcsúkoncertjét, melyen lehullott a lepel a róla készülő filmről is (Fotó: YouTube)