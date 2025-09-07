Balesetet szenvedett, kórházba került Drew Barrymore lánya!

Drew Barrymore lánya súlyos e‑biciklis balesetet szenvedett franciaországi vakációjuk alatt, és napokig kórházi kezelésre szorult.

Drew Barrymore franciaországi családi nyaralása tragikus fordulatot vett, amikor lánya bicikli baleset miatt kórházba került (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Drew Barrymore lánya bicikli baleset miatt kórházba került

Drew Barrymore a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban mesélte el friss családi kalandját, ami sajnos nem a tervek szerint alakult. Franciaországi nyaralásuk alatt egyik lánya súlyos balesetet szenvedett egy e‑biciklivel. Az 50 éves színésznő nem nevezte meg, hogy Olive (12) vagy Frankie (11), de azt elárulta, hogy az eset miatt le kellett mondania egy baráti találkozóját Stephen Colbert feleségével. Bár elsőre nem tűnt vészesnek a sérülés, a kislány olyan súlyosan megsérült, hogy napokat töltöttek a sürgősségin. Drew Barrymore Stephen Colbert-nek mesélte el a kellemetlen franciaországi élményt:

Amikor legutóbb találkoznunk kellett volna, a lányom balesetet szenvedett.

Drew Barrymore lánya találékonysága megdöbbentette a színésznőt

A bicikli baleset egy hegyi túra közben történt. Drew Barrymore lánya elesett, és olyan súlyosan megütötte a könyökét, hogy 'teljesen felhasadt', és azonnal ömleni kezdett a vér. A helyzet annyira komoly volt, hogy nemcsak az ügyeletre, hanem több napos kórházi kezelésre is szükség volt. Drew Barrymore elmondása szerint lánya elképesztő leleményességgel oldotta meg a vérzés elállítását:

Letépte a melltartóját, és érszorítót csinált belőle

A színésznő szerint nem ő tanította erre, a lánya ösztönösen cselekedett így. Stephen Colbert, a műsorvezető is megjegyezte, hogy mennyire lenyűgöző ez a lélekjelenlét egy gyerektől.

Drew Barrymore számára az anyaság a legfontosabb (Fotó: Wiese/face to face / Northfoto)

Drew Barrymore számára az anyaság az élet értelme

A beszélgetés során Drew Barrymore arról is beszélt, hogyan élte meg ezt az érzelmileg megterhelő helyzetet anyaként. Az 50 éves színésznő számára a gyermekei az ő 'északi csillagai', akik segítenek eligazodni az élet nehézségeiben, és mindig emlékeztetik arra, hogy mi az igazán fontos:

Imádom, hogy az életben, amit azelőtt éltem, hogy megismertem őket, mások voltak a prioritásaim. És mióta a világra jöttek, megértettem, mi az életem célja. Ez őrület.

A baleset pedig újra ráébresztette arra, mennyire törékeny a szülői biztonság illúziója, és milyen gyorsan válhat egy boldog nyaralás küzdelemmé.