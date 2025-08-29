Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Így lett Hollywood sármőréből felismerhetetlen szörnyeteg: képeken Mickey Rourke botrányokkal és műtétekkel teli élete

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 18:45
Szökőárként söpörték végig az internetet az egykori macsóról készült felvételek. Az ősz hajú, megrökönyödött Mickey Rourke látványa mindenkit sokkolt, pedig a színész az elmúlt években, évtizedekben nem először mutatkozott vihart kavaró módon a nyilvánosság előtt.
Hol vannak már azok az idők, mikor nők ezrei vagy talán milliói álltak sorban a mozikasszáknál, hogy jegyet váltsanak a 9 és ½ hét című romantikus drámára. Csak azért, hogy láthassák a nőfaló Mickey Rourke-ot, amint levadássza Kim Basingert. A 80-as évek hamisítatlan csábmestere azonban mára már csak árnyéka önmagának, a róla készült legfrissebb fotók mindenkit sokkoltak. Habár Rourke állapotától a világ álla leesett, nem mostanában indult el a lejtőn az egykori szívtipró élete, aki a rengeteg botránya és temérdek, félresikerült plasztikai műtétje után talán most érte el a mélypontot.

Oscars 09 - RED CARPET. Mickey Rourke
Mickey Rourke plasztikai műtétekbe, alkoholba és kábítószerekbe fojtja bánatát (Fotó: n08)

Mickey Rourke sosem tette túl magát az Oscar-vereségen

A ’80-as évek nagy szívtiprójának pályafutása az új évezred elejére egy kissé megfeneklett, a Zoë Kravitz meztelen testét megvillantó Darren Aronofsky A pankrátor című mozi főszerepével egy megváltási lehetőséget nyújtott számára. Mickey Rourke élt is a lehetőséggel, és a 2000-es évek egyik legkiválóbb, csontig hatolóan drámai alakítását festette fel a vászonra, amivel mindenki tetszését elnyerte, egy kivétellel: Az Akadémia, sokak hatalmas meglepetésére, nem Rourke-ot, hanem Sean Pennt díjazta az aranyszobrocskával.

Bár a botrányhős színész karrierje új lendületet vett a sportdráma után, hiszen szerepet kapott pl. a következő Marvel-mozi forgatásán összeverekedő Robert Downey Jr. mellett a Vasember 2-ben, a nemrég lecserélt Sylvester Stallone pedig besorozta A feláldozhatók közé, de ez a csoda sem tartott örökké, hiszen Mickey Rourke-ot idővel Hollywood ismét kivetette testéből, és mai napig a tucatszámra gyártott B-filmekből tartja fenn magát. A színész, bár elismerte Penn érdemeit, nagyon megviselte a megalázó vereség azon a bizonyos Oscar-gálán, melyen azóta képtelen túltenni magát. Erőszakossága, addikciói ismét felszínre törtek, 72 éves korára pedig már inkább emlékeztet egy élőholtra, mintsem egykori önmagára. 

Mickey Rourke 2025-ös állapota igazából egy nagyon hosszú folyamat vége. Az ide vezető út állomásait képekben bemutató galériánkat a lenti fotóra kattintva tudod megtekinteni:

Oct 04, 2005; Las Vegas, NV, USA; Actor MICKEY ROURKE as Ed in the Tony Scott directed New Line Cinema thriller, 'Domino.' Set to be released October 5, 2005. Mandatory Credit: Photo by New Line Cinema/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2005 by Court
Galéria: Így lett Mickey Rourke szívdöglesztő macsóból önmaga szétplasztikázott árnyéka
1/8
Karrierje kezdetén, a 9 és ½ hét vagy az Angyalszív című sikerfilmekkel nemcsak a kritikusok, de a női nézők szívét is elnyerte az egykori sármőr

 

 

