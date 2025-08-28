Palvin Barbi felrobbantotta a Velencei Filmfesztivált: mindenki a magyar világsztárt akarja! – Hihetetlen fotók

Palvin Barbi fantasztikusan nézett ki a 82. Velencei Filmfesztiválon, a sok világsztár mellett — mint Heidi Klum, Cate Blanchett, Emi Renata — ő volt a legfényesebben ragyogó csillag. Barbi nem mellékesen Giorgio Armani kedvenc modellje, az ikon ahová csak teheti, magával viszi a magyar szépséget. Barbi azonban ezúttal egyedül volt, a fényképek többségén legalábbis kísérő nélkül láthatjuk, ami talán nem is baj... így ugyanis még többet gyönyörködhetünk benne!

Palvin Barbi férjének köszönhetően, illetve önállóan is helyet kapott a filmes világban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mit keres Palvin Barbi filmek közelében?

Barbit ugyan modellként ismeri a nagyvilág, de nem idegen tőle a filmezés sem! Már több mint két éve házasok Dylan Sprouse-al, aki anno az imádni való kisfiút játszotta Adam Sandler Apafej című filmjében, arról nem is beszélve, hogy azóta is aktív színész. Barbi egyébként személyesen is belekóstolt a filmezésbe. A Dwayne Johnson szereplésével készült 2014-es Herkulesben tűnt fel és bár a görög eposz moziba küldése közel sem nevezhető sikertörténetnek, ez egyáltalán nem a magyar bombázón múlt. Barbi ugyan méltatlanul kevés időt kapott a vásznon, de ahogy mindig, ezúttal is eszméletlenül gyönyörű volt.