Al Pacino megtörten búcsúzik egykori szerelmétől, Diane Keatontől

Al Pacino végre megtörte hallgatását és megszólalt volt partnere, Diane Keaton halála kapcsán. A két művész évtizedeken át élt se veled, se nélküled kapcsolatban. A Keresztapa sztárja most megható szavakkal búcsúzott egykori szerelmétől, kiemelve a színésznő egyediségét és örökségének maradandóságát.

Al Pacino megtörten búcsúzik Diane Keatontől

Al Pacino először szólalt meg nyilvánosan volt élettársa és pályatársa, Diane Keaton halála után. A 79 éves színésznő október 11-én hunyt el tüdőgyulladás következtében, amelyhez súlyos szövődmények társultak. Al Pacino közleményében azt írta:

Amikor először hallottam a hírt, megrázott... Diane a társam volt, a barátom, aki boldogságot hozott az életembe, és több alkalommal is befolyásolta az életem irányát. Bár több mint 30 év telt el azóta, hogy együtt voltunk, az emlékek élénken élnek bennem, és az ő halála után fájdalmas és megható erővel tértek vissza.

Al Pacino azt mondta a színésznőről, hogy: Diane a társam volt, a barátom, aki boldogságot hozott az életembe

Al Pacino összetört

A Keresztapa sztárja továbbá kiemelte, hogy Diane Keaton jelentős hatással volt az életére, és az emlékei most ismét élénken törnek felszínre.

Az emberek hiányolni fogják, de ennél is több, emlékezni fognak rá. Olyan nyomot hagyott, amely nem halványul el. Megállíthatatlan, rugalmas és mindenekelőtt mélyen emberi volt. Mindig emlékezni fogok rá. Repülni tudott... és a szívemben mindig repülni fog.

A színész éppen Párizsban forgatott, amikor értesült Diane Keaton haláláról. Egy közeli ismerőse szerint a hír hallatán Al Pacino összetört, és mélyen megrázta a veszteség.

Al Pacino és Diane Keaton együtt szerepeltek a Keresztapa című film trilógiában

Al Pacino és Diane Keaton kapcsolata évekig tartott

Diane Keaton Al Pacinóval való kapcsolata a '70-es évek elején kezdődött, amikor együtt szerepeltek Francis Ford Coppola klasszikus trilógiájában, A Keresztapa című filmben. Diane Keaton Kay Adams szerepét alakította, amíg Al Pacino Michael Corleone-t. A közös munka során barátság, majd romantikus kapcsolat is kialakult köztük. És bár sosem házasodtak össze, kapcsolatuk évekig tartott, és számos interjúban mindketten elismeréssel nyilatkoztak egymásról. Diane Keaton 2017-ben a People-nek úgy fogalmazott:

Megszállottja voltam Al-nak. Elbűvölő, vicces és megállás nélkül beszél...

Kapcsolatuknak végül a színésznő vetett véget, miután Al Pacino nem volt hajlandó elköteleződni. Diane Keaton később azt nyilatkozta, hogy ez a döntés a saját mentális egészsége miatt vált szükségessé.