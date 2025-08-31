Melyikek a legjobb gengszterfilmek? Mutatjuk mindenki kedvenceit! Igen, A keresztapa is itt van...

A filmművészet reagál a környező világ változásaira és eseményeire, a gengszterfilm esetében is ez történt. Al Capone, a Cosa Nostra és a szervezett bűnözés megjelenésével idő kérdése volt, hogy a való élet történései begyűrűzzenek a filmek világába. A gengszterfilm az 1930-as években vált ki noir-filmes vonalból és alakult önálló műfajjá. Hősei 20-21. századi figurák, akik életvitel-szerűen űzik a bűnözést rendszerint modern, nagyvárosi környezetben. A nyitódarab az 1931-es Kis Cézár volt, ami egy klasszikus maffiatörténet, és olyan alkotásoknak kövezte ki az utat, mint az Aljas utcák, A keresztapa vagy A halál keresztútján. Íme kedvenc örökzöld gengszterfilmjeink.
A keresztapa az a film, ami elsőre eszünkbe jut, ha gengszterfilmekről van szó. A Mario Puzo regénye alapján készült alkotás Francis Ford Coppola rendezésében készült az akkor már bőven húzónévnek számító Marlon Brando főszereplésével. A legenda szerint az Utolsó tangó Párizsban sztárja annyira meg akarta kapni Vito Corleone szerepét, hogy vattával tömte ki a száját, hogy hozni tudja a keresztapa általa megálmodott ikonikus beszédstílusát. Egy másik nagy név is fűződik a filmhez, Al Pacino ugyanis ennek a mozinak köszönheti, hogy üstökösként robbant be Hollywoodba.
Az Aljas utcák egy másik “hollywoodi fenegyerek”, Martin Scorsese alkotása. Az Al Pacinoval rendszerint csomagban járó Robert DeNiro, és a Ki kopog az ajtómon? sztárja, Harvey Keitel játsszák a főszerepeket. Scorsese egyik legkorábbi rendezése volt a film, ami A keresztapával ellentétben a maffiaranglétra alsó rétegeinek szemszögéből közelíti meg a szervezett bűnözés világát.
Al Pacino és Michelle Pfeiffer között szinte lángol a levegő Brian De Palma filmjében. A sebhelyesarcú az azonos című 1932-es film remake-je, és bár De Palma jócskán átdolgozta az eredeti történetet, a lényeg nem változott. A hataloméhes Tony egyre magasabbra mászik a ranglétrán és látszólag senki sem állhat az útjába, azonban a saját démonain és gyengeségein még a legnagyobb gengszter sem tud felülkerekedni.
