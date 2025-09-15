Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Brutális tragédiába torkollott az ördögűzés, Hollywood learatta a babérokat

Emily Rose
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:25
Laura LinneyTom Wilkinsonnakördögűző filmpaplánytörténeterő
Sokak szerint Az ördögűző után a legjobb film a démoni erőkkel való viaskodás témájában. Egy biztos, az Ördögűzés Emily Rose üdvéért sikere nyitotta meg a kaput az olyan későbbi kasszasikereknek, mint például a Démonok között sorozat.
Bors
A szerző cikkei

Ha egy fiatal lány és egy-két pap egy szobába kerül, akkor bizony ott kegyetlen horror várható. Ezt 1971 óta tudjuk, amikor Az ördögűző című film felborzolta a vásznakat és megnyitotta az utat az olyan filmeknek, mint a most 20 éves Ördögűzés Emily Rose üdvéért. A valós történet feldolgozó hátborzongató horror igazi kasszasiker volt a korában, és két évtizeddel később is ráhozza az emberre a frászt a Laura Linney, a néhai Tom Wilkonson és Jennifer Carpenter főszereplésével készült alkotás. 

ördögűzés Emily Rose üdvéért, 2005 - The Exorcism of Emily Rose - Movie Set
Óriási siker lett az Ördögűzés Emily Rose üdvéért (Fotó: Entertainment Pictures)

Valódi ördögűzés Emily Rose üdvéért

Számos dokumentált eset közül 2005-ben azért esett a választás erre a történetre, ugyanis harminc és után is sokkolta az amerikai lakosságot a történet, amiről a legtöbben tényleg a mai napig szentül hiszik, hogy a történetben szereplő lányt megszállta a Sátán. Anneliese Michel, egy fiatal német nő igaz történetén alapul a film, aki valamilyen démoni erő szállt meg, és hasonló sorsra jutott, mint a kitalált Emily Rose karaktere az 1970-es években. Michel szüleit és a két papot, akik az ördögűzést végezték, vád alá helyezték, bár az ügyészség kérte, hogy a szülőket mentsék fel a büntetés alól, mivel „eleget szenvedtek”. Végül a vádlottakat gondatlanságból elkövetett emberölésben találták bűnösnek, a két lelkészt pedig hat hónap börtönbüntetésre (amelyet később felfüggesztettek) és három év próbaidőre ítélték. 

2005 - The Exorcism of Emily Rose - Movie Set
Jennifer Carpenter sokkoló átalakuláson ment át a filmért (Fotó: Entertainment Pictures)

Több se kellett Hollywoodnak, 30 évvel később le is csaptak a horrorisztikus történetre, amit próbáltak racionális és spirituális szempontból is hitelesen bemutatni. A mozi hatalmas siker lett, pedig a forgatásán számos érdekes dolog történt. 

Megszállta a sátán a főszereplőt?

  • A legjelentősebb különbségek az filmes és az eredeti történet, hogy Michel az ördögűzés részeként időszakosan több hónapig böjtölt, és haláláig gyógyszereket szedett, míg a kitalált Rose démoni erők miatt képtelen volt enni, és gondozói beleegyezésével úgy döntött, hogy abbahagyja a gyógyszerek szedését. 
  • Jennifer Carpenter meghallgatása annyira rémisztőre sikerült, hogy többen azt hitték, tényleg megszállta a színésznőt valamilyen démoni erő, ezért (is) ott helyben megkapta a szerepet. A
  • A színésznő az Ördög helyett inkább a trükkös tükröket használt a felkészülés során. Órákat töltött el tükörszobákban, hogy kipróbálja a legrémisztőbb arckifejezéseket és testtartásokat az ördögűzős részekhez. 
2005 - The Exorcism of Emily Rose - Movie Set
Laura Linney-t tényleg démoni erők zaklatták a forgatáson (Fotó: Entertainment Pictures)
  • Rengeteget spórolt ezzel a stábnak a színésznő, ugyanis a rendezőnek lényegesen kevesebb digitális trükköt kellett alkalmazni a gumitestű és arcú színésznő játékának köszönhetően. 
  • Carpenternek sokat segített, hogy előtte már dolgozott együtt Laura Linney-vel, aki maga is ajánlotta a színészt, akiről azt gondolja, korosztálya legjobbja. 
  • Valódi démoni erőkről számolt be Laura Linney is a forgatás során, ugyanis a többször is önmagától kapcsolt be a tévéje, ami halálra rémisztette a színésznőt. 
  • Dustin Milligan pályafutása legrosszabbjaként jellemezte a Jason szerepére szóló meghallgatását. Milligan annyira belemerült a jelenetbe, hogy könyökkel lyukat ütött a falba. A színész továbbment, és megpróbálta elfedni a lyukat azzal, hogy előtte ólálkodott, de az ügynökei azonnal észrevették, és kénytelen volt fizetni a javításért.
  • A filmben szereplő bár valójában egy földszinti hely, az eget a stáb festette oda. 
  • A filmben szerepelt egy olyan statiszta, akinek tényleg része volt ördögűzésben, így tanácsadói feladatokat is ellátott. 
  • A papot alakító Tom Wilkinsonnak különleges fizikai kihívás volt a forgatás: egy hámot kapott a testére, amire szemből ráerősítették a kamerát, hogy a legközelebbi rezdüléseit is fel lehessen venni a színésznek, ezzel egyfajta dokumentarista jelleget adva a filmnek
2005 - The Exorcism of Emily Rose - Movie Set
Ördögűzés Emily Rose üdvéért szereposztása erős lett: Tom Wilkinsonnak komoly kihívás volt a karakter (Fotó: Entertainment Pictures)

Emily Rose üdve jól fizetett

A 19 millió dolláros film 145 milliót hozott világszerte. A rendező Scott Derrickson karrierje gőzerővel indult be: következő filmje Keanu Reeves sci-fije volt ( Aznap amikor a Föld megállt) de a Doctor Strange direktori feladatait is ő látta el. Nemrég visszatér a horrorhoz, az Ethan Hawke nevével fémjelezett Fekete telefon szintén kasszasiker volt, októberben érkezik a film folytatása, amit szintén ő jegyez direktorként. 

 

