Tom Hanks lett volna Batman! Hihetetlen, de ezt az 5 gigaszerepet utasította vissza Hollywood legnagyobb sztárja

Hollywood legnagyobb csillaga, két Oscar-díjat is nyert, és 20 millió dollárt alatt ritkán vállal filmet a mai napig. Tom Hanks azonban 5 filmet is elpasszolt a a karrierje során, amik komoly kritikai és/vagy anyagi sikert hoztak volna neki.

A Tom Hanks filmek közé több klasszikus sem tudott feliratkozni (Fotó: Lev Radin)

Tom Hanks lemaradt Meg Ryan-ről

A kilencvenes években álompár volt a két színész a vásznon, de már 1989-ben is találkozhattak volna a Harry és Sally forgatásán. Hanks egyeztetési problémák miatt dobta a szerepet, ami így végül Billy Chystalhoz került, aki velegyütt szaggatták a rekeszizmainkat a 63 éves színésznővel. A Harry és Sally hatalmas siker lett, és a mai romantikus vígjátékok egyik alapköve, Ryan orgazmus-jelenetét pedig tanítani kéne...

Tom Hanks és a börtön

A maga idejében bukás volt, de az imdb.com szerint a világ legjobb filmje. A 7 Oscarra-jelölt A remény rabjai főszerepét eredetileg Hanks játszotta volna Tim Robbins helyett. Hanks ugyanis ekkor forgatta a Forrest Gump című filmet, amiért hazavihette a második aranyszobrát. Ettől függetlenül bánta, hogy kimaradt neki a Stephen King könyvadaptáció, pár évvel később kárpótolták a Halálsoron című film fegyőrének szerepével, ami szintén hatalmas kasszasiker lett.

Tom Hanks nem akart Batman lenni

1995-ben, miután egymás után kapott Oscart a Philadelphia - Az érinthetetlen és a Forrest Gump című filmekért, úgy gondolták, ő lehetne Michael Keaton utódja a Denevéremberként. Hanks azonban egy ultrazsíros csekk ellenében sem kért a Jim Carrey-Nicole Kidman-Tommy Lee Jones-féle bohóckodásból, dacára annak, hogy a 30 éves film hatalmas sikert aratott. Helyette a néhai Val Kilmer vállalta a szerepet.

Tom Hanks nem virította a lóvét

Megvan, ahogy Cuba Gooding Jr. és Tom Cruise egymásnak ordítják a popkulúra alapkövének számító 'Virítsd a lóvét!' szlogent? Nos, eredetileg Tom Hanks mutogatta volna azokat a zöldhasú dollárokat a Jerry Maguire-ben, de végül beelőzte őt Tom Cruise, aki nagyon akarta ezt a szerepet. A film nagy siker lett, Hanks pedig sok helyen elismerően nyilatkozott a Cameron Crowe művéről.