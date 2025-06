Beskatulyázva: Ezek a világsztárok teljesen beleragadtak a karakterükbe

Ha meghalljuk ezeknek a színészeknek a nevét, már előre sejthetjük, milyen típusú filmet fogunk látni. Ahogy a színházban is előfordulnak karakterszínészek, úgy Hollywoodban is jellemző, hogy bizonyos szerepekre és műfajokra már borítékolt a szereplőgárda.

Dwayne "The Rock" Johnson talán Hollywood egyik leginkább skatulyába zárt színésze (Fotó: Burt Harris)

Hollywood beskatulyázott színészei

Jason Statham

Nehezen tudnánk elképzelni a mindig marcona szállítót egy romantikus drámában. Karrierje kezdetétől fogva Statham akciófilmekben bizonyította rátermettségét. Ahogy korábban is írtuk, filmes debütálása előtt műugróként és búvárként kereste a kenyerét, így fizikuma is adott volt ahhoz, hogy ebben a műfajban találjon otthonra. Mivel a legrizikósabb mutatványokat is testdublőr nélkül hajtja végre, valószínűleg nem sokat kesereg az elszalasztott romantikus filmszerepek miatt.

Jason Statham bármikor harcba száll egy őscápával, ha kell átrepül egy ablakon, de romantikus monológot nem fogunk hallani tőle (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Helena Bonham Carter

A brit színésznő, Tim Burton volt felesége a rendező szinte összes filmjében játszott. Sokáig futott az a vicc a filmvilágban, hogy Burton nem is hajlandó másnak főszerepet adni, csak a feleségének és Johnny Depp-nek. Bonham Carter eklektikus stílusáról már messziről felismerhető, így szerepei is jellemzően tükrözik ezt. Mindig valamilyen csodabogarat vagy különc személyt alakít, de úgy tűnik nem bánja, hiszen magánéletében sem egy átlagos figura.

Helena Bonham Carter a magánéletében is igazi különcként él (Fotó: PA / Northfoto)

Jim Carrey

A kanadai nagy nevettető nem a legkomolyabb szerepeiről híres. Jellegzetes és utánozhatatlan mimikájával egyértelmű választás lett a legagyamentebb vígjátékok főszerepeire. Viszont akadnak a repertoárjában olyan filmek is, melyek egy fokkal komolyabb hangvételűek, mint az Egy makulátlan elme örök ragyogása. Ő az egyik bizonyíték arra, hogy ki lehet törni a hollywood-i skatulyából.

Jim Carrey-t jellegzetes mimikája tette igazán híressé (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Al Pacino

Al Pacino 1972-ben magára öltötte Michael Corleone szerepét a Keresztapa első részében, és azóta le se vette. A gengszterfilmek koronázatlan királyává vált az elmúlt évtizedekben, de abban mindenki egyetért, hogy jól áll neki és vannak skatulyák, amikből nem feltétlenül kell kibújni.

Al Pacino a világ kedvenc gengsztere (Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images)

Katherine Heigl

A szőke szépséget a Grace klinika tette ismertté. Miután kiszállt a sorozatból tucatjával gyártotta a romantikus vígjátékokat, ezzel bele is ragadt az ügyeletes hosszú combú szőke szerepkörébe.