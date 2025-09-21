Daniel Day-Lewis beintett Hollywoodnak: ezeket a filmeket utasította vissza

2017-ben nagy dérrel-durral visszavonult, de idén fiának filmjében mégis főszerepet vállalt a 68 éves világsztár. Daniel Day-Lewis Hollywood legfurább madara, aki már 3 Oscart nyert az alakításaival, ám ha olyanja van, évekre eltűnik cipészkedni a kedvenc kis házikójába. A sztár szimata azonban nem csalhatatlan, ugyanis több hatalmas világsikerre mondott nemet a pályája során - írta az Origo.
Schindler Listája
Steven Spielberg a II. világháború egyik nagy zsidómentőjének, Oscar Schindlernek állít emléket. Azonban nem volt mindig úgy, hogy ő rendezi a filmet. Első körben Martin Scorsese neve volt a legfőbb jelölt a rendezésre, aki annyira jól dolgozott együtt Day-Lewissal, hogy neki szánta a főszerepet. Scorsese azonban kikerült a filmből, és a ritka érzékeny színész nem akart egy blockbuster gyárossal együtt dolgozni, így lett Liam Neesoné a szerep. A filmet látva a színész átgondolta a véleményét Spielbergről, sőt 2012-ben ő alakította Abraham Lincolnt a Lincoln című életrajzi filmjében, ami a harmadik Oscarjához segítette.
Philadelphia
Egy évvel később Jonathan Demme megkeresésére mondott nemet, ugyanis még ő is veszélyesnek érezte 1994-ben, hogy egy AIDS-beteg, meleg ügyvédet alakítson. A szerepet végül Tom Hanks kapta, aki brutális fogyása és alakítása után a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscarral mehetett haza. Day-Lewis állítólag azóta bánja, hogy nemet mondott a filmre.
Ponyvaregény
1994 a nemek éve volt a 68 éves színésznek, aki egy szinte ismeretlen, feltörekvő rendező megkeresésére mondott nemet. A direktor Quentin Tarantino volt, a film pedig a Ponyvaregény. A sztár Vincent Vega szerepét kaphatta volna meg, ám a 8 millió dolláros költségvetés nagyjából a színész akkori normál gázsija volt egy-egy film után. A visszalépése után jött képbe a karrierválságban szenvedő John Travolta, aki Uma Thurman és Bruce Willis társaságában világsikerre vitte a kultfilmet.
A Gyűrűk Ura-trilógia
Peter Jackson többször is körbeudvarolta a sztárt, hogy Középfölde sztárparádéjához csatlakozzon. A színész 1997-ban fordított 5 évre hátat a színészetnek, olvasott, cipészekedett, egyszerűen besokallt Hollywoodtól. Jackson három filmre szóló ajánlat ráadásul túl nagy kötöttséget jelentett volna neki, így pláne nem akart visszatérni és egy 1 éves maratoni forgatásba belevágni. Daniel Day-Lewis Aragorn szerepére volt kinézve, végül Viggo Mortensen alakította a figurát. Lewis 2002-ben, Martin Scorsese hívására tért vissza a New York bandái című filmben, Leonardo DiCarprio és Cameron Diaz oldalán.
Acélember
Mint minden valamirevaló színészt, Daniel Day-Lewist is megkeresték szuperhősfilmmel. A DC 2013-as Acélember című Superman filmjében szerepelhetett volna Henry Cavill és a szebb napokat látott Amy Adams oldalán. Az egyik pletyka szerint Superman apja lett volna, akit végül Russell Crowe alakított, a másik híresztelés szerint egy gonosz szerepet írt neki Zack Synder, de a színész a gigászi gázsi ellenére sem akart zöld háttér előtt bohóckodni.
A sztár új alkotása, az Anemone október 3-án kerül az amerikai mozikba, magyar bemutatóról még nincs hír.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.