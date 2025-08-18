80 éves nagyik kapták el Tom Brady-t! Gisele Bünchen exférje merészen váltott

Csipsz, kis alkohol, babonák és őrült tombolás a tévé előtt. Egy átlagos focidrukker életét foglaltuk össze néhány szóban, ám a Tom Brady négy rajongója együtt körülbelül 320 évesek és nők. Brady 2023-ban úgy döntött, producerként és színészként is kipróbálja magát, és ehhez egy valós történetet használt fel: a focistának ugyanis tényleg volt négy nyugdíjas rajongója, aki követték ahova tudták. Az alapötletet kicsit felturbózták az alkotók és olyan hollywoodi nagyágyúkat sikerült megnyerni a főszerepekre, mint a kétszeres Oscar-díjas Jane Fonda és Sally Field, a West Side Story-filmek legendája, Rita Moreno és a Grace és Frankie flúgos elhagyott felesége, Lily Tomlin. A Thelma című film után itt egy újabb jobban sikerült darab az érettebb közönség számára.

Tom Brady és a négy drukkernagyija: Rita Moreno, Sally Field, Lily Tomlin és Jane Fonda (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Tom Brady és a Drukkernagyik

A magyar címválasztást gyorsan engedjük el, ugyanis az eredetit – 80 for Brady – tény, hogy kicsit nehéz lett volna magyarítani. A focista szerencsére tudta, hogy nem magát kell előtérbe tolni a filmben, még akkor is, ha nem kevés önpromó és egy laza egótrip lett ez az amúgy bájos és szerethető film. A négy főszereplő ezer éve barátnők, és a „vezérük”, Lou a történet szerint 2001-ben kemoterápián esett át, és akkor lett, illetve lettek Brady rajongók, amikor az egész világ megismerte a jóképű focistát. Lou igazi nagyszájú, vagány nő, aki el akar menni a 2017-es Super Bowlra, ám nem engedhetik meg maguknak a barátnőivel. Trish elvált, és 80 felett is egyik pasiról ugrál a másikra, és egy külön bőröndben hordja a csábítónak szánt parókáit. A korelnök Maura megözvegyült, és egy nyugdíjas házban tengeti a napjait, ahol rendszeresen keveri össze a vérnyomás gyógyszerét és az altatóját. Végül ott van Betty, aki „csak” 75 éves, matekot tanított, és a nyugdíjas éveit a férje egójának rendeli alá. Ez a négy vagány nagyi kissé kacifántos úton, de neki indul a Super Bowlnak, ahol egy ponton túl már nem maga a mérkőzés lesz a lényeg, hanem lehet, hogy az utolsó nagy kaland a négy barátnő számára.

Rita Moreno 94 évesen is uralja a vásznat (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sarah Haskins és Emily Halpern forgatókönyve a nyugdíjas filmekre jellemző sablonokra épül, van itt autósüldözés, vad csábítás, füves gumicukor evés, sőt, még egy kis freestyle táncmóka is. Kyle Marvin rendezése korrekt iparos munka, jól látszik, hogy a direktor a négy főszereplőjére bízta magát, valószínűleg hátradőlt és egy kávé mellett nézte, ahogy ez a négy élő legenda bohóckodik vagy drámázik a kamerák előtt.