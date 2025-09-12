Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megérkezett Shakespeare fiktív drámájának az előzetese

Hamnet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 17:40
Megérkezett az év egyik legérdekesebb filmjének az előzetese. A Hamnet nem elírás, a legenda szerint ugyanis így hívták William Shakespear egyik gyermekét, akiről később a dán királyfi, Hamlet figuráját mintázta. Erről készült most feszült kosztümös dráma, amiben a Gladitáror II. sztárja, Paul Mescal és Jessie Buckley láthatók.
Igen szabados életrajzi filmet készített Chloé Zhao William Shakespeare élettörténetéről, pontosabban a nejével való drámájukról. Maggie O'Farrell 2020-as, fikciós és valós elemeket tartalmazó regényére azonnal lecsapott Hollywood, és az író szerepére Paul Mescalt, Shakespeare-nének pedig Jessie Buckley-t kérték fel. A Torontoi Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) után máris az év filmjének kiáltották ki a Hamnetet, a színészek és az alkotók pedig készülhetnek az Oscarra. 

Hamnet - Movie Set
A Hamnet az év filmje lehet a kritikusok szerint (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hamnet legendája

Aki ismerik a Rómeó és Júlia írójának életét, azok tisztában vannak azzal, hogy Shakespeare nejét Anne Hathaway-nek hívták, igen pontosan úgy, mint az Oscar-díjas színésznőt, aki éppen Az ördög Prádát visel folytatását forgatja. A nő apja azonban mindig is Agnes-nek hívta, sokan ezt tartják a valódi nevének, ám a hivatalos dokumentumokban az Anne szerepel. Miért is fontos ez? Maggie O'Farrell 2020-as bestsellere nemcsak a feleség nevével játszott, hanem a 11 éves korában elhunyt fiukéval is, akit Hamnet-nek neveztek. Nem elírás, ez volt a gyermek neve a regény szerint. Valós történelmi leírások nincsenek arról, hogy a házaspárnak lett volna-e egy ilyen nevű kisfia. Ám O'Farrell az ő fiktív történetén keresztül szeretett volna a gyászról, valamint a Hamlet születésnek történetéről mesélni. 

2025 - Hamnet - Movie Set
Paul Mescal alakítja William Shakespeare-t (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Chloé Zhao A nomádok földje című filmért Oscart nyert, majd alig egy évvel később elkészítette a Marvel-univerzum egyik legnagyobb bukását, az Örökkévalókat. A rendezőnő visszatért a személyesebb, drámaibb filmekhez, ami az első kritikák alapján sikerült, ugyanis a TIFF leghangosabb sikere volt a Hamnet. William Shakespeare szerepében az írek nemzeti büszkesége, az Oscar-jelölt Paul Mescal látható, míg Agnes/Anne figuráját a korábban már szintén Oscarra nominált Jessie Buckley kelti életre.

2025 - Hamnet - Movie Set
Jessie Buckley komoly Oscar-esélyes a Hamnetért (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sokak szerint a színésznő komoly konkurenciája lesz a #metoo filmmel jó kritikákat kapó Julia Roberts és a kopaszon riogató Emma Stone számára az idei Oscar-szezonban. 

A Hamnet bemutatója december 12-én várható az USA-ban, hazánkban 2026 első felében várható a premierje. 

 

 

