Kate Hudson-nak van egy tanácsa, amit minden anyukának követnie kellene

Kate Hudson három gyermek édesanyja és immár 21 éve szülő. Így bátran mondhatjuk, hogy szakértője lett a témának. A 46 éves színésznő most megosztotta azt az egyetlen tanácsot, amit szerinte minden anyukának követni kellene.

Kate Hudson három gyermek édesanyja. A legkisebb lánya, Rani Rose hatéves (Fotó: face to face / Northfoto)

Kate Hudson gyereknevelési tanácsa

Goldie Hawn lánya a Not gonna lie podcast hétfői adásában vendégeskedett, amikor is gyereknevelési tippet osztott meg Kylie Kelce-vel, aki nemrég szülte negyedik gyermekét. Kate Hudson szerint ez az egyetlen tanács, amit minden anyukának be kellene tartania:

Engedd el a gyerekeidet! Engedd el őket b*zdmeg! Ne ragaszkodjatok, ne várjatok tőlük semmit!

A háromgyerekes anyuka szerint az a legjobb, ha a szülő el tudja engedni a gyerekét, amikor kezd nagyobb lenni. Úgy gondolja, hogy ha egy szülő kapaszkodik a gyerekébe, akkor az a visszájára sül majd el és elmenekül tőle:

És abban a pillanatban, amikor túlságosan is ragaszkodsz hozzájuk, az őrületbe kergeti őket. El fognak futni. Tényleg így gondolom.

A műsorvezető, Travis Kelce sógornője egyetértett a színésznővel. Sőt, Kylie Kelce azt is hozzátette, hogy minél erősebben próbálkozik a szülő, a gyerekek annál erősebben fognak visszavágni.

Kate Hudson számára nagyon fontos az édesanyja, Goldie Hawn (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto)

Kate Hudson napi kétszer hívja édesanyját, Goldie Hawn-t

A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt sztárja szerint el kell fogadni, ha napokig nem hív fel a gyerekünk, hagyni kell őket. Amikor szükségük lesz valamire, vagy problémájuk lesz, akkor úgyis jelentkezni fog.

Hadd menjenek és élvezzék az életüket. Hagyjuk őket egy kicsit magukra. Lehet, hogy egy hétig nem fognak hívni. De amikor mégis, és szükségük van rád...

Kate Hudson is most már van, hogy egy nap kétszer is felhívja édesanyját, Goldie Hawn-t, csak hogy beszélgessenek. De ez nem volt mindig így.

Kate Hudson és Reese Witherspoon régóta nagyon jó barátságban vannak (Fotó: Jim Smeal/BEI/Shutterstock / Northfoto)

Kate Hudson, Reese Witherspoon és Gwyneth Paltrow együtt vészelték át a nehéz időszakot

A 46 éves színésznőnek három különböző apától születtek gyermekei. Legidősebb fia, Ryder 21 éves, a középső gyerek Bingham Hawn Bellamy 13 éves, és a legkisebb, Rani Rose Hudson Fujikawa pedig 6 éves. Kate Hudson mindössze csak 23 éves volt, amikor Ryder megszületett. Állítása szerint együtt nőtt fel fiával és az a pillanat, amikor Ryder eldöntötte, hogy elköltözik otthonról, nagyon megviselte őt. Akkoriban két barátnője is ugyanezen ment keresztül, Reese Witherspoon és Gwyneth Paltrow, így a három anyuka együtt próbálták átvészelni ezt az időszakot.