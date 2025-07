Mutatjuk, mi lett a hónap filmje a Bors szerint!

A filmtörténelem szakirodalma úgy tartja, hogy A cápa volt az első igazi nyári blockbuster – Steven Spielberg mostoha körülmények között született szörnyfilmjét még kényszerűségből mutatták be a legmelegebb évszakban, ami egészen addig holtidőnek számított mozizás szempontjából. A cápa azonban akkora siker lett, hogy nyáron is tömegével ültek be rá a nézők, ahogy később az 1978-as Richard Donner-féle Supermanre is, és azóta külön kategóriának számítanak azok a kiemelt bemutatók és nagy szuperprodukciók, amelyekkel ugyanezt próbálják meg elérni a hollywoodi stúdiók.

Superman új lendületet adott a DC-nek / Fotó: JLPPA / Bestimage

Superman visszatért

Márpedig szuperprodukciók alatt az utóbbi években rendszerint szuperhősös produkciót értenek Hollywoodban, hiszen a képregényfilmek hulláma már lassan két évtizede tarolja le a bevételi toplistákat. A sokáig piacvezető Marvel mozis univerzuma azonban a kifáradás jeleit mutatja kreatív és bevételi szempontból is, így esély kínálkozott az eddigi örök második DC számára. Ők pedig ezt az esélyt egyetlen ember, James Gunn kezébe adták, aki kreatív főproducerként vette át az összes DC-film feletti irányítást. Egyben vállalta, hogy a saját bőrét is az első vonalban viszi vásárra, és maga rendezi meg az új korszak első mozifilmjét a DC ikonikus képregényhőse, Superman főszereplésével.

Nicholas Hoult Lex Luthorként gonoszkodik / Fotó: ZUMAPRESS.com

Új korszakhoz új Supermant is dukált, így hát James Gunn lecserélte a korábban a figurát közmegelégedésre alakító Henry Cavillt. Bármennyire is kockázatos húzásnak tűnhetett megválni a közönségkedvenc sztártól, alkotói szempontból mindenképpen szükséges lépést jelentett, és maximálisan be is vált. A Henry Cavill-féle Superman (Gunn elődje, Zack Snyder koncepciója alapján) ugyanis egészen más stílust, más hangnemet, más célokat képviselt, így rendkívül furán vette volna ki magát egy Gunn-féle világban forgolódva. És hogy milyen ez a Gunn-féle világ? Amilyet tőle megszokhattunk (A galaxis őrzői-filmekben vagy a The Suicide Squad – Az öngyilkos osztagban), és amilyet ő nagyon professzionálisan, de közben egyedi módon tud szállítani: rendkívül színes, látványos, humoros, szerethető, és legfőképpen elejétől a végéig roppant szórakoztató. Ilyen lett az új Superman is David Corenswet személyében.