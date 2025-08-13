Elképesztő! Így néz ki a 8 év nyugdíj után visszatérő Daniel Day-Lewis új filmjében – Fotó!

Ami a kosárlabda-rajongóknak Magic Johnson 1996-os visszatérése vagy a labdarúgás szerelmesei számára Paul Scholes 2012-es újbóli pályára lépése, az a filmvilág fanatikusainak Daniel Day-Lewis azon döntése, miszerint a hosszú, nyugdíjas éveit követően ismét kamerák elé áll. A brit színész még tavaly jelentette be, 2017-es visszavonulását fia, Ronan Day-Lewis filmje, az Anemone miatt megszakítja. Az utolsó mohikán, a Vérző olaj és a Lincoln sztárjának elmúlt hónapjai sok-sok év után tehát ismét a forgatásról szóltak, a családi dráma készületeiről korábban már szivárogtak ki felvételek, most viszont egy hivatalos képet is megosztottak az alkotók az idősebb Day-Lewisról.
Az Anemone egy klasszikus drámai műnek ígérkezik, a mozi rövid szinopszisa szerint a cselekmény két generáció, apa és fiai közötti éles viszályok történetét lesz hivatott elmesélni. A szkriptet egyébként a két Day-Lewis, Daniel és Ronan közösen vetették papírra, és nem kizárt, hogy a sztori megírásához a saját életükből, az egymással való kapcsolatukból is merítettek némi ihletet. Az Anemone (ami magyarul szellőrózsát jelent) forgatási munkálatai már tavaly októberben megkezdődtek az angliai Manchester városában, ahol Daniel Day-Lewist egy motoron ülve fotózták le a paparazzók, azonban most egy sokkal közelebbi felvétel került fel a világhálóra, méghozzá az alkotók jóvoltából, melyen már jobban kivehetőek a nyolc év szünet után visszatérő színészóriás vonásai.
A kép hátterében, a harcsabajszos Day-Lewis mögött pedig A Gyűrűk Ura-filmek és a Trónok harca-sorozat sztárja, Sean Bean is látható, aki szintén központi szerepet fog majd betölteni a 2025. október 10-én bemutatásra kerülő moziban.
Daniel Day-Lewis karrierétől nem idegen, hogy visszavonulót fújjon, majd aztán pár évvel később meggondolja magát, és újból kamerák elé álljon. Először 1997-ben fordított hátat Hollywoodnak, hogy cipésznek álljon Olaszországban, és csak Martin Scorsese tudta őt visszacsalogatni a kaliforniai álomgyárba. Majd aztán húsz évre rá, 2017-ben, mikor a hamarosan a legújabb művével előrukkoló Paul Thomas Andersonnal készítette a Fantomszál című divatdrámát, ismét elege lett a filmgyártásból, és úgy tűnt, már sose fog visszatérni. Erre a feltételezésre cáfolt rá közel egy éve, azonban az nem ismert, hány mozira szól ez az újbóli eljövetel. Bár rajongók ezrei ebben reménykednek, egyelőre még pletykákat sem lehet arról hallani, megjött-e az étvágya Day-Lewisnak újabb sikerfilmeket gyártani. Sokkal valószínűbb, hogy folytatja a gondtalan, nyugdíjas éveit, és csak a család ereje tudta őt kirángatni, mindössze egyetlen alkotás erejéig ebből az állapotból.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.