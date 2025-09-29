Máris eldőlhetett a verseny? Kiszivárgott, kik nyerhetik az Oscart jövőre!

Folyamatosan hoppon maradt rendező, Shakespeare-i történet és Goldie Hawn lánya is jövőre hazaviheti a filmvilág legfontosabb díját. Az Oscar-díjat fél év múlva fogják csak kiosztani, de a legneveseb filmes szaklap, a Variety máris nyilvánosságra hozta, kik lehetnek a jövő év nagy nyertesei.

Nagyot mehet az Oscaron az Egyik csata a másik után (Fotó: Warner Bros Studios)

Ők vihetik haza jövőre az Oscart

A listából jól látható, hogy a Leonardo Dicaprio-féle temus forradalmár történet mellett, Shakespeare gyermekének félig fiktív sztorija is nagyot mehet, főszereplőnője készülhet a köszönőbeszédre, továbbá az utóbbi években kicsit elfeledett Kate Hudson-nek is újra felragyoghat a csillaga Hugh Jackman segítésgével. Ebbe beleszólhat néhány boszorkány, Emma Stone legújabb elmebaja és néhány szuperlátványos produkció is. Szomorú, hogy a Variety szerint a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon jól szereplő Árva című film nem lesz az öt jelölt alkotás között, így Nemes Jeles László nem tudja megismételni a Saul fia rendkívüli sikerét, ami a Legjobb külföldi filmnek járó díjat hozhatta el 2016-ban. A három csillaggal jelölt cím/név lesz a szaklap szerint a nyertes, a teljes lista itt olvasható.

Legjobb film

Shakespeare fiktív története viheti a legfőbb díjakat (Fotó: ZUMAPRESS.com)



“Bugonia” (Focus Features)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Focus Features) ***

“A House of Dynamite” (Netflix)

“Marty Supreme” (A24)

“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)

“The Secret Agent” (Neon)

“Érzelmi érték” (Neon)

“Bűnösök” (Warner Bros.)

“Wicked: 2. rész” (Universal Pictures)

Legjobb rendező

9 jelölés után végre díjat vihet haza Paul Thomas Anderson Fotó: UPI Photo / eyevine

Paul Thomas Anderson ***

“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)

Kathryn Bigelow

“A House of Dynamite” (Netflix)

Ryan Coogler

“Bűnösök” (Warner Bros.)

Jafar Panahi

“It Was Just an Accident” (Neon)

Chloé Zhao

“Hamnet” (Focus Features)

Legjobb férfi főszereplő



Cannes után az Oscaron is tarolhat Wagner Moura Fotó: ZUMAPRESS.com

Timothée Chalamet

“Marty Supreme” (A24)

Leonardo DiCaprio

“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)

Ethan Hawke

“Blue Moon” (Sony Pictures Classics)

Dwayne Johnson

“The Smashing Machine” (A24)

Wagner Moura ***

“The Secret Agent” (Neon)

Legjobb színésznő

A 36 éves angol színésznő 2026-ban szupersztár lesz Fotó: ZUMAPRESS.com

Jessie Buckley ***

“Hamnet” (Focus Features)

Rose Byrne

“If I Had Legs I’d Kick You” (A24)

Cynthia Erivo

“Wicked: 2. rész” (Universal Pictures)

Renate Reinsve

“Érezlmi érték” (Neon)

Emma Stone

“Bugonia” (Focus Features)