Aggódnak a rajongók Dwayne Johnsonért, rengeteg izmot vesztett

Dwayne Johnson egy filmszerep kedvéért fogyott le. A rajongók egyből azt gondolták, hogy valami nagyon nincs rendben. A színész azonban mindenkit megnyugtatott, hogy nincs semmi baj, egyszerűen csak át kell alakulnia ahhoz, hogy hiteles legyen a rábízott karakter szerepében.
Dwayne „The Rock” Johnson hosszú ideje Hollywood egyik legismertebb akciósztárja, akit a nézők olyan filmekből ismerhetnek, mint a Jumanji, a Moana, a Halálos Iramban vagy a Black Adam. Karrierje során gyakran olyan szerepeket kapott, amelyekben gyakorlatilag önmagát alakította. Most azonban egészen más kihívás elé állította magát.
Legújabb filmje, A zúzógép októberben kerül a mozikba, amelyben Johnson az egykori pankrátort és MMA-harcost, Mark Kerrt formálja meg. A szerephez nemcsak speciális sminkre és protézisekre volt szüksége, hanem jelentős fizikai átalakulásra is: a rendező, Benny Safdie kérésére 13 kilót kellett felszednie, hogy hitelesen hozza Kerr robusztus alkatát.
„Hogyan kérjem meg Dwayne-t, hogy legyen még nagyobb? Mark izmai puffadtabbak voltak, ezt nem könnyű utánozni” – mesélte Safdie, aki az Uncut Gems rendezőjeként vált ismertté. A végeredményt „őrületesnek” nevezte. - olvasható az Unilad cikkében.
A közös munka folytatódik, hiszen Johnson és Safdie egy újabb filmen, a Lizard Music-on dolgoznak együtt, amely Daniel Pinkwater regényén alapul. Ebben a projektben a színész ismét komoly átalakuláson megy keresztül: most épp fogyókúrázik, hogy egy 70 éves férfit alakíthasson. A rajongók közül többen aggódva figyelik a változását, de Johnson szerint minden a szerep iránti elkötelezettség része.
„Mark Kerr kedvéért felszedtem 13 kilót, utána visszatértem a megszokott, nagyjából 113 kilós súlyomhoz. Most éppen karcsúsítok, hogy hiteles legyek a következő szerepben” – mondta az UNILAD-nek. Hozzátette:
Nem szélsőséges a folyamat, van időnk rá, és nagyon várom, mert ez lehetőség arra, hogy teljesen belemerüljek a karakterbe és eltűnjek benne.
Johnson szerint ezek a fizikai átalakulások nemcsak a külsejét változtatják meg, hanem lehetőséget adnak neki arra is, hogy kitörjön a megszokott skatulyákból.
„Úgy éreztem, itt az idő, hogy letépjek magamról minden elvárást. Bennyvel egyszerre jutottunk el erre a pontra, és együtt vágtunk bele. Mindig is bennem volt ez az oldal, csak eddig nem tettem magam olyan helyzetbe, hogy megmutathassam. Volt egy kis hang a mellkasom mögött, ami azt súgta: ‘Többre vagy képes. Van még benned.’”
A színész tehát új korszakot nyit karrierjében: a megszokott akcióhős szerepek helyett most valódi átlényegülésre törekszik, hogy a nézők ne a „The Rockot” lássák a vásznon, hanem a karaktert, akit alakít.
