„Nem tűnök terhesnek” — Dwayne Johnson végre megszólalt a sokkoló fogyásáról

A Dwayne Johnson filmekben, Christian Bale példáját követve a színész úgy alakítja a testét, mint mások a gyurmát. A Zúzógép című filmben látható izomtömegéből egy abszolút vékony valójába vedlett át a színész. Johnson a változást épp olyan furának éli meg, mint amilyennek tűnik.
A Jumanji és a Halálos iramban filmek sztárja nem semmi változásokon ment át az utóbbi években, hiszen a termetes fickó közel 13 kilót felszedett a Zúzógép című, Mark Kerr MMA-harcosról szóló életrajzi drámája kedvéért, de mindenkit sokkolt, amikor a Velencei Filmfesztiválon megjelent úgy lefogyva, ahogy még soha nem láttuk ezelőtt. Azóta tudjuk, hogy az ex-pankrátor Benny Safdie következő filmjére, a Lizard Music című könyv adaptáció forgatására változott meg ennyire brutálisan, ahol egy kattos öregembert, az úgynevezett Csirkeembert fogja játszani.
A színész a Zúzógép Los Angeles-i vetítésén, a Varietynek adott interjút, melyben kitért a külsejére is:
Diétára fogtam magam. Örülök, hogy nem kell cipelnem azt a sok súlyt. Mostanság be tudom gombolni az ingemet is... nem tűnök terhesnek, szóval örülök neki. (...) Gondolj a 75 éves Clint Eastwoodra: szálkás és vékony, de jól néz ki.
— mondta izmait feszegetve Dwayne Johnson, aki korábban elmondta, hogy a szerepe kedvéért még ennél is többet le akar adni.
A Zúzógépben Emily Blunt is szerepel, aki a harcművész partnerét alakította. A színésznő elmondta, hogy kifejezetten meglepő volt számára a Szikla kinézete a forgatások első napján:
Szent sz*r! — Ez futott át az agyamon. Egyszerűen lesokkolt. A légkör is megváltozott a teremben. Mindenki teljesen elcsendesült... az átváltozás olyan volt, mint a víz a sivatagban. Varázslatos volt.
Emily Blunt némi kulisszatitokként azt is felszínre hozta, hogy a forgatásokon tequila is volt, ami segített leengedni a színészeknek a film érzelmileg intenzívebb jelenetei után.
