Palvin Barbi felrobbantotta a Velencei Filmfesztivált: mindenki a magyar világsztárt akarja! – Hihetetlen fotók

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 13:25
vörösszőnyegVelencei Filmfesztivál
Elindult a 82. Velencei Filmfesztivál, igazi sztárparádéval a vörös szőnyegen. A jeles filmeseményen tiszteletét adta Palvin Barbi dögös, fekete ruhájában.

Palvin Barbi fantasztikusan nézett ki a 82. Velencei Filmfesztiválon, a sok világsztár mellett — mint Heidi Klum, Cate Blanchett, Emi Renata — ő volt a legfényesebben ragyogó csillag. Barbi nem mellékesen Giorgio Armani kedvenc modellje, az ikon ahová csak teheti, magával viszi a magyar szépséget. Barbi azonban ezúttal egyedül volt, a fényképek többségén legalábbis kísérő nélkül láthatjuk, ami talán nem is baj... így ugyanis még többet gyönyörködhetünk benne! 

Palvin Barbi
Palvin Barbi férjének köszönhetően, illetve önállóan is helyet kapott a filmes világban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mit keres Palvin Barbi filmek közelében?

Barbit ugyan modellként ismeri a nagyvilág, de nem idegen tőle a filmezés sem! Már több mint két éve házasok Dylan Sprouse-al, aki anno az imádni való kisfiút játszotta Adam Sandler Apafej című filmjében, arról nem is beszélve, hogy azóta is aktív színész. Barbi egyébként személyesen is belekóstolt a filmezésbe. A Dwayne Johnson szereplésével készült 2014-es Herkulesben tűnt fel és bár a görög eposz moziba küldése közel sem nevezhető sikertörténetnek, ez egyáltalán nem a magyar bombázón múlt. Barbi ugyan méltatlanul kevés időt kapott a vásznon, de ahogy mindig, ezúttal is eszméletlenül gyönyörű volt. 

Palvin Barbara Velencei Filmfesztiválón való ragyogása tehát nem a véletlen műve. Nemcsak a divatvilág, de a filmes esemény szépséges magyar hercegnője is egyaránt. Vörös szőnyeges csillogásáról külön galériát is gyűjtöttünk — katt rá! 

 

08/27/2025 Barbara Palvin is spotted arriving at 82nd Annual Venice Film Festival. The 31 year old model and actress wore a black gown with matching heels. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Evening 1 - Opening Red Carpet. Pictured: Barbara Palvin
Barbara Palvin attends the red carpet of 82th Venice Film Festival opening ceremony.
Barbara Palvin attends the red carpet of the Opening Ceremony at the 82nd Venice Film Festival in Venice, Italy.
Barbara Palvin attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Evening 1 - Opening Red Carpet. Pictured: Barbara Palvin
Barbara Palvin attending the La Grazia opening red carpet of the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Lucia Sabatelli / Bestimage) EDITORIAL USE ONLY
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - Evening 1 - Opening Red Carpet. Pictured: Claire Holt, Leni Klum, Emi Renata Sakamoto, Matteo Veronesi, Heidi Klum, Barbara Palvin
Galéria: Palvin Barbi a 82. Velencei Filmfesztiválon
1/8
Barbit már érkezéskor lencsevégre kapták a fotósok

 

 

