Brutális a hasonlóság! Mutatjuk, hogy néz ki Jude Law Vlagyimir Putyinként

Úgy tűnik, nem ismer lehetetlent ötven felett sem az angol szupersztár. Legutóbbi filmjében mindent megvillantott 53 évesen Jude Law, most pedig a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál filmes szakembereit sokkolta le a The Wizard of the Kremlin című filmjével, amiben Oroszország elnökeként, Vlagyimir Putyint alakítja. A már most komoly vitákat kiváltó filmben a színész megjelenésén rengeteget dolgoztak a sminkesek, a hatás pedig döbbenetes lett.

Jude Law Vlagyimir Putyin, mint két tojás

Az 53 éves színész a kritikusok által magasztalt filmjében azt mutatja be, hogy miként lesz egy Vadim Baranov nevű fiatal művészből az 1990-es évek Szovjetuniójában befolyásos kormánytisztviselő és az orosz kormány számára kulcsfontosságú figura. Olivier Assayas filmjében fontos főszerepe van Vlagyimir Putyinnak, aki az évtized végén lett Oroszország elnöke. A Velencei Filmfesztiválon maga Jude Law mesélte el, milyen volt egy olyan vitatott politikus bőrébe bújni, mint Putyin.

Biztos voltam benne, hogy Olivier [a rendező] kezében ez a történet intelligensen, árnyaltan és átgondoltan lesz elmesélve. Ez egy szereplő egy sokkal tágabb történetben. Nem próbáltunk senkiről semmit sem meghatározni

- mesélte Law Velencében a The Guardian újságírójának.

Megjelent az első hivatalos kép is a színészről, akin meglepően sokat dolgoztak a sminkesek, hogy jobban hasonlítson a negyvenes éveiben járó Putyinra, ám volt pár kikötése is a sztárnak azt illetően, mekkora legyen közte és az orosz elnök között a hasonlóság, például hogy protéziseket ne használjanak a sminkesek.

Számomra a nehézséget az jelentette, hogy a fényképeken az arca, amit látunk, nagyon-nagyon keveset árul el. Létezik rá egy kifejezés is, az „arc nélküli férfi”. Van egy maszkja! Érthető módon Olivier, a rendező is azt szerette volna, ha ezt vagy azt egy adott érzelemmel teli jelenetben ábrázoljam, miközben önmagammal kerültem konfliktusba, hogy nagyon keveset mutatva próbáljak minél többet megmutatni belőle

- fűzte hozzá Law.

A The Wizard of the Kremlin is versenyben van az idei Arany Oroszlánért Velencében, ahogyan Nemes Jeles László Árva, és Enyedi Ildikó: Csendes barát című filmjei is. A történelmi filmben Paul Dano alakítja a főszerepet, mellette és Law mellett az Oscar-díjas Alicia Vikander látható. A film magyarországi bemutatójáról egyelőre még nincsenek hírek.