Brutális tragédiába torkollott az ördögűzés, Hollywood learatta a babérokat

Ha egy fiatal lány és egy-két pap egy szobába kerül, akkor bizony ott kegyetlen horror várható. Ezt 1971 óta tudjuk, amikor Az ördögűző című film felborzolta a vásznakat és megnyitotta az utat az olyan filmeknek, mint a most 20 éves Ördögűzés Emily Rose üdvéért. A valós történet feldolgozó hátborzongató horror igazi kasszasiker volt a korában, és két évtizeddel később is ráhozza az emberre a frászt a Laura Linney, a néhai Tom Wilkonson és Jennifer Carpenter főszereplésével készült alkotás.

Óriási siker lett az Ördögűzés Emily Rose üdvéért (Fotó: Entertainment Pictures)

Valódi ördögűzés Emily Rose üdvéért

Számos dokumentált eset közül 2005-ben azért esett a választás erre a történetre, ugyanis harminc és után is sokkolta az amerikai lakosságot a történet, amiről a legtöbben tényleg a mai napig szentül hiszik, hogy a történetben szereplő lányt megszállta a Sátán. Anneliese Michel, egy fiatal német nő igaz történetén alapul a film, aki valamilyen démoni erő szállt meg, és hasonló sorsra jutott, mint a kitalált Emily Rose karaktere az 1970-es években. Michel szüleit és a két papot, akik az ördögűzést végezték, vád alá helyezték, bár az ügyészség kérte, hogy a szülőket mentsék fel a büntetés alól, mivel „eleget szenvedtek”. Végül a vádlottakat gondatlanságból elkövetett emberölésben találták bűnösnek, a két lelkészt pedig hat hónap börtönbüntetésre (amelyet később felfüggesztettek) és három év próbaidőre ítélték.

Jennifer Carpenter sokkoló átalakuláson ment át a filmért (Fotó: Entertainment Pictures)

Több se kellett Hollywoodnak, 30 évvel később le is csaptak a horrorisztikus történetre, amit próbáltak racionális és spirituális szempontból is hitelesen bemutatni. A mozi hatalmas siker lett, pedig a forgatásán számos érdekes dolog történt.

Megszállta a sátán a főszereplőt?