Máris eldőlhetett a verseny? Kiszivárgott, kik nyerhetik az Oscart jövőre!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 18:38
Még fél év van a legnagyobb filmes díjátadóig, a Variety már megnevezte azokat a színészeket és filmeket, amik szerintük a jelöltek között lesznek, sőt a nyerteseket is. A 2026-os Oscar-díjátadón hatalmas meglepetésekre lehet számítani.
Folyamatosan hoppon maradt rendező, Shakespeare-i történet és Goldie Hawn lánya is jövőre hazaviheti a filmvilág legfontosabb díját. Az Oscar-díjat fél év múlva fogják csak kiosztani, de a legneveseb filmes szaklap, a Variety máris nyilvánosságra hozta, kik lehetnek a jövő év nagy nyertesei. 

Oscar, 2025 - One Battle After Another - Movie Set
Nagyot mehet az Oscaron az Egyik csata a másik után (Fotó: Warner Bros Studios)

Ők vihetik haza jövőre az Oscart

A listából jól látható, hogy a Leonardo Dicaprio-féle temus forradalmár történet mellett, Shakespeare gyermekének félig fiktív sztorija is nagyot mehet, főszereplőnője készülhet a köszönőbeszédre, továbbá az utóbbi években kicsit elfeledett Kate Hudson-nek is újra felragyoghat a csillaga Hugh Jackman segítésgével. Ebbe beleszólhat néhány boszorkány, Emma Stone legújabb elmebaja és néhány szuperlátványos produkció is. Szomorú, hogy a Variety szerint a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon jól szereplő Árva című film nem lesz az öt jelölt alkotás között, így Nemes Jeles László nem tudja megismételni a Saul fia rendkívüli sikerét, ami a Legjobb külföldi filmnek járó díjat hozhatta el 2016-ban. A három csillaggal jelölt cím/név lesz a szaklap szerint a nyertes, a teljes lista itt olvasható. 

Legjobb film 

2025 - Hamnet - Movie Set
Shakespeare fiktív története viheti a legfőbb díjakat (Fotó: ZUMAPRESS.com)


“Bugonia” (Focus Features)
“Frankenstein” (Netflix)
“Hamnet” (Focus Features) ***
“A House of Dynamite” (Netflix)
“Marty Supreme” (A24)
“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)
“The Secret Agent” (Neon)
“Érzelmi érték” (Neon)
“Bűnösök” (Warner Bros.)
“Wicked: 2. rész” (Universal Pictures)

Legjobb rendező

38th annual Los Angeles Film Critics Awards in Los Angeles
9 jelölés után végre díjat vihet haza Paul Thomas Anderson Fotó: UPI Photo / eyevine

Paul Thomas Anderson ***
“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)
Kathryn Bigelow
“A House of Dynamite” (Netflix)
Ryan Coogler
“Bűnösök” (Warner Bros.)
Jafar Panahi
“It Was Just an Accident” (Neon)
Chloé Zhao
“Hamnet” (Focus Features)

Legjobb férfi főszereplő
 

Apple tv+'s ''dope thief'' series premiere
Cannes után az Oscaron is tarolhat Wagner Moura Fotó: ZUMAPRESS.com

Timothée Chalamet
“Marty Supreme” (A24)
Leonardo DiCaprio
“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)
Ethan Hawke
“Blue Moon” (Sony Pictures Classics)
Dwayne Johnson
“The Smashing Machine” (A24)
Wagner Moura ***
“The Secret Agent” (Neon)

Legjobb színésznő

Canada News - September 7, 2025
A 36 éves angol színésznő 2026-ban szupersztár lesz Fotó: ZUMAPRESS.com

Jessie Buckley ***
“Hamnet” (Focus Features)
Rose Byrne
“If I Had Legs I’d Kick You” (A24)
Cynthia Erivo
“Wicked: 2. rész” (Universal Pictures)
Renate Reinsve
“Érezlmi érték” (Neon)
Emma Stone
“Bugonia” (Focus Features)

Legjobb férfi mellékszereplő

CineMerit Award for Stellan Skarsgård
A Mamma Mia! sztárja Oscart kaphat jövőre Fotó: Karl-Josef Hildenbrand

Idris Elba
“A House of Dynamite” (Netflix)
Paul Mescal
“Hamnet” (Focus Features)
Sean Penn
“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)
Adam Sandler
“Jay Kelly” (Netflix)
Stellan Skarsgård ***
“Érzelmi érték ” (Neon)

Legjobb női mellékszereplő

2025 - Song Sung Blue - Movie Set
Kate Hudson nagy visszatérése Oscart hozhat Hugh Jackman mellett Fotó: Focus Features

Ariana Grande
“Wicked: 2. rész” (Universal Pictures)
Elle Fanning
“Érezelmi érték” (Neon)
Regina Hall
“Egyik csata a másik után” (Warner Bros.)
Kate Hudson ***
“Song Sung Blue” (Focus Features)
Emily Watson
“Hamnet” (Focus Features)

 

 

