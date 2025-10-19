Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Megszakad a szív: 5 film, amiben nem játszhatott Diane Keaton

Diane Keaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 16:41
A 79 éves korában elhunyt színésznő kevés szerepet nem kapott meg a karrierje során. Diane Keaton az alábbi fontos filmek főszerepeit bukta el.
A 79 éves korában, súlyos betegségben elhunyt színésznő néhány szerepet nem kapott meg a pályája során vagy maga utasította vissza. Diane Keaton pályája példátlan, de elnézve ezt az öt filmet, picit szegényebb lett a világ, amiért nem a legendás és stílusteremtő sztár alakította a főszerepet. Diane Keaton halála leírhatatlan űrt hagyott a rajongóiban. 

Diane Keaton
Diane Keaton ikonkus filmekben játszott (Fotó: Terenghi/Fotogramma)

5 film, amiben Diane Keaton nem kapott szerepet 

A Stepfordi feleségek (1975)

MOVIESTILL
Pszichológusa miatt passzolta a szerepet (Fotó: Snap/ Northfoto)

A kétezres években Nicole Kidman csinált remake-et a tökéletes robotfeleségek történetéből. Az 1975-ös eredetinek Keaton lett volna a főszereplője, ráadásul egész jó gázsit kapott volna érte, miután A keresztapa-filmek lökést adtak a karrierjének. A terapeutája azonban más véleményen volt, ugyanis a hírek szerint ezért utasította vissza a szerepet, ami Katherine Ross-nál kötött ki végül. 

Kramer kontra Kramer

MOVIESTILL
Végül Meryl Streep készült ki Dustin Hoffmantól (Fotó: Snap/ Northfoto)

Az Annie Hall sikere után a legmenőbb forgatókönyvek landoltak a néhai színésznő asztalán. Ezek között volt a válófélben lévő házaspár sztorija, ahol az anya egyik nap se szó se beszéd lelépett, és a karrierista férjére hagyta a közös gyereküket. A szerepet végül állítólag visszautasította, Meryl Streep legnagyobb szerencséjére, aki Oscar-díjat kapott a szerepért. Amúgy Streep a sikerfilm forgatási szüneteiben a Manhatten című filmet fogatta, amit Woody Allen rendezett és Keaton volt az egyik főszereplője. A 76 éves legendának kis szerepe volt csak a vígjátékban. 

Szentivánéji szexkomédia

'A Midsummer Night's Sex Comedy' Movie Stills
Mia Farrow lett Woody Allen új múzsája (Fotó: KPA/ Northfoto)

Ha már Woody Allen, a szebb napokat látott filmes 1982-es filmjében is szerepelt volna Keaton, ám a Warren Beatty-féle Vörösök forgatása annyira elhúzódott, hogy nem tudta vállalni a filmet. A forgatást eltolták, de plusz jeleneteket kellett felvenni, illetve a film Oscar-kampány amiatt nem vállalhatott új szerepet a színésznő. A filmben végül Mia Farrow ugrott be. 

Thelma és Louise

THELMA & LOUISE
Nem hajtott el a végtelenbe a legjobb barátnőjével Keaton (Fotó: SNAP)

A feminista filmek alapja Keatonért kiáltott, és olvasta is a forgatókönyvet, ám indoklás nélkül visszautasította Ridley Scott legendás filmjét. Azt nem tudni, hogy Geena Davis vagy Susan Sarandon figuráját játszotta volna el, de a végeredmény világsiker lett, és a filmtörténet legszomorúbb utolsó jelenete. 

A szépség és a szőr - Diane Arbus képzeletbeli portréja

2006 - Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus Movie Set
Nicole Kidman hozta össze Keaton szerelemprojektjét (Fotó: ZUMA Press)

A néhai fotós története régóta foglalkoztatta Keatont rendezőként és színésznőként is egyaránt. A projekt hosszú évekig nem akart összejönni, ám 2006-ban végül összeállt a büdzsé. A színésznő 60 évesen már idősnek érezte magát a szerepre, így végül a lehetőség Nicole Kidmannél landolt, aki Robert Downey Jr.-al és Ty Burrell-el játszott ebben a kis kultfilmben. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
