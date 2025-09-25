6 millió megtekintés egy nap alatt? 5 égető kérdés a Wicked: 2. részével kapcsolatban

November végén érkezik a mozikba az év egyik legjobban várt filmje, aminek az előzetesét csak a YouTube-on több, mint 6 millión látták 24 óra alatt. A Wicked: 2. rész lezárja Glinda és Elphaba történetét, sőt a film egy része sokaknak ismerős lesz, ugyanis a történet egy pontján az Óz, a nagy varázsló sztorija elevenedik meg a két boszi szemszögéből. Az előzetes alapján a látványra és a zenére nem lesz panasz, a két főszereplő, Cynthia Erivo és Ariana Grande készülhet az újabb Oscar-jelölésre. Sőt, nem kizárt, hogy a Wicked: 2. rész lesz a musicalek Keresztapája, vagyis nagyobbat fog tarolni minden téren, mint az első. A trailerben azonban 5 égető kérdés felmerült bennünk, a válaszokra azonban még 2 hónapot várnunk kell.
Az első film végén a két boszorkány útja különválnak, de úgy tűnik, barátokként. Az előzetes nagy része ezt sugallja, azonban egy ponton a két barátnő vív egymással, így könnyen lehet, hogy ellenségekké válnak. Az eredeti Ózban, a kapcsolatukról nem tudunk sokat, de ott Glinda gonoszként hivatkozik Dorothynak a zöld banyára.
Az első rész egyik legszimpatikusabb szereplője Nessarose, aki Elfaba tolószékes testvére. Apjuk, a kormányzó az első rész végén összeesik, feltehetően valamilyen szívprobléma miatt. Nagy az esélye, hogy a lány lesz az új kormányzó. Vajon a bájos teremtés gonosz lesz? Mint emlékszünk, az Óz úgy indul, hogy ráesik a Nyugati boszorkány vagyis Elphaba testvérének a fejére Dorothy háza a forgószél után, akire Északi boszorkányként hivatkoznak. Azt tudjuk, hogy Nessarose lábán van az a bizonyos cipő, amiben végül Dorothy elindul a sárga köves úton. Ami nyugtalanító, hogy Óz gonosz jobbkeze, Madame Morrible az előzetesben egy hatalmas tornádót kavar, ugyanis a boszorkány az időjárás manipulálásának mestere. Lehet ölni is képes a céljaiért?
Gyönyörű esküvői ruhában vonul végig az előzetesben Grande, ám valami zűrzavar tör ki a kézfogón. A léha herceg Fiyero - akit a Bridgerton szexi vikomtja, Jonathan Bailey alakít - vajon megkéri a boszorkányok Doktor szöszijének a kezét vagy inkább a kívülálló, zöld Elphabát választja?
Egy pillanatra megjelenik a bádogember is, aki az első részben megismert mumpic, Boq hangján szólal meg, és a vonásai is hasonlóak. Ethan Slater a hírek szerint továbbra is a kisember figuráját alakítja, de hogy lesz ő a bádogember? Az eredeti Broadway-műben állítólag ez a legnagyobb csavar, miszerint kiderül, hogy kik kísérik végig az útján Dorothyt Smaragdvárosig.
Az Óz, a nagy varázsló végén Dorothy leönti egy vödör vízzel a banyát, ugyanis - mint Glindától megtudja - nem szereti a vizet Elphaba. Vajon ez egy csel része, vagy a nem marad a főhősnek más választása? Egy biztos, november 27-én minden kiderül, akkor érkezik a Wicked: 2. rész a mozikba.
A Wicked: 1 rész a Skyshowtime kínálatában érhető el.
