Daniel Day-Lewis beintett Hollywoodnak: ezeket a filmeket utasította vissza

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 16:55
A 68 éves színészóriás Hollywood legjobb szerepeire mondott nemet, leginkább személyes indokoknál fogva. Daniel Day-Lewis hatalmas szerepeket utasított vissza.
2017-ben nagy dérrel-durral visszavonult, de idén fiának filmjében mégis főszerepet vállalt a 68 éves világsztár. Daniel Day-Lewis Hollywood legfurább madara, aki már 3 Oscart nyert az alakításaival, ám ha olyanja van, évekre eltűnik cipészkedni a kedvenc kis házikójába. A sztár szimata azonban nem csalhatatlan, ugyanis több hatalmas világsikerre mondott nemet a pályája során - írta az Origo

Daniel Day-Lewis
 Daniel Day-Lewis sok szereptől "megóvta" magát Fotó: Aristidis Vafeiadakis

Daniel Day-Lewis 5 visszadobott filmje

Schindler Listája

Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis helyett végül Liam Neeson lett a befutó (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Steven Spielberg a II. világháború egyik nagy zsidómentőjének, Oscar Schindlernek állít emléket. Azonban nem volt mindig úgy, hogy ő rendezi a filmet. Első körben Martin Scorsese neve volt a legfőbb jelölt a rendezésre, aki annyira jól dolgozott együtt Day-Lewissal, hogy neki szánta a főszerepet. Scorsese azonban kikerült a filmből, és a ritka érzékeny színész nem akart egy blockbuster gyárossal együtt dolgozni, így lett Liam Neesoné a szerep. A filmet látva a színész átgondolta a véleményét Spielbergről, sőt 2012-ben ő alakította Abraham Lincolnt a Lincoln című életrajzi filmjében, ami a harmadik Oscarjához segítette.

Philadelphia

Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis helyett Tom Hanks lett a Philadelphia sztárja (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Egy évvel később Jonathan Demme megkeresésére mondott nemet, ugyanis még ő is veszélyesnek érezte 1994-ben, hogy egy AIDS-beteg, meleg ügyvédet alakítson. A szerepet végül Tom Hanks kapta, aki brutális fogyása és alakítása után a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscarral mehetett haza. Day-Lewis állítólag azóta bánja, hogy nemet mondott a filmre. 

Ponyvaregény

Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis a Ponyvaregényből sem kért (Fotó: Entertainment Pictures)

1994 a nemek éve volt a 68 éves színésznek, aki egy szinte ismeretlen, feltörekvő rendező megkeresésére mondott nemet. A direktor Quentin Tarantino volt, a film pedig a Ponyvaregény. A sztár Vincent Vega szerepét kaphatta volna meg, ám a 8 millió dolláros költségvetés nagyjából a színész akkori normál gázsija volt egy-egy film után. A visszalépése után jött képbe a karrierválságban szenvedő John Travolta, aki Uma Thurman és Bruce Willis társaságában világsikerre vitte a kultfilmet. 

A Gyűrűk Ura-trilógia

Daniel Day-Lewis
Aragorn szerepét szánták Daniel Day-Lewisnak (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Peter Jackson többször is körbeudvarolta a sztárt, hogy Középfölde sztárparádéjához csatlakozzon. A színész 1997-ban fordított 5 évre hátat a színészetnek, olvasott, cipészekedett, egyszerűen besokallt Hollywoodtól. Jackson három filmre szóló ajánlat ráadásul túl nagy kötöttséget jelentett volna neki, így pláne nem akart visszatérni és egy 1 éves maratoni forgatásba belevágni. Daniel Day-Lewis Aragorn szerepére volt kinézve, végül Viggo Mortensen alakította a figurát. Lewis 2002-ben, Martin Scorsese hívására tért vissza a New York bandái című filmben, Leonardo DiCarprio és Cameron Diaz oldalán. 

Acélember

Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis végül a Supermanből is kimaradt (Fotó: Yui Mok)

Mint minden valamirevaló színészt, Daniel Day-Lewist is megkeresték szuperhősfilmmel. A DC 2013-as Acélember című Superman filmjében szerepelhetett volna Henry Cavill és a szebb napokat látott Amy Adams oldalán. Az egyik pletyka szerint Superman apja lett volna, akit végül Russell Crowe alakított, a másik híresztelés szerint egy gonosz szerepet írt neki Zack Synder, de a színész a gigászi gázsi ellenére sem akart zöld háttér előtt bohóckodni. 

A sztár új alkotása, az Anemone október 3-án kerül az amerikai mozikba, magyar bemutatóról még nincs hír. 

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

