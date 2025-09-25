2025 a félelem éve - Milliárdokat fizettünk azért, hogy rettegjünk!

Van mitől rettegni manapság, ezért is meglepő, hogy a mozinézők idén a horrorfilmkészítő pénztárcáját tömték meg igazán. 2025 egyértelműen a horrorok éve volt, ugyanis a Fegyverek, a Démonok között – Utolsó rítusok vagy a Végső Állomás: Vérvonalak is bizonyították: a műfaj képes megújulni és milliókat a mozikba csábítani egy kis borzongásra.
Idén eddig négy kiemelkedő horrorfilmes siker született Hollywoodban, amiknek a bevétele a Marvel-filmekével vetekszik. Először áprilisban jött a Warner nagysikerű vámpírfilmje Michael B. Jordan dupla-főszereplésével. A Bűnösök több bevételt termelt az USA-ban, mint az új Mission Impossible, valamint az idei két Marvel-szuperprodukció: A Fantasztikus 4-es: Első Lépések és az Amerika Kapitány: Szép új világ. A 200 milliós Marvel-univerzumos produkciók helyett a Warner filmje csupán 90 millióból készült, világszerte eddig 366 milliót költöttek el rá a nézők.
A New Line Cinema 50 millió dollárból folytatta a Végső állomás-sorozatot, a Végső állomás: Vérvonalak című epizóddal. A Halál most egy évtizedekkel korábbi adósságát hajtja be egy családon és pár hozzájuk köthető személyen. Az ötletes vérfürdőre nagyon vevő volt májusban a közönség, a film 310 millió dollár bevételt hozott, és - a Bűnösökhöz hasonlóan - az HBO MAX-on is rekordnézettséggel megy.
Augusztus - sőt, talán az év - legnagyobb meglepetés filmje a Fegyverek című horror lett. Az éjjel 2:17-kor eltűnő alsós osztály története nem csak hidegrázós, de kellő szarkazmussal kezeli az abszurd szituációt. Szerencsére az alkotók a dráma mellett a véres és hátborzongató jeleneteket sem spórolták ki a mindössze 38 milliós büdzséjű filmből, ami eddig 259 milliót hozott a Warnernak, de még további bevételnövekedés várható a következő hetekben.
A Démonok között trilógia 2013-ban indult világhódító útjára, ami a vitatott életű paranormális szakértő házaspár Ed és Lorraine Warren történetein alapul a hatvanas-hetvenes években. Idén a háromrészes sorozat (valamint a spin-offok: az Annabelle és Az apáca) tetralógiává bővül a Démonok között – Utolsó rítusokkal, ami jelen állás szerint a befejező része lesz a sorozatnak. Ebbe persze lesz némi beleszólása Hollywoodnak is, ugyanis a film az idei szeptember abszolút rekordere: másfél hét alatt 334 millió dollárt keresett, és közel sincs vége a sikerszériának. Szakértők szerint nem kizárt, hogy az 55 milliós film akár a félmilliárd dollárt is elérje a mozis pályafutása alatt.
Október másodikán jön a Dave Franco-Alison Brie páros nevével fémjelezett Együtt, ahol egy házaspár kerül horrorisztikus helyzetbe. Alig két hét múlva Ethan Hawke sikerfilmje, a Fekete telefon 2. riogatja majd a közönséget. November 13-án két alkotástól is meghűlhet az ereinkben a vér: érkezik a Csúcs című sporthorror Marlon Wayansszel illetve a Mindörökké, ahol egy faház sötét titkai teszik tönkre néhányak életét. Decemberre se maradunk rettegés nélkül, ismét megnyílik a baljós étterem, ugyanis jön Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. része.
