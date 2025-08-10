Meryl Streep és Natalie Portman: sztárok, akik várandósan vették át az Oscar-díjat

Hollywood történetében akad néhány színésznő, aki élete legnagyobb szakmai sikerét egy másik, legalább ilyen meghatározó állapotában élhette át: gyermekével a szíve alatt vehette át az Oscar-díjat. Volt, aki már szinte a szülőszobára indult a gála után, mások pedig a díjátadó után néhány hónappal váltak anyává, mint például Meryl Streep – írja az Origo.

Eva Marie Saint is várandós volt, csakúgy, mint Meryl Streep

(Fotó: Album / Northfoto)

Eva Marie Saint – Az aranyszobor és a baba kéz a kézben érkezett

A ma 101 éves Eva Marie Saint a világ legidősebb élő Oscar-díjas színésznője. Harmincévesen, Elia Kazan klasszikusában, A rakparton című filmben debütált, Marlon Brando oldalán. Edie szerepéért rögtön elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, amelyet Frank Sinatrától vett át – akkor már mindenórás terhesen. Tréfálkozva megjegyezte a színpadon, hogy „jöhet a gyerek”, és nem is kellett sokat várnia: fia, Darrell két nappal később megszületett.

Patricia Neal – Oscar Londonból

Az 1963-as Hud című film házvezetőnőjeként kapott legjobb színésznőnek járó Oscart Patricia Neal, aki éppen negyedik gyermekével volt várandós. Mivel a díjátadó idején Londonban tartózkodott, helyette a francia filmsztár, Annabella vette át az elismerést. Röviddel ezután ismét teherbe esett, ám a várandósság vége felé több agyvérzést szenvedett. Csodával határos módon megszületett ötödik gyermeke, Lucy, de Nealnek két év rehabilitációra volt szüksége, hogy visszatérjen a szakmába.

Patricia Neal nem volt jelen a díjátadón

(Fotó: Underwood Archives / Northfoto)

Meryl Streep öt hónapos terhesen nyert Oscar-díjat

A háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep második aranyszobrát 1983-ban, A Sophie választása című megrendítő drámáért vehette át – öt hónapos terhesen. Sylvester Stallone adta át neki a díjat, a színésznő pedig a nagy izgalomban elhagyta a beszédét a lépcsőn. Néhány hónappal később megszületett Mamie Gummer, aki később édesanyja nyomdokaiba lépett, és együtt is szerepeltek Koltai Lajos Este című filmjében.

Meryl Streep pocija már szépen dudorodott

(Fotó: AMPAS / Northfoto)

Catherine Zeta-Jones – Chicagóból a szülőszobára

A Chicago 2003-ban tarolt az Oscar-gálán, Catherine Zeta-Jones pedig a legjobb női mellékszereplő díját vihette haza – nyolc hónapos terhesen. Az elismerést Sean Connery nyújtotta át neki, miközben férje, Michael Douglas büszkén tapsolt a nézőtérről. A díva még énekelt is Queen Latifah-val a film egyik dalát, bizonyítva, hogy a színpadon és a magánéletben is a topon van.