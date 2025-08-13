Elképesztő! Így néz ki a 8 év nyugdíj után visszatérő Daniel Day-Lewis új filmjében – Fotó!

Ami a kosárlabda-rajongóknak Magic Johnson 1996-os visszatérése vagy a labdarúgás szerelmesei számára Paul Scholes 2012-es újbóli pályára lépése, az a filmvilág fanatikusainak Daniel Day-Lewis azon döntése, miszerint a hosszú, nyugdíjas éveit követően ismét kamerák elé áll. A brit színész még tavaly jelentette be, 2017-es visszavonulását fia, Ronan Day-Lewis filmje, az Anemone miatt megszakítja. Az utolsó mohikán, a Vérző olaj és a Lincoln sztárjának elmúlt hónapjai sok-sok év után tehát ismét a forgatásról szóltak, a családi dráma készületeiről korábban már szivárogtak ki felvételek, most viszont egy hivatalos képet is megosztottak az alkotók az idősebb Day-Lewisról.

A Daniel Day-Lewis-filmek eddigi utolsó darabja, az Oscar-jelölést érő Fantomszál 2017-ben jelent meg, azóta nem vállalt új munkát a színész, egészen mostanáig (Fotó: Focus Features)

Daniel Day-Lewis a fiával keveredik családi drámába

Az Anemone egy klasszikus drámai műnek ígérkezik, a mozi rövid szinopszisa szerint a cselekmény két generáció, apa és fiai közötti éles viszályok történetét lesz hivatott elmesélni. A szkriptet egyébként a két Day-Lewis, Daniel és Ronan közösen vetették papírra, és nem kizárt, hogy a sztori megírásához a saját életükből, az egymással való kapcsolatukból is merítettek némi ihletet. Az Anemone (ami magyarul szellőrózsát jelent) forgatási munkálatai már tavaly októberben megkezdődtek az angliai Manchester városában, ahol Daniel Day-Lewist egy motoron ülve fotózták le a paparazzók, azonban most egy sokkal közelebbi felvétel került fel a világhálóra, méghozzá az alkotók jóvoltából, melyen már jobban kivehetőek a nyolc év szünet után visszatérő színészóriás vonásai.

A kép hátterében, a harcsabajszos Day-Lewis mögött pedig A Gyűrűk Ura-filmek és a Trónok harca-sorozat sztárja, Sean Bean is látható, aki szintén központi szerepet fog majd betölteni a 2025. október 10-én bemutatásra kerülő moziban.

Daniel Day-Lewis külseje az elmúlt évek alatt látványosan megváltozott (Fotó: TheImageDirect.com)

Tiszavirág-életű lesz a harmadik visszatérés?

Daniel Day-Lewis karrierétől nem idegen, hogy visszavonulót fújjon, majd aztán pár évvel később meggondolja magát, és újból kamerák elé álljon. Először 1997-ben fordított hátat Hollywoodnak, hogy cipésznek álljon Olaszországban, és csak Martin Scorsese tudta őt visszacsalogatni a kaliforniai álomgyárba. Majd aztán húsz évre rá, 2017-ben, mikor a hamarosan a legújabb művével előrukkoló Paul Thomas Andersonnal készítette a Fantomszál című divatdrámát, ismét elege lett a filmgyártásból, és úgy tűnt, már sose fog visszatérni. Erre a feltételezésre cáfolt rá közel egy éve, azonban az nem ismert, hány mozira szól ez az újbóli eljövetel. Bár rajongók ezrei ebben reménykednek, egyelőre még pletykákat sem lehet arról hallani, megjött-e az étvágya Day-Lewisnak újabb sikerfilmeket gyártani. Sokkal valószínűbb, hogy folytatja a gondtalan, nyugdíjas éveit, és csak a család ereje tudta őt kirángatni, mindössze egyetlen alkotás erejéig ebből az állapotból.