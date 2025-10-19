Megszakad a szív: 5 film, amiben nem játszhatott Diane Keaton

A 79 éves korában, súlyos betegségben elhunyt színésznő néhány szerepet nem kapott meg a pályája során vagy maga utasította vissza. Diane Keaton pályája példátlan, de elnézve ezt az öt filmet, picit szegényebb lett a világ, amiért nem a legendás és stílusteremtő sztár alakította a főszerepet. Diane Keaton halála leírhatatlan űrt hagyott a rajongóiban.

Diane Keaton ikonkus filmekben játszott (Fotó: Terenghi/Fotogramma)

5 film, amiben Diane Keaton nem kapott szerepet

A Stepfordi feleségek (1975)

Pszichológusa miatt passzolta a szerepet (Fotó: Snap/ Northfoto)

A kétezres években Nicole Kidman csinált remake-et a tökéletes robotfeleségek történetéből. Az 1975-ös eredetinek Keaton lett volna a főszereplője, ráadásul egész jó gázsit kapott volna érte, miután A keresztapa-filmek lökést adtak a karrierjének. A terapeutája azonban más véleményen volt, ugyanis a hírek szerint ezért utasította vissza a szerepet, ami Katherine Ross-nál kötött ki végül.

Kramer kontra Kramer

Végül Meryl Streep készült ki Dustin Hoffmantól (Fotó: Snap/ Northfoto)

Az Annie Hall sikere után a legmenőbb forgatókönyvek landoltak a néhai színésznő asztalán. Ezek között volt a válófélben lévő házaspár sztorija, ahol az anya egyik nap se szó se beszéd lelépett, és a karrierista férjére hagyta a közös gyereküket. A szerepet végül állítólag visszautasította, Meryl Streep legnagyobb szerencséjére, aki Oscar-díjat kapott a szerepért. Amúgy Streep a sikerfilm forgatási szüneteiben a Manhatten című filmet fogatta, amit Woody Allen rendezett és Keaton volt az egyik főszereplője. A 76 éves legendának kis szerepe volt csak a vígjátékban.

Szentivánéji szexkomédia

Mia Farrow lett Woody Allen új múzsája (Fotó: KPA/ Northfoto)

Ha már Woody Allen, a szebb napokat látott filmes 1982-es filmjében is szerepelt volna Keaton, ám a Warren Beatty-féle Vörösök forgatása annyira elhúzódott, hogy nem tudta vállalni a filmet. A forgatást eltolták, de plusz jeleneteket kellett felvenni, illetve a film Oscar-kampány amiatt nem vállalhatott új szerepet a színésznő. A filmben végül Mia Farrow ugrott be.

Thelma és Louise

Nem hajtott el a végtelenbe a legjobb barátnőjével Keaton (Fotó: SNAP)

A feminista filmek alapja Keatonért kiáltott, és olvasta is a forgatókönyvet, ám indoklás nélkül visszautasította Ridley Scott legendás filmjét. Azt nem tudni, hogy Geena Davis vagy Susan Sarandon figuráját játszotta volna el, de a végeredmény világsiker lett, és a filmtörténet legszomorúbb utolsó jelenete.