Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Melyikek a legjobb gengszterfilmek? Mutatjuk mindenki kedvenceit! Igen, A keresztapa is itt van...

Melyikek a legjobb gengszterfilmek? Mutatjuk mindenki kedvenceit! Igen, A keresztapa is itt van...

Marlon Brando
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 09:45
A KeresztapaGengszterfilmAljas utcákAl Pacino
A gengszterek zárt világa mindenki fantáziáját megmozgatja, ez alól a filmrendezők sem kivételek. A keresztapa vagy az Aljas utcák megkerülhetetlen alkotások, ha gengsztermozikról van szó. De mik tartoznak még ide? Mutatjuk!

A filmművészet reagál a környező világ változásaira és eseményeire, a gengszterfilm esetében is ez történt. Al Capone, a Cosa Nostra és a szervezett bűnözés megjelenésével idő kérdése volt, hogy a való élet történései begyűrűzzenek a filmek világába. A gengszterfilm az 1930-as években vált ki noir-filmes vonalból és alakult önálló műfajjá. Hősei 20-21. századi figurák, akik életvitel-szerűen űzik a bűnözést rendszerint modern, nagyvárosi környezetben. A nyitódarab az 1931-es Kis Cézár volt, ami egy klasszikus maffiatörténet, és olyan alkotásoknak kövezte ki az utat, mint az Aljas utcák, A keresztapa vagy A halál keresztútján. Íme kedvenc örökzöld gengszterfilmjeink.

Marlon Brando teljesen átszellemült A keresztapa főszerepében (Fotó: JLPPA / Bestimage)
Marlon Brando A keresztapa főszerepében teljesen átszellemült  (Fotó: JLPPA / Bestimage)

 A keresztapa (1972)

A keresztapa az a film, ami elsőre eszünkbe jut, ha gengszterfilmekről van szó. A Mario Puzo regénye alapján készült alkotás Francis Ford Coppola rendezésében készült az akkor már bőven húzónévnek számító Marlon Brando főszereplésével. A legenda szerint az Utolsó tangó Párizsban sztárja annyira meg akarta kapni Vito Corleone szerepét, hogy vattával tömte ki a száját, hogy hozni tudja a keresztapa általa megálmodott ikonikus beszédstílusát. Egy másik nagy név is fűződik a filmhez, Al Pacino ugyanis ennek a mozinak köszönheti, hogy üstökösként robbant be Hollywoodba.

Al Pacino A keresztapának köszönheti karrierjét (Fotó: Entertainment Pictures)
Al Pacino A keresztapának köszönheti karrierjét (Fotó: Entertainment Pictures)
  • Aljas utcák (1973) 

Az Aljas utcák egy másik “hollywoodi fenegyerek”, Martin Scorsese alkotása. Az Al Pacinoval rendszerint csomagban járó Robert DeNiro, és a Ki kopog az ajtómon? sztárja, Harvey Keitel játsszák a főszerepeket. Scorsese egyik legkorábbi rendezése volt a film, ami A keresztapával ellentétben a maffiaranglétra alsó rétegeinek szemszögéből közelíti meg a szervezett bűnözés világát. 

Harvey Keitel már Scorsese korábbi filmjében is bizonyított (Fotó: WARNER BROTHERS)
Harvey Keitel már Scorsese korábbi filmjében is bizonyított (Fotó: WARNER BROTHERS)
  • A sebhelyesarcú (1983)

Al Pacino és Michelle Pfeiffer között szinte lángol a levegő Brian De Palma filmjében. A sebhelyesarcú az azonos című 1932-es film remake-je, és bár De Palma jócskán átdolgozta az eredeti történetet, a lényeg nem változott. A hataloméhes Tony egyre magasabbra mászik a ranglétrán és látszólag senki sem állhat az útjába, azonban a saját démonain és gyengeségein még a legnagyobb gengszter sem tud felülkerekedni.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu