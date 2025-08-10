Meryl Streep és Natalie Portman: sztárok, akik várandósan vették át az Oscar-díjat

Hollywood történetében akad néhány színésznő, aki élete legnagyobb szakmai sikerét egy másik, legalább ilyen meghatározó állapotában élhette át: gyermekével a szíve alatt vehette át az Oscar-díjat. Volt, aki már szinte a szülőszobára indult a gála után, mások pedig a díjátadó után néhány hónappal váltak anyává, mint például Meryl Streep – írja az Origo.
A ma 101 éves Eva Marie Saint a világ legidősebb élő Oscar-díjas színésznője. Harmincévesen, Elia Kazan klasszikusában, A rakparton című filmben debütált, Marlon Brando oldalán. Edie szerepéért rögtön elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, amelyet Frank Sinatrától vett át – akkor már mindenórás terhesen. Tréfálkozva megjegyezte a színpadon, hogy „jöhet a gyerek”, és nem is kellett sokat várnia: fia, Darrell két nappal később megszületett.
Az 1963-as Hud című film házvezetőnőjeként kapott legjobb színésznőnek járó Oscart Patricia Neal, aki éppen negyedik gyermekével volt várandós. Mivel a díjátadó idején Londonban tartózkodott, helyette a francia filmsztár, Annabella vette át az elismerést. Röviddel ezután ismét teherbe esett, ám a várandósság vége felé több agyvérzést szenvedett. Csodával határos módon megszületett ötödik gyermeke, Lucy, de Nealnek két év rehabilitációra volt szüksége, hogy visszatérjen a szakmába.
A háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep második aranyszobrát 1983-ban, A Sophie választása című megrendítő drámáért vehette át – öt hónapos terhesen. Sylvester Stallone adta át neki a díjat, a színésznő pedig a nagy izgalomban elhagyta a beszédét a lépcsőn. Néhány hónappal később megszületett Mamie Gummer, aki később édesanyja nyomdokaiba lépett, és együtt is szerepeltek Koltai Lajos Este című filmjében.
A Chicago 2003-ban tarolt az Oscar-gálán, Catherine Zeta-Jones pedig a legjobb női mellékszereplő díját vihette haza – nyolc hónapos terhesen. Az elismerést Sean Connery nyújtotta át neki, miközben férje, Michael Douglas büszkén tapsolt a nézőtérről. A díva még énekelt is Queen Latifah-val a film egyik dalát, bizonyítva, hogy a színpadon és a magánéletben is a topon van.
A magyar származású Rachel Weisz 2005-ben Az elszánt diplomata című politikai thrillerben nyújtott alakításáért nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját. Hét hónapos terhesen lépett színpadra, hogy átvegye az aranyszobrot. Fia, Henry, a rendező Darren Aronofskyval közös gyermekük, még abban az évben megszületett. Bár a pár később szakított, Weisz 2011-ben újra férjhez ment – ezúttal Daniel Craighez.
A 2011-es gálán Natalie Portman nyolc hónapos terhesen, Jeff Bridgestől vehette át a legjobb színésznőnek járó Oscart a Fekete hattyú című filmben nyújtott alakításáért. A forgatás során ismerkedett meg párjával, Benjamin Millepied koreográfussal, akitől Aleph nevű fia született nem sokkal a díjátadó után. Érdekesség, hogy néhány évvel később a Jackie-ért is jelölték, ám akkor már második gyermekével, Amaliával volt várandós – ezúttal díj nélkül távozott.
